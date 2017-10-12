​Сургут и район. Начало

Сургут отличился очередной серией скандалов. Ботанический сад, который в течение 15 лет пестуют энтузиасты-экологи из СурГУ, может быть отобран и разрушен городской администрацией в ходе планируемого благоустройства парка «За Саймой». Сургутяне яростно конфликтуют с чиновниками и управляющими компаниями из-за вроде как благого начинания по модернизации нескольких дворов. Городская администрация не может объяснить, как, куда и в каком порядке разбирались и вывозились руины туберкулезного диспансера. Весь город обсуждает планы по кулуарному объединению и приватизации коммунальных активов Сургута. На этом фоне летний скандал с ОМОНом на хлебозаводе уже кажется чем-то обыденным.
И это – только открытые процессы, которые привлекают внимание общественности, прессы и, следовательно, окружного руководства (говорят, по некоторым пунктам – даже администрации президента). Что творится внутри администрации и в ее непубличных контактах с бизнесом и жителями – можно только представить. Уже идут разговоры, что Вадима Шувалова в Сургутнефтегазе настойчиво и убедительно попросили избавиться от некоторых наиболее активных иногородних чиновников.
Параллельно,
буквально в
Как ни крути, а дела в Сургуте с момента прихода к руководству Вадима Шувалова (точнее, той части чиновников, которые называют себя его «командой») идут планомерно хуже. А в Сургутском районе – пусть и со всеми нюансами, о которых говорят критики Трубецкого (по ветхому жилью, по якобы «рисованной» инвестпривлекательности и др.), – по меньшей мере, лучше, чем в городе, а по некоторым оценкам – заметно лучше.
Казалось бы, как ослабление Сургута и усиление района может быть связано?
Есть одна точка, которая может быть соединяющей для этих процессов – это внезапно выплывший из семилетнего небытия проект по объединению Сургута и Сургутского района.
Как вы думаете, у кого больше шансов возглавить объединенный супер-муниципалитет? У Трубецкого, который продвигает на своей территории абсолютно «бизнесовую» модель управления чиновниками, пользуется поддержкой губернатора и сам является ставленником первого вице-губернатора Алексея Шипилова, отвечающего за идеологический блок? Или Шувалова, чьи подчиненные устроили целый ворох скандалов, испортили отношения с бизнес-сообществом, провоцируют недовольство общественности и Сургутнефтегаза, да еще и роняют принципиальные для города и округа показатели – например, по вводу жилья?
Ответ очевиден.
Плюс – решение сразу нескольких непростых задач для Натальи Комаровой. Передовой опыт по объединению муниципалитетов с экономией управленческого аппарата. Долгожданное избавление от кадровой проблемы Сургута, которому уже давно не хватает сильного и деятельного мэра, причем местного и не связанного с внешними бизнес-группами (этот пункт в свое время, по слухам, стал для Комаровой решающим в отказе назначить главой города Владимира Базарова). В конце концов, разрубание одного гордиева узла проблем и противоречий, созданных новоприбывшими сургутскими чиновниками.
Да, это
тяжелейшая административная реформа, которая будет проходить с невероятно
болезненной ломкой системы. Но и это можно подать как смелый политический и
экономический проект окружного руководства, и даже списать на его исполнение
часть уже существующих трудностей как города, так и района.
Разумеется, эта теория – из разряда политической фантастики. Когда подобная идея возникла в прошлый раз, в 2010 году, она тоже должна была решить кадровый вопрос Сургута после ухода Александра Сидорова, и тогда многие полагали, что Дмитрий Макущенко может эффективно управлять потенциальным супер-муниципалитетом.
Но нынешняя ситуация все же отличается: Наталья Комарова – уже далеко не начинающий губернатор, как было семь лет назад. Районом руководит не Дмитрий Макущенко, последний «муниципальный генерал» эпохи Филипенко, который был в немилости у окружных властей, и чью репутацию портили активно раздуваемые его оппонентами обвинения в коррупции, а полностью лояльный и назначенный окружным руководством Андрей Трубецкой, не лишенный, к тому же, политических амбиций – в отличие от явно уставшего Шувалова. Ну и в Сургуте в 2010 году, как мы видим сейчас, ситуация была не в пример лучше. Поэтому реализуемость и обоснованность этого политического маневра в 2017-2018 годах куда выше, чем в начале десятилетия.
Интересно, неужели год назад Наталья Комарова знала, что ситуация с главами Сургута и района будет развиваться именно так, и она заранее готовила возможную перестановку для ее благополучного разрешения? Или просто ситуация складывается сама собой, и одно из ее удачных решений – это объединение муниципалитетов? И, самое главное – пойдет ли губернатор на такое смелое политическое решение? Вероятность мала, но если это случится – то это будет мощная встряска для элит региона и пиар-прорыв для Натальи Комаровой. Так что сбрасывать со счетов подобное решение не стоит.
Район он стартанул хорошо, подобрали команду грамотных пиарщиков, дали им золотого запасу... от них только требуется грамотное отношение к работе. Как видим оно есть. Главное в работе их, донести то, что делает глава, как решает проблемы: просто, понятно, решительно.
Объединять город и район - дело святое, сокращение управленческого аппарата, оптимизация расходов, да еще чуть не забыл, проблем "роста" города.... Земля может закончится а когда все едино - ее куры не клюют. Кого ставить? Всегда говорил - главой города станет - глава района. Не потому что он симпатичнее мне, просто так логичнее будет. Имея опыт управления огромной территорией и отельными насланными пунктами, ну добавится еще одни, по больше размером и все... А вот когда управляешь городом и тебе потом дают - еще и район, это очень сложно и неэффективно!