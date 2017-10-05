Уважаемые учителя, работники и ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!

Известный писатель Генри Адамс говорил: «Учитель прикасается к вечности: никто не может сказать, где кончается его влияние». Пожалуй, нельзя не согласиться с историком, ведь хороший педагог является для своих учеников не только наставником, но и воспитателем, другом, примером для подражания. Будучи многогранной личностью, он формирует личности тех, за кем будущее нашей страны. Во многом, именно от мастерства учителя, его профессионализма и душевной щедрости зависит, какими будут новые деятели искусства, ученые, бизнесмены, политики…

В День учителя каждый из нас вспоминает своего педагога, который когда-то смог найти подход ко вчерашнему детсадовцу, или уже подростку, и привить ему основы нравственности, честности, порядочности и, быть может, помог определиться с профессиональным поприщем. Словом, учителя, научившего мыслить и принимать взвешенные решения. Уверен, что это умение не раз пригождалось бывшим школьникам уже во взрослой жизни.

Искренне поздравляю вас, дорогие учителя, с праздником и говорю спасибо за ваш труд! Желаю вам крепкого здоровья, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии для достижения самых смелых и неординарных идей и задач!