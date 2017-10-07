​Дело семейное. «НГ» побывал в гостях у бизнес-семьи Ивановых — участников конкурса «Семья года — 2017»

«НГ» продолжает писать о семьях — участниках городского конкурса «Семья года — 2017». Рандомным способом редакция выбрала три из них: о двух мы уже рассказали в предыдущих выпусках газеты. Третья семья — Евгений, Оксана и Егор Ивановы — представляет себя в номинации «Бизнес-семья».

В пятничный вечер корреспонденты «НГ» приехали к Ивановым на работу — сервисный центр по ремонту техники.

«Мы обычная сургутская семья, — начинает беседу Оксана. — Про конкурс нам рассказали в детском саду, предложили принять участие. Мы с радостью согласились на такое предложение, тем более была подходящая для нас номинация «Бизнес-семья».

Евгений — коренной житель Сургута, родился в декабре 1986 года. «Отучился в гимназии, поступил в Сургутский государственный университет на факультет информационных технологий, совмещал учебу с работой, — рассказывает глава семьи. — Тяга к работе у меня была с детства, я всегда хотел иметь свои личные деньги, заработанные честным трудом».

Оксана родом из Омска, в нем окончила школу, затем Российско-американскую профессиональную школу (сейчас — профессиональный колледж), а потом Финансово-экономический институт. В 2003 году приехала в Сургут.

Супруги познакомились десять лет назад на работе. Тогда и Оксана, и Евгений трудились в сервисном отделе «Техноцентра». «Я работала менеджером, Евгений пришел устраиваться мастером по ремонту компьютерной техники. Два года общались как коллеги и только потом заметили друг друга», — вспоминает Оксана.

Спустя два года, в июле 2011-го, влюбленные сыграли свадьбу и уехали в свадебное путешествие.

Глядя на энергичную и активную чету Ивановых, совсем не удивляешься, когда они рассказывают о своем нестандартном свадебном путешествии. Евгений и Оксана решили провести свой медовый месяц, отправившись на 20 дней в автобусный тур по Европе.

«Мы были молоды, полны сил, хотели получить все и сразу, — смеется Оксана. — В прямом смысле галопом по Европам побывали в Польше, Германии, Голландии, Франции, Испании, Италии, Австрии и других странах. В каждом городе останавливались на один-два дня, но программа была настолько насыщенной, что мы смогли посетить множество мировых достопримечательностей».

Сразу после того, как молодожены вернулись в Сургут, они решили попробовать открыть свой бизнес.

«Я об этом думал давно, стало как-то «тесно» на профессиональном поприще, — говорит Евгений. — Да, было немного страшно, это же испытание — открыть свой бизнес, не сломаться в первый год его существования».

Ивановы решили рискнуть: взяли кредит, нашли помещение, оплатили первый месяц аренды, заказали вывеску и начали работать.

«Мы сидели в этом помещении вдвоем с утра до глубокой ночи. Тут не было ничего, что вы видите сейчас, — вспоминает Оксана. — Было много проблем, но мы с ними справились, да и сарафанное радио начало давать свои резуль­таты».

Это нелегкое для молодой семьи время Ивановы вспоминают с улыбкой на лице, была в нем некая романтика: «Помню, как до трех часов ночи мыли стеллажи, расклеивали вечерами объявления в тридцатиградусный мороз…» — вспоминает Оксана.

Ремонт в арендуемом помещении Ивановы делали своими силами, хотя помогали и родители. Но как признается Евгений, его мама и папа были против: «Я их понимаю, им было страшно. Ведь они всю жизнь работали в государственных предприятиях, а в этом есть определенная стабильность. Плюс родителям не нравилось, что первое время мы работали без выходных и отпуска», — добавляет Оксана.

Самыми страшными моментами, по признанию супругов, были два случая. «В первый год нас дважды поджигали: сначала ночью возле офиса горел служебный автомобиль, а через месяц нам сожгли входную группу, — рассказывает глава семьи. — Кто это сделал, так и не выяснили. Трудности только закалили нас!»

Ивановы считают, что открытие семейного бизнеса сплотило их, сблизило еще больше: «Мы всегда были вместе, поддерживали друг друга, помогали», — отмечает Оксана.

Через год бизнес супругов наладился: глава семьи занимался ремонтом техники, а Оксана взяла на себя административную часть. Родители тоже перестали беспокоиться и сейчас с удовольствием помогают детям. «Мама каждый год высаживает нам цветы возле входа в офис, вся та красота, которую вы видели — дело ее рук», — говорит Евгений.

Сейчас сервис Ивановых известен многим в городе: мастера компании занимаются разными видами ремонта, но главное преимущество — сложный ремонт материнских плат и гарантийное обслуживание техники нескольких известных брендов.

Еще одно сложное время для бизнеса, которое пережила семья Ивановых, — период, когда родился их любимый сын Егор. Оксана ушла в декрет и, естественно, не могла помогать мужу в прежнем объеме. «Для меня это был настоящий удар, проверка моих сил, ведь всеми бумагами, административной работой и клиентами занималась жена, я же был больше по технической части, — вспоминает Евгений. — Потом стало легче, взяли еще работников, распределили обязанности, да и Оксана продолжала удаленно работать — вести бухгалтерию, заниматься рекламой».

