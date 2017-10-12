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​Есть ли будущее у Сургута?

Недавно в городе прошел круглый стол под названием: есть ли будущее у Сургута? Каждый из участников приводил свои аргументы, разные были взгляды, но ответ в совокупности прозвучал положительный. На ваше обсуждение выскажу свои соображения, которые остались за рамками этой беседы. На мой взгляд, этот вопрос имеет два аспекта рассмотрения.

1. Экономический.

На мой взгляд, прошел Сургут точку своего исторического роста. Со временем (самом ближайшем причем), он будет только сокращаться с точки зрения деловой и творческой бизнес-активности. Станет тем сырьевым регионом, которым он изначально и закладывался. Независимо от спроса на нефть и газ. Все остальное будет необходимой обслуживающей эту главную и единственную функцию города инфраструктурой: больницы, школы, торговые центры, магазины, кафе и немного еще чего нибудь.

Почему? На это вопрос мне, когда то ответил глава Сургутского района Дмитрий Макущенко. Когда я его спросил, будут ли в Сургуте строить нефтепереработку, какой-нибудь нефтехим, другими словами производить здесь как-нибудь продукт. Он ответил: «Нет!» Просто это экономически невыгодно. Чтобы построить, нужно сюда привезти: оборудование, стройматериалы специалистов и пр. Зарплаты здесь за счет северных больше. Вот тебе себестоимость строительства и производства сразу выше, чем на Большой земле, где это все есть, и поэтому будет дешевле.

И самое главное – чтобы ты здесь не произвел, – даже хороший конкурентно-способный товар, рынок сбыта основной там, на Большой земле. А значит нужно его туда возить, по перегруженным ЖД- и автодорогам. Вопрос: а зачем? Если нефть или газ можно туда по трубе гнать и производить все это там, где этот рынок сбыта уже есть.

То есть если здесь производить что-либо, то только для внутреннего рынка. А это совсем другие цифры и масштаб. Поэтому рынок роста здесь всегда локальный, ограниченный внутренним потреблением. С учетом общемирового тренда – сокращения потребления углеводородного сырья (причин много, в том числе – новые технологии всего на свете), перспектива вполне понятная, явно на снижение. Поэтому стратегически отсюда надо валить, в регионы роста (к примеру, в Тюмень, Краснодар и др.). А тактически – мы переходим к другому фактору.

2. Человеческий.

В Вологодской области есть маленький городок Тотьма с населением чуть меньше 10 (десяти) тысяч человек. В этом городе 6(!) музеев и 3(!) театра. Молодежь, отучившись в Питере и Москве, практически вся возвращается назад. В городе нет ни нефти, ни газа, ни другого крупного производства. Медленно, но неуклонно идет прирост населения. Когда Федору Конюхову для создания его личной школы путешественников предложили на выбор несколько городов России, он, побывав в Тотьме, сказал: больше никуда не поеду, школа будет только здесь! Музеи в Тотьме – это не только музеи, а каждый является центром прикладного искусства. Практически каждый житель находит себе занятие по душе. И при этом они ездят в отпуск и вообще вполне себе счастливы! Почему? Не знаю. Они просто так живут. Полноценно, насыщая свою жизнь чем-то для них важным и полезным, постепенно превращая свой маленький город в реальный культурный центр северной части нашей страны.

Ну, то есть, по большому счету неважно, где ты живешь, хоть в пустыне или на севере, в маленьком городе или большом, важно, как и чем, какими смыслами наполняешь свою собственную жизнь. И поэтому, отвечая на вопрос, есть ли будущее у Сургута, ответ зависит от того, какие приоритеты каждый из нас в своей жизни расставляет.


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Сегодня в 09:20, просмотров: 410, комментариев: 13


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Комментарии:
Швондер
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Сегодня в 09:42
Сам-то куда подмётки намазал
Сергей Б
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Сегодня в 10:25
Где-то это уже было.
«Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - это науке неизвестно!»
Сергей Б Швондер
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Сегодня в 10:59
Напрасно вы так. У Эдуарда приоритет быть депутатом в Сургуте.
В Москве он уже был. Ему там не понравилось. Его там ни кто не знает. Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой…
Альберт Леонов
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Сегодня в 11:52
Правильно Эдуард сказал, кому надо тот наполнит свою жизнь смыслами, а все остальным будет и в Москве скучно...
Будулай Алмазов
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Сегодня в 12:49
А вот представте, что стало бы с Тотьмой, если бы нашли бы в окрестностях нефти немеряно. Прикатилось бы сначала романтиков-работяг, раз в 10 больше, чем местного населения, а потом еще в 2 раза больше просто любителей длинного рубля. И как изменился бы микроклимат в городе? Может, Сургут и не сильно отличался от Тотьмы, пока нефть не нашли?
Сергей Б
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Сегодня в 12:58
Нам хлеба не надо – нам смысл подавай. И работу в тяжелых климатических условиях по расценкам эконом класса.
Звучит как-то неубедительно.
Будулай Алмазов
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Сегодня в 12:59
Почему будущее Сургута должно быть только как у ракеты- быстрее, выше, сильнее? Может, "охлаждение" пошло бы и на пользу- смыло бы "пену". А уедут люди случайные- глядишь и аура получше станет.
Чайка
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Сегодня в 13:19
Как интересно и недвусмысленно депутат городской думы намекнул нам, что пора валить) вот это политика...
Сергей Б Чайка
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Сегодня в 13:34
Для этого вы его и выбирали, чтобы он на шухере стоял и предупреждал вовремя об опасных тенденциях.
Чайка Сергей Б
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Сегодня в 13:37
Я его не выбирала. Ему лучше в телевизоре было, политика совсееееем не его.
Швондер
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Сегодня в 13:38
В каком телевизоре? Он хатами барыжил
Чайка Швондер
не нравится
Сегодня в 13:40
До хат дело было...
Швондер
не нравится
Сегодня в 13:47
Только никто не помнит. А торговля хатами пожизненное клеймо

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