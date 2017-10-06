Сургутская неделя. ​Вырубка и посадки

Уходящая неделя в Сургуте оказалась богата на вырубку и посадки в самых разных своих ипостасях. Вот, например, городская администрация в благоустроительном порыве бросила свои кадры на вырубку каких-то там мешающих будущей детской площадке деревьев. Ими оказались шесть дубов и две липы из ботанического сада СурГУ, за которыми 12 лет ухаживали экологи университета. Более того, об этом несчастном участке парка «За Саймой», который может быть уничтожен усилиями местной власти, уже две недели пишет целый взвод журналистов из самых разных редакций, а администрация, уже устроившая вырубку, развела руками: мол, не знали, что там ботанический сад, извиняйте.

У ситуации есть отличный вариант разрешения: можно компенсировать вырубку посадкой. Сколько снесли неповинных деревьев, столько посадить виноватых чиновников. Ладно, перебор. Пусть тогда хотя бы отдавшие приказ благоустроители скинутся на штраф, который полагается за неправомерную вырубку деревьев в городе. Там сумма кругленькая, это их немного взбодрит и научит хотя бы немного изучать местность, где работаешь.

С другой стороны — это повод для власти резко откатить назад в своих странных желаниях по отношению к ботаническому саду и сделать себе пиар на его официальном оформлении, украшении и правильной презентации сургутянам, которые, кажется, до недавнего времени не были в курсе, что такая штуковина у нас в городе есть.

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Впрочем, какая-никакая компенсация ущерба для легких города идет — сургутское бизнес-сообщество и сотрудники администрации (видимо, не занятые на вырубке в парке «За Саймой») собрались и посадили аллею в «Сквере Газовиков». Получилось немало — 177 саженцев рябины, калины, черемухи, яблони и сирени. Я бы на месте главы города раз в полгода, а то и чаще хватал бы этих предпринимателей и таскал по городу с подобными озеленительными миссиями. А потом отчитывался об успешном пиаре с экономией бюджетных средств.

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Куда менее приятный посадочный процесс разворачивается в истории с сургутским священником Иоанном Дарием. Кажется, полицейские пришли в себя и осознали, что служитель культа, две недели назад пойманный нетрезвым за рулем, отделался лишь штрафами (за неповиновение законным требованиям силовиков, езду без документов и непристегнутый ремень) на сумму 2500 рублей. Видимо, представив себе недоуменную реакцию водительской и широкой общественности («а что, так можно было?») и массовые отказы пьяных автомобилистов выходить из машины со словами: « Нургалиев Дарий разрешил!», правоохранители завели на священника уголовное дело. Как выяснилось, он уже один раз неудачно прокатился нетрезвым, за что получил 30 000 рублей штрафа и лишился прав на полтора года, и теперь за «нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию» ему светит до двух лет посадки.

фото gazeta.ru

Одно непонятно: если он действительно был пьян, о чем говорят и полиция, и все СМИ, то почему ему вменяют какие угодно статьи, кроме той, что действительно полагается?

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Кстати, алкоголь на минувшей неделе страшно беспокоил общественников, которые на весь округ в онлайн-режиме вещали о страданиях, связанных с продажей спиртного в городах и поселениях, и о том, что эту практику нужно немедленно прекратить. Их идея-фикс — выставить торговлю «алкогольным ядом» на расстояние 500 метров от последнего строения в черте любого населенного пункта Югры. Активисты даже продемонстрировали тончайшее чувство юмора, сказав, что «это не запрет, за спиртным по-прежнему можно будет съездить или даже сходить пешком».

В подтверждение того, что их мнение поддерживает «большинство жителей округа», общественники привели опрос 100 человек в центре Ханты-Мансийска. Конечно, для более мощной социологической базы можно было еще сделать такой же опрос в группе типа «Трезвый Сургут», но тут, вероятно, активисты просто поскромничали.

А вот самое прекрасное в этой истории. Когда общественникам задали вопрос о том, как они себе представляют реальное воплощение их инициативы, например в каком-нибудь поселении, где в 500 метрах от последнего строения находится тайга и медведи, они не растерялись и ответили в стиле филина из анекдота: «Мы не тактики, мы — стратеги, а как нашу идею воплощать — пусть чиновники разбираются».

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Но давайте от одной из наших проблем к другой — дорогам. В Сургуте первый снег и заморозки, почти как урожай и отопительный сезон, всегда приходит неожиданно. В городе немедленно был введен план по перехвату зимней резины и шиномонтажек, но в итоге все равно случился день жестянщика. Мне кажется, что в этой ситуации нужно искать позитив — например, если уж в Сургуте это происходит каждый год, то надо процесс оформить и сделать настоящим городским праздником — с какими-нибудь веселыми традициями, вроде сжигания чучела осени (только не из старых покрышек, не поймут). Везде о дне жестянщика подшучивают, а у нас он может быть свой — и город на этом сделает нетривиальный пиар.

День жестянщика в нашем городе уже пора оформлять в полноценный ежегодный праздник - наравне с Иваном Купалой и Масленицей. Фото vk.com/region86_surgut

А пока остается поздравить всех вас и нас с настоящим праздником — 40-летним юбилеем Сургутнефтегаза. Праздновать нефтяники будут через неделю, а поздравить знакомых работников нашей главной компании не забудьте прямо сейчас.