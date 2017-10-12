Недавно в городе прошел круглый стол под названием: есть ли будущее у Сургута? Каждый из участников приводил свои аргументы, разные были взгляды, но ответ в совокупности прозвучал положительный. На ваше обсуждение выскажу свои соображения, которые остались за рамками этой беседы. На мой взгляд, этот вопрос имеет два аспекта рассмотрения.

На мой взгляд, прошел Сургут точку своего исторического роста. Со временем (самом ближайшем причем), он будет только сокращаться с точки зрения деловой и творческой бизнес-активности. Станет тем сырьевым регионом, которым он изначально и закладывался. Независимо от спроса на нефть и газ. Все остальное будет необходимой обслуживающей эту главную и единственную функцию города инфраструктурой: больницы, школы, торговые центры, магазины, кафе и немного еще чего нибудь.

Почему? На это вопрос мне, когда то ответил глава Сургутского района Дмитрий Макущенко. Когда я его спросил, будут ли в Сургуте строить нефтепереработку, какой-нибудь нефтехим, другими словами производить здесь как-нибудь продукт. Он ответил: «Нет!» Просто это экономически невыгодно. Чтобы построить, нужно сюда привезти: оборудование, стройматериалы специалистов и пр. Зарплаты здесь за счет северных больше. Вот тебе себестоимость строительства и производства сразу выше, чем на Большой земле, где это все есть, и поэтому будет дешевле.

И самое главное – чтобы ты здесь не произвел, – даже хороший конкурентно-способный товар, рынок сбыта основной там, на Большой земле. А значит нужно его туда возить, по перегруженным ЖД- и автодорогам. Вопрос: а зачем? Если нефть или газ можно туда по трубе гнать и производить все это там, где этот рынок сбыта уже есть.

То есть если здесь производить что-либо, то только для внутреннего рынка. А это совсем другие цифры и масштаб. Поэтому рынок роста здесь всегда локальный, ограниченный внутренним потреблением. С учетом общемирового тренда – сокращения потребления углеводородного сырья (причин много, в том числе – новые технологии всего на свете), перспектива вполне понятная, явно на снижение. Поэтому стратегически отсюда надо валить, в регионы роста (к примеру, в Тюмень, Краснодар и др.). А тактически – мы переходим к другому фактору.

В Вологодской области есть маленький городок Тотьма с населением чуть меньше 10 (десяти) тысяч человек. В этом городе 6(!) музеев и 3(!) театра. Молодежь, отучившись в Питере и Москве, практически вся возвращается назад. В городе нет ни нефти, ни газа, ни другого крупного производства. Медленно, но неуклонно идет прирост населения. Когда Федору Конюхову для создания его личной школы путешественников предложили на выбор несколько городов России, он, побывав в Тотьме, сказал: больше никуда не поеду, школа будет только здесь! Музеи в Тотьме – это не только музеи, а каждый является центром прикладного искусства. Практически каждый житель находит себе занятие по душе. И при этом они ездят в отпуск и вообще вполне себе счастливы! Почему? Не знаю. Они просто так живут. Полноценно, насыщая свою жизнь чем-то для них важным и полезным, постепенно превращая свой маленький город в реальный культурный центр северной части нашей страны.

Ну, то есть, по большому счету неважно, где ты живешь, хоть в пустыне или на севере, в маленьком городе или большом, важно, как и чем, какими смыслами наполняешь свою собственную жизнь. И поэтому, отвечая на вопрос, есть ли будущее у Сургута, ответ зависит от того, какие приоритеты каждый из нас в своей жизни расставляет.