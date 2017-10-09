Как вас обманывают за ваши деньги — почему гомеопатия не работает // ВИДЕО

23 сентября стартовал проект «Популярная наука в Сургуте». В рамках данного проекта пройдут семь больших научно-популярных лекций и мастер-классов от ведущих просветителей России. А первым гостем стал научный журналист и врач Алексей Водовозов, который выступил перед публикой с лекцией: Гомеопатия: как и почему она не работает».

В ходе лекции Алексей развеял популярные мифы о якобы эффективности гомеопатии как методе лечения. Напомним, что комиссия по лженауке РАН, а затем и европейские ученые высказали мнение о том, что эта методика является не просто бесполезной, но иногда и вредной. Между тем в Госдуму РФ внесен законопроект о специальной маркировке гомеопатических препаратов, продающихся в российских аптеках. Все подробности об этой теме — смотрите в видеозаписи лекции Алексея Водовозова.

Все материалы лекции – видеозаписи, презентации, а также фотоотчет, – будут доступны в группе

Следующая лекция пройдет 28-29 октября. Подробности о времени и месте ее проведения, а также о теме лектория, мы анонсируем в ближайшее время.