Читатели siapress.ru отмечают высокое чувство беспокойства за себя и своих близких на фоне телефонного терроризма // ИНФОГРАФИКА

Более половины читателей отмечают, что на фоне «Телефонного терроризма» чувство беспокойства осталось неизменно высоким (31,2 процента) либо усилилось (28,5 процента).
В свою очередь 24 процента респондентов отметили, что телефонный терроризм на них не повлиял, а 3,2 процента и вовсе заявили, что чувство беспокойства снизилось. 13,1 процента опрощенных не смогли определиться с ответом.
Роботы против учителей. Кто и чему будет учить наших детей? // Онлайн-конференция с представителями образовательного центра Lingua 5 октября 12:00