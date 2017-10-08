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Ботанический сад - яблоко раздора

Фото Э. Иваницкого
Фото Э. Иваницкого

В хороший солнечный день прошелся по парку на Сайме посмотреть, что же там происходит на самом деле вокруг вырубки драгоценного ботанического сада. Появились вопросы.

Первый вопрос – к самому ботаническому саду и тем, кто его организовывал. Скажите, а кто знал о его существовании в Сургуте до того, как поднялся шум вокруг его вырубки? И кто из сургутян, вообще знал, где он находится? Посмотрел. Картина предстала очень странная. Догадаться что это сад, да еще ботанический – невозможно. Нет там ни табличек с указанием пород деревьев, ничего вообще, что является признаком драгоценной растительности. Все это с виду напоминает дикорастущий кустарник, обнесенный высоким забором с большим амбарным замком на воротах.

Об экскурсиях по такому саду я так понял, речи тоже не идет. То есть он точно не для горожан, то есть для нас с вами, а скорее только для внутреннего пользования узкого круга любителей флоры СурГУ.

Теперь вопрос к тем, кто его вырубает, и я так понял небольшую его часть под детскую площадку.

На самом деле свободных мест на парке для детских площадок – огромное количество. Буквально рядом с этим так называемым ботаническим садом детская площадка уже стоит, и влево от нее непонятный дикорос, который можно смело сносить и место будет даже под футбольное поле. На другой стороне парка большой пустырь, где раньше стояли детские аттракционы, и администрация сделал все, чтобы бедных предпринимателей нагнать оттуда железной чиновничьей рукой.

В итоге вместо каруселей – большой пустырь. И таких мест в самом парке еще очень много. Но, тогда почему с таким упорством нужно сносить часть какого то непонятного сада, невзирая на общественный резонанс и всевозможные риски в связи с этим? Неужели, из-за какой то детской площадки, которую в парке по идее нужно не одну, а много, и мест для этого предостаточно. И вот если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что сад находится вдоль улицы Университетской, вблизи большой парковки. Понятно, что слухи о гостинице Хилтон в этом месте - бред, а вот, к примеру, место для кафе идеальное! На территории всего парка нет ни одной торговой точки! Даже, если простое кафе: мороженое- кофе- чай- туалет и плюс круглый год огромная проходимость, для такого бизнеса – это клондайк! Так может быть в этом и заключается яблоко раздора? Ну, тогда это не простое яблочко, а золотое с гарантированной ценностью на долгие годы вперед.


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Сегодня в 13:30, просмотров: 139, комментариев: 0


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Мнения

Ботанический сад - яблоко раздора

Ботанический сад - яблоко раздора
Скажите, а кто знал о его существовании в Сургуте до того, как поднялся шум вокруг его вырубки?
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