Благоустройство парка «За Саймой», похоже, не за горами. В середине сентября наш градоначальник у себя на странице в соцсети попросил подписчиков пройти опрос, чтобы понять, что же хотят видеть сургутяне в главном парке города.

Анкета содержала 34 вопроса, некоторые из них были открытые, где предлагалось указать свои предпочтения. Результаты Вадим Шувалов обещал опубликовать через неделю, но он появились только сегодня.

Результаты оказались предсказуемы: новые детские площадки, спортивные объекты, велодорожки, и так далее. Мне же хочется, чтобы парк «За Саймой» в первую очередь остался парком, а не местом, куда впихнули невпихуемое, лишь бы угодить всем.

Да, деткам нужны игровые площадки, карусели и так далее. Спортсменам нужны отдельные дорожки, турники и прочие места для тренировок. Но больше людям, по моему мнению, все-таки нужна тишина и свежий воздух, плюс комфорт.

Есть в парке места, которые не жалко отдать под очередную детскую или спортивную площадку — те, которые заросли ивняком, и которые сейчас гуляющие обходят стороной. А есть прекрасные дикие участки, в которых точно не место для горок и качелей.

Плюс, однозначно, не все люди хотят прогуливаться по парку, в котором отовсюду будут доноситься звуки, издаваемые спортсменами или детьмиЯ вот, например, предпочитаю уходить в тихие места, но сейчас на таких участках даже присесть негде — лавочки и хорошее освещение почему-то есть только на оживленных тропинках.

Еще было бы неплохо сделать какое-нибудь помещение с ячейками для хранения вещей (типа небольшой камеры хранения, как на вокзалах). Думаю, оно пригодится многим. Пусть даже будет платное.

Вопреки распространенному мнению, что в парке не место кафешкам, я (и еще 42% опрошенных) считаю иначе. Пусть будет одна, в которой можно попить горячий чай/кофе зимой, и отогреть замерзшие конечности, а летом насладиться молочным коктейлем и мороженым.

Было бы неплохо выделить в парке местечко для выгула собак, где четвероногие смогли бы сделать свои дела, и пойти с хозяином дальше на прогулку.

А в первую очередь, думаю, надо почистить реку…

Но, повторюсь, хотелок у людей много, а деревьев в городе — нет.