С рождением сына все внимание и энергию Оксана направила на него. У супругов было четкое понимание, что ребенок должен получить не только хорошее воспитание, но и иметь возможность развиваться всесторонне.

Поэтому мама и папа делают все, чтобы Егор жил насыщенной интересной жизнью. «Сейчас сын ходит в младшую группу детского сада «Колокольчик», где также посещает дополнительные занятия, — рассказывает Оксана. — С восьми месяцев мы стали посещать бассейн, с года с копейками ходили в развивающие секции. Егор любит приезжать в наш офис, наблюдать за работой мастеров, интересуется техникой. Технический склад ума передался от папы с мамой — он любит машинки, конструкторы, лего, трансформеров».

Ивановы стараются уже с детства приучать Егора к труду, объясняют, чем занимается папа на работе, какие обязанности у мамы.

Как сообщил корреспондентам Евгений, он был бы рад, если бы мальчик вырос и продолжил семейное дело, хотя и любую другую профессию они с женой примут, не сопротивляясь: «Егорку принуждать ни к чему не будем. Захочет быть капитаном дальнего плавания — разрешим! А может, актером станет! — рассуждает глава семьи. — Пусть выбирает то, к чему душа лежит».

Свободное от работы время Ивановы предпочитают проводить активно. Три раза в неделю всей семьей ходят в спортивный клуб, где есть не только спортзалы и тренажеры, но и аквапарк; Евгений и Оксана занимаются в обычном зале, а Егор — в детском клубе, где, помимо спортивных занятий, есть также и развивающие. «Летом любим кататься на велосипедах, для семейных прогулок у Егора есть детское велокресло, — рассказывает Оксана. — Часто ездим в «Парус» и другие базы отдыха, смотрим на животных, катаемся на тюбингах, гуляем в «Кедровом Логу» и иных парках».

Одна из главных традиций Ивановых — семейные обеды, которые позволяют не утратить связь между поколениями. «Они учат детей гостеприимству и укрепляют дружеские связи. Это единственная возможность, передаваемая по поколениям, собраться большой, дружной семьей, побыть всем вместе, поделиться новостями, обсудить семейные дела», — написала в презентации к конкурсу Оксана.

«Мы всегда ходим (они живут в соседнем доме) к родителям на праздники: Новый год, Рождество, Пасха, дни рождения, 9 Мая. В выходные часто вместе отправляемся на дачу», — рассказывает глава семьи.

«Каждый День Победы мы вместе с бабушкой Жени Тарковой Марией Христиановной приходим возложить цветы на мемориал Славы. Она блокадница Ленинграда, ей в этом году исполнилось 85 лет», — отмечает Оксана Иванова.

Внуки и правнук Марии Христиановны с удовольствием слушают ее рассказы о трудном военном времени, о том, как тяжело жилось людям в блокадном Ленинграде, как горожане получали небольшие запасы продуктов питания по специальным карточкам и как страшно было провожать мужчин на войну.

Не менее интересно молодому поколению слушать рассказы дедушки — коренного югорчанина. «Я знаю родо­словную Ивановых, проживавших ранее в Березово. Мои прадеды торговали пушниной, держали пастбища для оленей, женщины шили своими руками национальную одежду народов манси, изготавливали детские игрушки, — делится Евгений. — Дедушка рассказывал, какие игры и детские забавы были у детей того времени».

Как и другим семьям, живущим на севере, Ивановым нравится путешествовать в теплые края. Только сейчас, в отличие от медового месяца, они выбирают стандартный отдых: «Второй раз на автобусный тур мы решимся, наверное, лет в 70, — смеется Оксана. — Пока Егор маленький, мы выбираем более спокойное времяпрепровождение — море, бассейн… Ребенку пока не интересны экскурсии».

29 сентября прошел второй этап конкурса «Семья года — 2017», в котором участники должны были продемонстрировать свои «визитки» — в интересной форме рассказать о себе.

Семья Ивановых подошла к подготовке со всей ответственностью. «Оксана уже давно обучилась графическому дизайну, потому как нам расхотелось заказывать макеты у сторонних компаний, — рассказывает Евгений. — Затем она разработала дизайн визиток для сервиса, где придумала рисованных человечков. Их и взяли за основу презентации — описали нашу жизнь в веселых картинках».

Как говорят Ивановы, выиграть в конкурсе для них не главное — основной целью было принять участие в таком интересном городском событии и рассказать о своей семье.

Редакция «НГ» желает семье Ивановых успехов в профессиональной деятельности и победы в конкурсе!

Справка

2 октября началось интернет-голосование на приз зрительских симпатий среди участников городского конкурса «Семья года — 2017». Оставить свой голос за понравившуюся семью можно до 27 октября на сайте ugra-news.ru. Церемония награждения призеров конкурса пройдет 28 октября в Сургутской филармонии.