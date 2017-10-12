​В Тюменской области теперь будут выращивать индеек. Бизнес вложил в это 2,2 млрд рублей // ФОТО

В Тюменской области появился новый инвестпроект по выращиванию и переработке индейки ООО «Абсолют-Агро». Это — первое производство этого полезного диетического продукта на территории региона.

Как сообщает vsluh.ru, птицефабрика была создана за очень короткий срок – строительство началось в июле 2016 года. Предполагается, что предприятие будет выращивать около 10 000 тонн живой массы в год. Помимо этого на птицефабрике созданы инкубаторий на 1,5 млн яиц в год и четыре фермы для откорма птицы, рассчитанные на единовременное содержание 280 тыс. голов птицы.

Инвесторами выступили ГК «РУСКОМ» и ГК «Абсолют» вложив в проект 2,19 млрд рублей. «Взамен регион получил крупное высокотехнологичное предприятие, сотни новых рабочих мест и надежного налогоплательщика», – отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

На данный момент в компании уже трудятся 352 человека, причем подавляющее большинство — жители Юргинского района, то есть речь идет о сотнях новых высокотехнологичных рабочих мест для местного населения.

Сейчас проинкубировано 370 тысяч яиц, получено 295 тысяч голов суточного молодняка. На убой отправлено около 80 тысяч голов индейки, производство мяса составило порядка 1000 тонн, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

«Совместными усилиями на территории двух муниципалитетов реализован перспективный инвестиционный проект, – обратился к присутствующим на торжественной церемонии губернатор Владимир Якушев. – Он был реализован в рекордно короткие сроки. Инвестор получил современное производство, а регион несколько сотен рабочих мест и надежного налогоплательщика. Такие проекты претворить в жизнь всегда непросто. Здесь используются инновационные технологии, видна высокая производственная культура. Индейка – востребованный продукт. Потребители уже оценили его качество. Благодарю инвестора за доверие и создание такого крупного комплекса. Важно не только построить здания и оснастить их, но и подобрать кадры. Здесь все продуманно, сформирован коллектив настоящих профессионалов».