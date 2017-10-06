​Операция «приватизация» — 2

По Сургуту вновь поползли слухи о том, что крупные городские коммунальные предприятия могут быть приватизированы. Речь идет уже даже не о Горводоканале, Городских тепловых сетях (ГТС) и Расчетно-кассовом центре (РКЦ), о вероятности приватизации которых неоднократно писал «НГ», а об управляющих компаниях. Поводом для слухов стали сентябрьские заявления директора департамента городского хозяйства Константина Карпеткина о тяжелом финансовом положении восьми УК Сургута, которые якобы имеют большие долги перед организациями-поставщиками ресурсов, и о возможном уходе трети игроков с этого рынка.

Низкое давление

Все бы ничего, но такое заявление выглядело довольно странно, учитывая, что ранее чиновники не позволяли себе подобные оценки в адрес управляющих компаний. Представители коммунальной сферы полагают, что финансовые взаимоотношения между компаниями-поставщиками ресурсов и УК — это все-таки взаимоотношения двух юридических лиц в рамках контрактных обязательств, и вмешательство третьей стороны в этот процесс выглядит откровенно неуместным. Однако, с другой стороны, администрация имеет право и даже обязанность интересоваться и контролировать происходящее в коммунальной сфере, так как это — сфера жизне­обеспечения города. Правда, важна цель вмешательства власти. А с этим есть вопрос: после заявлений Константина Карпеткина в Сургуте заговорили об очередной попытке чиновников приватизировать коммунальные предприятия города и о том, что на этот раз они якобы решили начать с управляющих компаний.

Руководители крупнейших УК Сургута отказались комментировать происходящее, в администрацию города по этому поводу направлен запрос, ответ на который на момент публикации «НГ» не получил.

Однако источники в сургутских УК на условиях анонимности сообщают, что пока прямого давления со стороны чиновников нет: «Этому есть несколько причин. Первая, неочевидная — УК собирают на себя весь негатив, который в обратном случае полетел бы в администрацию. Неубранный снег, неухоженные дворы, разбитые подъезды — виноваты УК.

Второе — за время работы компании обросли определенными связями, и так просто их не возьмешь. Ну и третье — к большинству УК придраться по существу не получится. Что касается тех компаний, которые банкротятся, то они в общем сами виноваты — у них были большие долги перед поставщиками ресурсов. Правда, мы теперь задаем себе вопрос — на этом администрация остановится?»

Твёрдые намерения?

И хоть информация об атаке на УК пока не подтверждается, собеседники «НГ» в политических кругах говорят о том, что администрация от своих намерений приватизировать сургутскую коммуналку не отказалась.

«Нужно понимать, что, когда чиновники первый раз попытались протолкнуть идею приватизации муниципальных предприятий и получили определенный отпор, то они испугались и ждали каких-то ответных мер, — рассказал источник «НГ». — А ничего не последовало. Потом сценарий повторился — и опять ничего. Они уже ОМОН на хлебозавод отправили. Да, общественность возмутилась, но никаких действий за этим не последовало. Поэтому сейчас администрация чувствует свою безнаказанность и попытки заполучить в свои руки такой лакомый кусок, как городская коммуналка, будут продолжаться. Там ведь речь идет о десятках миллиардов рублей».

Однако не все видят в ситуации с управляющими компаниями злой умысел администрации. Так, собеседник «НГ» в сургутской думе рассказал, что в практике взимания долгов с управляющих компаний нет ничего плохого:

«Если УК задолжали компаниям-поставщикам, то взимать с них деньги — это нормальная практика. В конце концов, муниципальные предприятия ЖКХ тоже заинтересованы в получении прибыли. Слухи о том, что это на самом деле атака администрации на управляющие компании, конечно, ходят, но на это можно по-разному смотреть.С одной стороны действительно есть воп­рос — почему именно сейчас запустился процесс взимания долгов? С другой стороны, это все откровенно напоминает конспирологию. Вопрос приватизации муниципальных предприятий в Сургуте очень сложный. Если говорить прямо — для многих из них смена формы собственности сильно упростит жизнь, особенно в сфере закупок. Не зря же директор хлебозавода Сергей Пустозеров сам просил об этом. Другое дело, что чиновники ужасно презентовали свой проект изменений на думе. Они же вообще толком не объяснили, в чем преимущество от приватизации. Тут нужно отметить: депутаты категорически против продажи предприятий, но вот изменение формы собственности можно обсуждать. Но тут вопрос: если администрация так хочет упростить жизнь муниципальным предприятиям, то зачем отправлять ОМОН на хлебозавод?»

Пока ещё УК

Стоит отметить, что теоретическая возможность обанкротить управляющие компании у администрации все же есть. Как говорят опрошенные «НГ» эксперты, напрямую это сделать нельзя, но есть обходной путь — через Единый расчетно-кассовый центр, который принимает все коммунальные платежи населения и является муниципальным учреждением. Гипотетически все переводы от жителей могут быть задержаны или даже приостановлены. Созданная таким образом искусственная задолженность будет падать на плечи управляющих компаний. При этом предприятиям, которые поставляют ресурсы — тем же ГТС, Горводоканалу — будет неважно, почему не приходят деньги. В такой ситуации, если платежи будут задерживаться на несколько месяцев, долги УК окажутся для них неподъемным и они действительно встанут перед вопросом банкротства.

И вот тогда вопрос встанет совсем в иной плоскости: если управляющая компания, будучи коммерческой структурой, разоряется, то ее место должен занять кто-то другой. Если речь пойдет о рыночном процессе выбора подрядчиков по управлению домом, в котором смогут участвовать все желающие, и решение будут принимать собственники — это одно. А если при помощи разных «серых схем» дома будут отходить неким специально пришедшим из других городов управляющим компаниям, то это уже называется не «наведением порядка», а «переделом рынка». Так что, если процесс будет запущен, и он будет прозрачен и конкурентен — нам останется только аплодировать нашей власти. А если мы в ближайшее время увидим в городе ряд новых игроков коммунального рынка, которые вне открытых процедур получат целые районы в управление, — это совсем другая история. «Новый Город» будет следить за развитием событий.