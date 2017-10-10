​Сургут победил во II этапе летнего фестиваля ГТО

Команда города Сургута одержала победу во II этапе летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди лиц, занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и пенсионеров ХМАО-Югры. Напомним, что проведение фестиваля посвящено году здоровья в Югре.

Межмуниципальный этап летнего фестиваля ГТО проходил в минувшие выходные в Нефтеюганске, в нем приняли участие почти 80 человек из шести муниципалитетов Югры. Спортсменам предстояло выполнить нормативы ГТО по общей физической подготовке, легкой атлетике, плаванию и стрельбе из пневматической винтовке.





Сургут представляли 11 спортсменов от 26 до 71 года, которые прошли отбор на городском этапе летнего фестиваля, сообщает центр физической подготовки «Надежда». Наша команда одержала победу в командном первенстве, набрав 3610 очков и обойдя Нефтеюганск и Ханты-Мансийск. В личном первенстве 1 места заняли: Рустам Курбанов (VI ступень), Наталья Плетнева (VIII ступень), Гульнара Медведева (IX ступень), Танзиля Загидуллина (X ступень) и Валерий Новиков (XI ступень). 2 места присудили Яне Факидовой (VI ступень), Денису Вагину (VIII ступень) и Владимиру Мартынову (X ступень).

«На фестивале порадовало качественное и профессиональное судейство. Условия проведения соревнований тоже были на хорошем организационном уровне, – отметила представитель команды Сургута, спортивный судья центра тестирования Елена Логинова. – Наша команда выложилась на 100 процентов, спортсмены были заряжены на победу и старались показать максимум на что способны».

Стоит отметить, что 9 сургутских спортсменов стали лучшими в испытании по стрельбе из пневматической винтовки в своих возрастных категориях. «Также команда показала отличный результат в беге – практически все заняли 1 и 2 места», – добавила Елена Логинова.

«В фестивале ГТО я участвую в первый раз. Раньше выступал на зимнем многоборье комплекса ГТО еще в СССР, когда мне было 44 года. Я был чемпионом не только Сургута и Сургуткого района, но и три года подряд чемпионом ХМАО – Югры и победителем Тюменской области. Радует, что сейчас возрождаются такие прекрасные спортивные традиции», – отметил самый возрастной участник команды Валерий Новиков, который продемонстрировал лучшее время на испытании смешанное передвижение на 2 километра и занял 1 место в личном первенстве.

На испытании «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» участница команды Сургута Наталья Плетнева показала результат в 88 повторений: лучший результат в данном испытании на фестивале во всех возрастных категориях. Она во второй раз участвует в фестивале ГТО, так в прошлом году в окружных соревнованиях Наталья также одержала победу в личном первенстве в своей возрастной категории. «Я довольна своим результатом, потому что он по-настоящему заслуженный. Вообще подготовка к зимнему фестивалю можно сказать проходила «вслепую», а в этот раз я знала к чему готовилась», – поделилась она.

Впереди III этап (региональный) Летнего Фестиваля ГТО, который пройдет с 16 по 31 октября в Ханты-Мансийске.

Справка: В Югре летний фестиваль ГТО проходит в 3 этапа. На первом муниципальном этапе отбираются сильнейшие спортсмены для участия во II этапе – зональном. Третий проводится заочно в городе Ханты-Мансийске, где подводятся итоги фестиваля, исходя из результатов предыдущего этапа.