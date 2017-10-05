Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!

Школьное образование - это фундамент успешного будущего молодого поколения. Работа учителя - это огромный труд и ответственность. В наш век стремительно меняющихся технологий, учебных программ и стандартов, важно помнить о ценности базовых качеств, которые прививают нам педагоги - это умение анализировать информацию, мыслить системно и критически.



Важно отметить, что учителя также являются ключевыми участниками социализации наших детей, и с самых ранних лет они формируют в нас понимание того, «что такое хорошо и что такое плохо», воспитывая мораль и нравственность.



Школьные годы - это, пожалуй, один из самых важных этапов в жизни каждого, воспоминания о котором вызывают глубокое чувство благодарности и уважения. Спасибо вам за ваше терпение, мудрость, профессионализм и верность своему призванию! Желаю вам доброго здоровья и благополучия!