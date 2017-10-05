Уважаемые учителя, педагоги, работники сферы дополнительного образования!

В современном мире образование является главным условием для успешного развития общества. Перед учителем стоит сложнейшая стратегическая задача: воспитать достойных граждан, лидеров, от которых будет зависеть будущее страны.

Сургутские педагоги – наша особая гордость и слава. Сегодня в системах школьного и дополнительного образования работают около пяти с половиной тысяч преподавателей. Их неоценимый труд весьма востребован, ведьчисло школьников год от года растет. Многие талантливые ребята прославляют родной город на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня, от городских до международных. В каждых достижениях и победах есть прямая заслуга мудрых учителей-наставников.

Убежден, что ваше мастерство, высокая образованность, умение передать бесценные знания подрастающему поколению подарят Сургуту еще много поводов для гордости.

Дорогие наши учителя, ветераны сферы образования! Выражаю вам огромную благодарность за воспитание замечательного поколения, активных, творческих, амбициозных ребят.

Желаю вам вдохновения, душевного тепла, крепкого здоровья, благополучия и взаимопонимания с учениками!