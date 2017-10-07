​Тёпленькая пошла!

«Мы недавно въехали в собственную квартиру, не успели обжиться, как нас залили соседи», — пожаловалась нам сургутянка Елена Тимофеева. Она попросила корреспондентов «НГ» помочь разобраться, как действовать в такой ситуации.

Итак, если вас затопили, в первую очередь необходимо отключить электричество и потребовать от соседей перекрыть воду. Затем следует снять потоп на фото- или видеокамеру: доказательства помогут в дальнейшем, когда дело дойдет до возмещения убытков.

Если виновников не оказалось дома, вызывайте аварийные службы и сотрудников управляющей компании: они отключат водоснабжение в доме до возвращения соседей и составят акт о происшествии. В этом документе нужно отразить, когда, из какой квартиры произошла протечка, каковы возможные причины аварии и примерная стоимость ущерба. Акт должны подписать сотрудники УК, пострадавшая сторона и соседи, по вине которых произошло затопление квартиры. Кстати, люди, которые уже проходили через это, рекомендуют внимательно проверять документ на наличие всех необходимых подписей.

Конечно, будет проще, если вы сумеете договориться с соседями о возмещении убытков на этом этапе или хотя бы после проведения независимой экспертизы, которую они могут потребовать, решив, что в первоначальном акте вы завысили сумму за причиненный ущерб. Помните: несмотря на то, что услуги оценщиков оплачивает заинтересованная сторона, эти расходы в итоге обязаны возместить виновники.

Если вам удалось по-соседски договориться без суда и следствия, лучше письменно зафиксировать сроки и сумму денежных выплат, затем заверить расписку у нотариуса. В случае, если условия договора будут нарушены, не стоит затягивать: обращайтесь в суд. Для этого понадобится копия свидетельства о праве собственности на залитую квартиру. Если затопили съемное жилище, будьте готовы предоставить копию договора социального найма жилого помещения. Эти документы обязательно следует заверить у нотариуса. Также потребуются: акт о заливе квартиры, заключение независимой экспертизы и смета на проведение восстановительных работ.

Как и любой коммунальный инцидент, вопрос урегулирования споров между потерпевшими и виновниками затоплений включает в себя множество нюансов. На официальном сайте администрации города в разделе справочной информации департамента городского хозяйства размещена подробная инструкция действий для каждой из сторон. Изучите ее, даже если кажется, что эта проблема вас не касается: от потопа не застрахован никто, и, если он случится, времени на интернет-серфинг точно не будет.