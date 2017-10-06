Личное хобби или алкоголь ? Читатели siapress.ru рассказали как борются со стрессом

В сентябре социологи провели опрос, в ходе которого выяснили, что в рейтинге самых популярных методов борьбы со стрессом лидирует: просмотр телевизора (31 процент) и встречи с друзьями (28 процентов).

В связи с этим мы решили выяснить, как справляются со стрессом наши читатели. Таким образом, чтобы избавиться от стресса, большинство читателей (44,3 процента) предпочитают заниматься своим хобби. Вторую по популярности позицию занял вариант «Употребляю алкоголь» – 27,7 процента. 8,5 процента респондентов предпочитают сидеть в интернете, 7,8 процента опрощенных выбрали вариант «провожу время с друзьями» и 6,7 процента заявили, что для борьбы со стрессом слушают музыку.

Интересно, что лишь 5 процентов читателей siapress.ru выбрали вариант «Смотрю телевизор», хотя данный вариант был самым популярным в ходе опроса «Левада-Центра».