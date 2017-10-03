Шпионы, ИГИЛ или хулиганы? Аудитория siapress.ru предположила, кто устроил телефонный терроризм в России // ИНФОГРАФИКА

Портал siapress.ru провел опрос среди своих читателей и выяснил, что 28,4 процента респондентов считают, что телефонный терроризм устроили недоброжелатели из соседних стран. В свою очередь 21,4 процента опрошенных уверены, что это дело рук простых хулиганов. 15,3 выбрали вариант противники «Матильды» и 10,2 процента подумали на запрещенное в России «ИГ».

Отметим, что почти четверть (24,7 процента) респондентов не смогли определиться с ответом.