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​До конца года российский рынок акций может вырасти на 5 процентов // АУДИО, ТЕКСТ

Добрый день, уважаемые инвесторы. Я, Пятина Валерия финансовый советник БКС Премьер совместно с СИА Пресс продолжаем еженедельный обзор итогов и основных событий недели на фондовом рынке, перспективах российских акций до конца года и актуальных инвестиционных идеях.

Прошлую неделю индекс ММВБ завершал на новых локальных максимумах. Мы видим продолжение растущего тренда, и пространство для роста у рынка определенно еще есть. Вполне возможно, что ММВБ в ближайшее время будет пытаться закрепиться выше 2100 пунктов.

Из позитива отмечу цены на нефть Brent. Они в начале недели повышаются на фоне ожиданий, что ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и Россия продолжат ограничивать добычу в целях поддержания цен, а также под влиянием снижения числа буровых установок в США.

В то же время, на рынках усиливаются ожидания, что Федеральная резервная система США поднимет ставку в декабре и займет более жесткую позицию в будущем после того, как ключевые представители регулятора заговорили о возможности четырех повышений ставки в 2018 году. Также инвесторы обратили внимание на то, что последний протокол Европейского центробанка указывает на планы объявить о скором начале сокращения стимулов в еврозоне. Риторика регуляторов оказывает поддержку доллару и евро.

До конца года наш рынок акций может показать рост в районе 5%, что может быть связано как с позитивной макростатистикой, так и с существенным техническим отставанием российского рынка в этом году от динамики других развивающихся рынков. Также помогут относительно высокие цены на нефть, которые близки к годовым максимумам, плюс рост цен на промышленные металлы.

Дисконт российского рынка акций к аналогам расширился – мы стоим почти в три раза дешевле, чем Бразилия, страна со сходными с Россией экономическими показателями.

В настоящее время мы отдаем предпочтение «дивидендным» историям, это прежде всего Норильский Никель, Роснефть и МТС. Также в числе наших фаворитов Русал. Цены на алюминий близки к трехлетним максимумам, к тому же IPO материнской компании En+ должно оживить к Русалу интерес.

Начинающим инвесторам стоит рассмотреть открытие ИИС – Индивидуального инвестиционного счета – на три года, и приобрести на него ценные бумаги, например 75% надежных облигаций и 25% потенциально доходных акций, либо готовый структурный продукт с четким ограничением рисков.

Преимущество ИИС в том, что он не только позволяет рассчитывать на инвестиционный доход, но и на получение ежегодного налогового вычета в размере 13% (до 52 тыс. рублей). В результате можно без существенных рисков получать доходность в 15-20% годовых.

Индивидуальные инвестиционные счета с начала 2015 года себе открыли уже четверть миллиона россиян, примерно каждый пятый открывает ИИС в нашей компании.


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Сегодня в 14:04, просмотров: 116, комментариев: 0


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