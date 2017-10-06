На злобу дня

На днях Владимиром Путиным было принято решение назначить Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан.

Очевидно, что политические события и кадровые изменения пары минувших недель показали, что настало время больших перемен. Среди уже озвученных отставок и назначений, для меня лично особый отклик находит назначение Владимира Васильева на должность ВРИО главы Республики Дагестан. Почему?

Как это ни парадоксально, но судьбой Республики Дагестан обеспокоены и в Югре. За последние несколько лет наши северные города столкнулись с большим притоком жителей Республики. Молодые люди едут за работой, которой они не находят у себя на родине, за социальными гарантиями и желаемым уровнем жизни. Лично общаясь со многими приезжими ребятами, понимаю, что не от большого счастья эти люди вынуждены покидать свои насиженные места.

Назначение сильного федерального политика, который может выстроить правильный диалог и с руководителями высшего звена, и с простыми гражданами, который имеет опыт работы в силовых структурах, Совете безопасности и Государственной Думе вселяет надежду на то, что Республика приобрела достойного руководителя. Гордый народ с богатой культурой и историей, народ Дагестана заслуживает процветающей Республики и безопасной жизни. Мне, как депутату Думы Югры, очень хочется в это верить.