Оставь след за собой

В Северной Болгарии, на берегу Дуная, находится город Свиштов. По болгарским масштабам это довольно большой город – более 30 тысяч жителей. По российским меркам – так пфу – поселок, не больше. Недалеко от него во время Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. русские войска перешли через Дунай, и это была самая важная понтонная переправа, обеспечивающая переход военной техники, продуктов питания и все то, что нужно войскам для нормального ведения военных действий. И, конечно, в первую очередь солдат. В городе находится прекрасная церковь, построенной гениальным болгарским строителем и архитектором-самоучкой Уста Колю Фичето.

Свиштов дал Болгарии десятки офицеров и генералов, оставивших золотой след в болгарской военной истории в Сербско-болгарской войны (1885 года), в Балканской, Междусоюзнической и Первой мировой войн (1914-1918 гг.), ученых, политиков, писателей, художников. На душу населения в этом отношении город Свиштов дает «фору» любому другому населенному месту в Болгарии.

Но город Свиштов известен больше всего своей Торговой академией. Построена была она на личные сбережения Димитра Апостолова Ценова. Этот свиштовский предприниматель работал чиновником в Дирекции Румынских королевских железных дорог, вел торговлю с США и половиной Европы, строил водопроводы, автомобильные и железные дороги, мосты, построил первый в Болгарии цементный завод в Златна Панега и первый нефтеперерабатывающий завод в Бургасе.

Все свое наследство – движимое и недвижимое Димитр Ценов передал родному городу на создание Высшего торгового училища (ныне Экономическая академия «Д.А. Ценов»). Свои сбережения (5 миллионов золотых лев) распределил поровну в пяти швейцарских банках и создал Попечительский совет, который и поныне контролирует оставленные им на попечение средства. Начисляемые ежегодные проценты делятся на две половины – одна идет на накопление, вторая – на содержание учебного заведения.

8 ноября 1936 года царь Борис III подписывает Закон об учреждении в городе Свиштове Высшего торгового училища имени Д.А. Ценова с целью давать теоретические и прикладные знания по отдельным отраслям хозяйственных наук.

Мне помнится, что в мои студенческие годы (а я учился в Варненском институте народного хозяйства) наши профессора мечтали попасть работать в Свиштове. Во-первых, что они имели возможность участвовать в европейских конференциях, семинарах, программах, во-вторых, они получали свои зарплаты в долларах по курсу 1 лев равен 1 доллару. Студенты за срок своего обучения, хоть один месяц, по студенческому обмену бывали за границей, притом не только в социалистических странах.

Сегодня Экономическая академия имени Д.А. Ценова – это образовательно-научная институция из четырех факультетов, 20 кафедр, научно-исследовательских центров, Колледжа экономики и управления, Института научных исследований, Академической библиотеки, студенческого кампуса.

В академии работают 320 профессоров, доцентов и ассистентов. Обучаются более 10 000 болгарских и иностранных студентов.

Совместно с европейскими университетами Свиштовская академия участвует в программах Европейского Союза, в проектах международных фондов для научных исследований, в межуниверситетских сетях для обучения и мультинациональных проектах по высшему образованию.

Примерно аналогична ситуация и с созданием Софийского государственного университета. Разница только в том, что Свиштовская академия была создана в 1936 году, а Софийский университет – в 1888 году. Его на свои сбережения создали братья Евлоги и Христо Георгиевы.

Помнится, в последнем году правления Сидорова приезжала делегация бизнесменов из Германии во главе с генконсулом в Екатеринбурге. Были с ними и, как водится, журналисты. Спросили они Александра Леонидовича: «Сколько процентов от налоговых поступлений остаются в бюджет города?» – «Три с половиной процента» – ответил он. «Тридцать пять? Так мало!» – удивились немцы. Сидоров, видя, что они его не поняли, написал на листке бумаги – «3,5%» и повторил: «Три процента и половина!» Переводчик повторил по-немецки: «Три с половиной процента». Немцы смотрели ошарашено.

Но тогда еще крупные налогоплательщики – градообразующие предприятия платили налоги в округ и кое-что перепадало городу. Сейчас и Газпром Юрия Важенина перевели в Питер. Сургуту останется только дырка от бублика.

Лет десять назад сургутский журналист Анатолий Вац задал вопрос «Сколько налогов платит Сургутнефтегаз?» «Много!» – ответили ему. «Сколько много?» – не отставал он с вопросами.

За эту свою назойливость Анатолия Ваца с тех пор его больше на экранах Сургутинформ ТВ не видно.

Почему все это я пишу?

Потому, что обидно. Живем в стране, которую Бог одарил всеми богатствами: реками, морями, лесами, в недрах огромные богатства, вся таблица Менделеева. А живем – хуже некуда.

По миллиардерам (в долларовом исчислении) на душу населения занимаем чуть ли не первое место в мире.

Почему сравниваю с Болгарией? Потому что в Болгарии нет ни нефти, ни газа, ни руд… Ничего. Только уголь. И то бурый. А живут болгары лучше, чем даже сургутяне. О которых по России говорят, что в жиру бесятся.

В России количество миллиардеров измеряют сотнями, количество миллионеров – тысячами. Но не слышал, чтобы хоть один из них сделал как Евлоги и Христо Георгиевы, как Димитр Ценов.

В Сургуте, чтобы дети учились только в одну смену, как рекомендуют медики, не хватает двадцать шесть школ. А сколько детсадов?

Построить бы за свои деньги хоть одну школу? В Сургуте не только Владимир Богданов имеет такую возможность. Но, чтобы на свои деньги – не дождемся. Не так воспитаны! Наше патриотическое воспитание в другом…

Советы директоров крупнейших акционерных предприятий распоряжаются миллиардами рублей. Но проголосовать выделение денег для строительства пару жилых домов и продать их своим же работникам в рассрочку без процентов… Но построить пару детских садов для детей своих работников и освободить родителей от ежемесячной оплаты за садик… Ни-ни!

Недалеко от первой болгарской столицы Плиски найдена каменная колонна, на которой по приказу болгарского владетеля кана Омуртага написано: «Человек, как бы хорошо не жил, – умирает и другой рождается. И только построенное им остается!»

Мудрые слова, выбитые на камне 13 столетий назад.

А наши гребут, гребут под себя… Как будто с собой в землю унесут…