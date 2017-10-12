​Сургут и район. Начало

Сургут отличился очередной серией скандалов. Ботанический сад, который в течение 15 лет пестуют энтузиасты-экологи из СурГУ, может быть отобран и разрушен городской администрацией в ходе планируемого благоустройства парка «За Саймой». Сургутяне яростно конфликтуют с чиновниками и управляющими компаниями из-за вроде как благого начинания по модернизации нескольких дворов. Городская администрация не может объяснить, как, куда и в каком порядке разбирались и вывозились руины туберкулезного диспансера. Весь город обсуждает планы по кулуарному объединению и приватизации коммунальных активов Сургута. На этом фоне летний скандал с ОМОНом на хлебозаводе уже кажется чем-то обыденным.

И это – только открытые процессы, которые привлекают внимание общественности, прессы и, следовательно, окружного руководства (говорят, по некоторым пунктам – даже администрации президента). Что творится внутри администрации и в ее непубличных контактах с бизнесом и жителями – можно только представить. Уже идут разговоры, что Вадима Шувалова в Сургутнефтегазе настойчиво и убедительно попросили избавиться от некоторых наиболее активных иногородних чиновников.

Параллельно, буквально в 50 метрах от Энгельса, 8, – в администрации Сургутского района, все иначе. Андрей Трубецкой, который изначально воспринимался общественностью как хамоватый и недалекий нефтяник, волюнтарист и разрушитель сложившейся в районе системы управления, за год исправил свой имидж. Теперь он то и дело презентует какие-то инвестпроекты, записывает видеоблоги, регулярно принимает в районе Наталью Комарову, которая публично выражает ему поддержку. Принимает, к слову, он еще и внятных чиновников, под разными предлогами выдавленных из сургутской администрации, которые теперь формируют вполне боеспособную управленческую команду в районе. Городская администрация при этом похвалиться удачными кадровыми приобретениями не может.

Как ни крути, а дела в Сургуте с момента прихода к руководству Вадима Шувалова (точнее, той части чиновников, которые называют себя его «командой») идут планомерно хуже. А в Сургутском районе – пусть и со всеми нюансами, о которых говорят критики Трубецкого (по ветхому жилью, по якобы «рисованной» инвестпривлекательности и др.), – по меньшей мере, лучше, чем в городе, а по некоторым оценкам – заметно лучше.

Казалось бы, как ослабление Сургута и усиление района может быть связано?

Есть одна точка, которая может быть соединяющей для этих процессов – это внезапно выплывший из семилетнего небытия проект по объединению Сургута и Сургутского района.

Как вы думаете, у кого больше шансов возглавить объединенный супер-муниципалитет? У Трубецкого, который продвигает на своей территории абсолютно «бизнесовую» модель управления чиновниками, пользуется поддержкой губернатора и сам является ставленником первого вице-губернатора Алексея Шипилова, отвечающего за идеологический блок? Или Шувалова, чьи подчиненные устроили целый ворох скандалов, испортили отношения с бизнес-сообществом, провоцируют недовольство общественности и Сургутнефтегаза, да еще и роняют принципиальные для города и округа показатели – например, по вводу жилья?

Ответ очевиден.

Плюс – решение сразу нескольких непростых задач для Натальи Комаровой. Передовой опыт по объединению муниципалитетов с экономией управленческого аппарата. Долгожданное избавление от кадровой проблемы Сургута, которому уже давно не хватает сильного и деятельного мэра, причем местного и не связанного с внешними бизнес-группами (этот пункт в свое время, по слухам, стал для Комаровой решающим в отказе назначить главой города Владимира Базарова). В конце концов, разрубание одного гордиева узла проблем и противоречий, созданных новоприбывшими сургутскими чиновниками.

Да, это тяжелейшая административная реформа, которая будет проходить с невероятно болезненной ломкой системы. Но и это можно подать как смелый политический и экономический проект окружного руководства, и даже списать на его исполнение часть уже существующих трудностей как города, так и района.

Разумеется, эта теория – из разряда политической фантастики. Когда подобная идея возникла в прошлый раз, в 2010 году, она тоже должна была решить кадровый вопрос Сургута после ухода Александра Сидорова, и тогда многие полагали, что Дмитрий Макущенко может эффективно управлять потенциальным супер-муниципалитетом.

Но нынешняя ситуация все же отличается: Наталья Комарова – уже далеко не начинающий губернатор, как было семь лет назад. Районом руководит не Дмитрий Макущенко, последний «муниципальный генерал» эпохи Филипенко, который был в немилости у окружных властей, и чью репутацию портили активно раздуваемые его оппонентами обвинения в коррупции, а полностью лояльный и назначенный окружным руководством Андрей Трубецкой, не лишенный, к тому же, политических амбиций – в отличие от явно уставшего Шувалова. Ну и в Сургуте в 2010 году, как мы видим сейчас, ситуация была не в пример лучше. Поэтому реализуемость и обоснованность этого политического маневра в 2017-2018 годах куда выше, чем в начале десятилетия.

Интересно, неужели год назад Наталья Комарова знала, что ситуация с главами Сургута и района будет развиваться именно так, и она заранее готовила возможную перестановку для ее благополучного разрешения? Или просто ситуация складывается сама собой, и одно из ее удачных решений – это объединение муниципалитетов? И, самое главное – пойдет ли губернатор на такое смелое политическое решение? Вероятность мала, но если это случится – то это будет мощная встряска для элит региона и пиар-прорыв для Натальи Комаровой. Так что сбрасывать со счетов подобное решение не стоит.