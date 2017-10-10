Слабая инфраструктура или неэффективные надбавки? В чем причина оттока жителей из северных субъектов России

Отток из «северных» субъектов начался не вчера и обусловлен в первую очередь слабой инфраструктурой, а уже во вторую размером компенсации (надбавок) за проживание в суровых климатических условиях.

Этим и объясняется увеличение численности населения в ХМАО-Югре.

В то же время нужно четко понимать, что если молодым специалистам предлагается зарабатывать «северный стаж», то есть альтернатива, где этого делать не нужно и предлагается более конкурентные условия.

Слабая заселенность территорий за Уралом – вызов, требующий системных решений.

Однако в текущих экономических условиях можно легко отменить действующую систему, но не приняв новую по причине дефицита региональных и федерального бюджетов.