Слабая инфраструктура или неэффективные надбавки? В чем причина оттока жителей из северных субъектов России

Отток из «северных» субъектов начался не вчера и обусловлен в первую очередь слабой инфраструктурой, а уже во вторую размером компенсации (надбавок) за проживание в суровых климатических условиях.
Этим и объясняется увеличение численности населения в ХМАО-Югре.
В то же время нужно четко понимать, что если молодым специалистам предлагается зарабатывать «северный стаж», то есть альтернатива, где этого делать не нужно и предлагается более конкурентные условия.
Слабая заселенность территорий за Уралом – вызов, требующий системных решений.
Однако в текущих экономических условиях можно легко отменить действующую систему, но не приняв новую по причине дефицита региональных и федерального бюджетов.
Особенности сферы ЖКХ в Сургутском районе. Заместитель главы Дина Кузьмина // ONLINE 12 октября в 14.00