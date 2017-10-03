​Не наглядно

На днях во всех городах и весях нашего округа прошло общее родительское собрание в очень модной сейчас форме — трансляции в режиме онлайн. На первый взгляд, так удобно и современно: в одном зале сидят спикеры и эксперты, а в десятках других — зрители. И надо бы похвалить организаторов, которые наверняка столько техники привлекают, столько ресурсов… Но, увы, за реализацию – неуд. По крайней мере, прогрессом это точно не назовешь.

Во-первых, по тому что по старинке не обошлось без обязаловки: школы «попросили» обеспечить процент присутствующих в зале родителей, родителей соответственно — поприсутствовать и занести в протокол. Вечером. После работы. От каждого класса. И, казалось бы, вечерние собрания – дело привычное. Но! Данную трансляцию можно было посмотреть и дома! И даже на работе, и в машине – с мобильного телефона, пройдя по ссылке на YouTube. Например, те, кто ожидали своих чад с вечерних тренировок, так и сделали.

Во-вторых, темы, которые, ставятся на повестку дня таких «онлайнов», порой, просто не совсем подходят для восприятия «пучком». Вот и прошедшая была посвящена наркотической зависимости в школьной среде… В студии собрались представители различных ведомств, которые, зачитывали отчеты, а в актовых залах школ — скучающие родители. Неужели кто-то верит, что внимание родителей после трудовой вахты зацепит видеосюжет сидящих за столом экспертов? Тут в театре то большинство зрителей игнорируют призыв «отключите свои телефоны»… извините, но это было очень скучно.

И вот диссонанс: тема разговора куда более драматичная: угроза здоровья нашим детям, опасная статистика поставленных на учет, смертельные случаи… Но подача материала – провал! 50 процентов зрителей в своих гаджетах, а в своих мыслях и проблемах, наверное, все 90. Еще и под урчание в желудке. Возможно, просмотр трансляции из дома за столом, как меньшее из зол, принес бы больше пользы.

Но, как говорится, и это не главное. Зачем вообще давать такие темы в форме собрания? Как, впрочем, и многие другие, которые, например, предполагают чтение информации с экрана. Если докладчики хотели насторожить родителей страшной статистикой, то и это не вышло. Почему педагоги не намекнут на использование такого важного метода, как наглядность? Причем, таблицы, графики, диаграммы, да вообще любой шрифт на полотне – это вообще не читается. В наш то век клипового сознания, больших экранов, восприятия 5D и прочих примочек. Почему организаторы это игнорируют?

Куда страшнее реальные фотографии наркоманов со стажем, видео с подростками, скрючившихся на тротуаре, испытывающих галлюцинации! А самые страшные ужасы можно увидеть в местном отделении гнойной хирургии, где еще та наглядность, и еще те рассказчики, повидавшие смерть.

В-третьих, на мой взгляд, организаторы собрания попытались объять необъятное. Слишком сложная тема, тем более под занавес рабочего дня. Если хотели о пользе тестирования старшеклассников – это одно, если о новых видах распространения – это другое, ну а если отчитаться о проделанной работе – это уж совсем десятое.

Просто хотелось бы, коль уж взялись за новые технологии, идти с ними в ногу до конца. Ведь для этого не надо проводить соцопросы, исследования – все мы и родители, и соседи, и пользователи. Чтобы верилось, что все это не для галочки.

Хорошо помню свое истинное удивление технологическому прорыву, когда, лет десять назад, в ответ на статью мне на email написал настоятель храма. Когда он стал вести свой авторский блог, это и вовсе было в диковинку. А ведь мог этого и не делать, ему не нужны «галочки». Но его незапамятные слова были в правильной форме, и они читались, и была обратная связь…