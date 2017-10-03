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За парки

Благоустройство парка «За Саймой», похоже, не за горами. В середине сентября наш градоначальник у себя на странице в соцсети попросил подписчиков пройти опрос, чтобы понять, что же хотят видеть сургутяне в главном парке города.

Анкета содержала 34 вопроса, некоторые из них были открытые, где предлагалось указать свои предпочтения. Результаты Вадим Шувалов обещал опубликовать через неделю, но он появились только сегодня.

Результаты оказались предсказуемы: новые детские площадки, спортивные объекты, велодорожки, и так далее. Мне же хочется, чтобы парк «За Саймой» в первую очередь остался парком, а не местом, куда впихнули невпихуемое, лишь бы угодить всем.

Да, деткам нужны игровые площадки, карусели и так далее. Спортсменам нужны отдельные дорожки, турники и прочие места для тренировок. Но больше людям, по моему мнению, все-таки нужна тишина и свежий воздух, плюс комфорт.

Есть в парке места, которые не жалко отдать под очередную детскую или спортивную площадку — те, которые заросли ивняком, и которые сейчас гуляющие обходят стороной. А есть прекрасные дикие участки, в которых точно не место для горок и качелей.

Плюс, однозначно, не все люди хотят прогуливаться по парку, в котором отовсюду будут доноситься звуки, издаваемые спортсменами или детьмиЯ вот, например, предпочитаю уходить в тихие места, но сейчас на таких участках даже присесть негде — лавочки и хорошее освещение почему-то есть только на оживленных тропинках.

Еще было бы неплохо сделать какое-нибудь помещение с ячейками для хранения вещей (типа небольшой камеры хранения, как на вокзалах). Думаю, оно пригодится многим. Пусть даже будет платное.

Вопреки распространенному мнению, что в парке не место кафешкам, я (и еще 42% опрошенных) считаю иначе. Пусть будет одна, в которой можно попить горячий чай/кофе зимой, и отогреть замерзшие конечности, а летом насладиться молочным коктейлем и мороженым.

Было бы неплохо выделить в парке местечко для выгула собак, где четвероногие смогли бы сделать свои дела, и пойти с хозяином дальше на прогулку.

А в первую очередь, думаю, надо почистить реку…

Но, повторюсь, хотелок у людей много, а деревьев в городе — нет.


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Сегодня в 13:06, просмотров: 239, комментариев: 5


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Комментарии:
Мудрец
не нравится
Сегодня в 13:28
Тема статьи актуальные, вопросы подняты правильно. В том же парке "За Саймой" спортсмены, велосипедисты, и просто прохожие уже мешают друг другу: дорожки узенькие, а народу много. Велосипедисты часто не думают снижать скорость, носятся и это постоянно создает проблемы. Вдобавок много детей ездящих на тяжелых не по возрасту велосипедах: они с трудом с ними справляются. В этом году один такой юнец не сумев затормозить вовремя въехал в мою жену и травмировал её. Причем отец мальчика, не контролировал езду ребенка и даже не счел нужным извиниться.
Что касается кафешек - то я однозначно против! Горький опыт в этом парке уже был. У нас как не было культуры парковых кафе так и не будет никогда. А будут: вонь, грязь, шум и орание блатных песен, которые у нас, по недоразумению, шансоном зовутся.
В парке хочется тишины, покоя, чистого воздуха и чистой территории.
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 13:36
И не только в парке "За Саймой" хочется тишины и свежего воздуха! В парке "Энергетиков" тоже нужны и кафе, и туалет! Уже десяток лет торчит здесь недострой и никому нет дела! По ямам лазят дети и собаки, а летом - бомжи! Неужели нельзя убрать это железо или достроить, в конце концов???! Парки всегда переполнены - и зимой, и летом! Только домоседы и автолюбители об этом не знают! да еще чиновники, которые и пешком-то, видимо, не передвигаются, а только на членовозах! Потому и такие неадекватные решения принимаются. Просьба к журналистам - помогите привести в порядок "Энергетик" Кто там начал что строить и никак не может закончить? Почему этот вопрос никого не волнует?
Марина Соболевская Мудрец
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Сегодня в 13:43
По поводу кафе- согласна с автором статьи! очень хочется после прогулки посидеть за чашечкой чая (кофе), ведь не обязательно доводить такое место до привычных атрибутов, как-то:"вонь, грязь, шум и орание блатных песен, которые у нас, по недоразумению, шансоном зовутся". Можно же режим работы и определенные требования соблюдать!
Швондер
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Сегодня в 13:50
Народ, ау, вы чё так запланировались то? Твитер Шувалова к реальному городу относится чуть более чем никак)))
Мудрец Марина Соболевская
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Сегодня в 14:45
Так не соблюдают! У нас, увы, не Париж, не Лондон. А тут сразу будут шашлыки, семечки, пиво и соответствующее амбре. Уже ставили палатку-кафе в парке "за Саймой". Именно это и было.

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