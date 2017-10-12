​Активисты ОНФ в Югре добились признания аварийными домов по улице Восход в Сургуте

Благодаря экспертам Общероссийского народного фронта в Ханты-Мансийском автономном округе межведомственная городская комиссия признала дома по улице Восход в Сургуте аварийными и подлежащими сносу. Проблемы домов №17 и 19 по улице Восход активисты ОНФ взяли на контроль в августе текущего года после жалобы жильцов на невыносимые условия проживания в ветхих строениях. Дома, построенные как временное жилье в 1960 г., промерзают насквозь, на жильцов одного подъезда предусмотрена только одна ванна, душа нет.

Вложив деньги в строительство новых многоэтажных домов, возводимых на месте старых, люди остались ни с чем: застройщик, 100% акций которого принадлежат администрации города, в прошлом году был объявлен банкротом. А понадеявшись на застройщика, администрация города не включила дома в программу сноса и расселения аварийного и ветхого жилья.

Спустя месяц после выездного заседания, организованного по инициативе региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни», с участием представителей администрации города и жителей ветхих домов по улице Восход №17 и 19, департаментом городского хозяйства администрации Сургута принято постановление о сносе аварийного жилья.

Согласно экспертному заключению, вынесенному по результатам обследования жилых домов, техническое состояние конструкций оценено как недопустимое, жилье официально признано аварийным, не подлежащим ремонту и реконструкции. Плановый срок расселения и сноса домов установлен на 2018 г.

«В администрации города нам пообещали, что в начале января жители получат письмо с приглашением на беседу, с каждой семьей вопрос будет решаться в индивидуальном порядке, – рассказала жительница дома №17. – Теперь ждем списков очередников, надеемся, что наш жилищный вопрос наконец решится. Во всяком случае, обещание переселения в конкретные сроки обнадеживает».

«Мы отреагировали на обращение жителей ветхих домов, за месяц нам удалось сдвинуть с места вопрос, над которым жильцы бились несколько лет, – прокомментировал эксперт Народного фронта в Югре, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Ханты-Мансийском автономном округе Рустем Юсупов. – Администрация города отреагировала на наш запрос. На сегодняшний день поставленные перед нами задачи выполнены: проведены все необходимые мероприятия по экспертизе жилых домов, получены официальные отчеты, подтверждающие необходимость сноса, определены конкретные сроки по расселению жителей».





Вопрос расселения домов активисты ОНФ в Югре будут держать на контроле.