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Курс доллара в октябре будет тяготеть к 60 рублям // АУДИО, ТЕКСТ

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Добрый день, Уважаемые инвесторы. Я Пятина Валерия, финансовый советник БКС Премьер, совместно с СИА Пресс продолжаем еженедельный обзор фондового рынка, его итогов и основных событий недели, перспективах дальнейшего роста и о том, стоит ли сейчас покупать валюту, мы беседуем с нашим экспертом.

Российские индексы завершили неделю ростом под влиянием повышением нефтяных котировок и улучшения динамики.

Последние четыре торговых сессии по индексу ММВБ уложились в однопроцентный диапазон. Амплитуда колебаний очень маленькая, хотя средние объемы торгов при этом нельзя назвать совсем незначительными.

Консолидация проходит около локальных максимумов последних месяцев. Котировки индекса все еще находятся в пределах среднесрочного восходящего тренда. Важная зона, за которой необходимо следить, расположена на 2060-2070 п. Пока котировки находятся выше нее, наверху остаются актуальными ориентиры 2100-2125 п.

Поддержку настроениям инвесторов продолжают оказывать хорошие макроданные из Китая по производственному сектору, а также неожиданное решение Народного банка Китая снизить норму резервирования для некоторых видов кредитования. При этом сдерживать позитив будет предстоящая в ближайшие пару недель номинация нового главы ФРС, который может оказаться более склонным к агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики.

Нефть Brent уже ушла в район $56,5. И пока это можно считать коррекцией после сильной динамики за прошлый месяц и квартал в целом (+20%). Формально, кроме доллара, давление на нефть могла оказать информация о повышение добычи сырья странами ОПЕК в сентябре на 50 тысяч баррелей в сутки.

Согласно статистике, в США вновь начало расти количество активных буровых установок. Это сигнал о том, что ценовая конъюнктура начала отвечать требованиям еще большего количества игроков, которые активнее включились в процесс бурения. Все это означает отложенный во времени рост добычи, что формально негативно для котировок нефти.

По нашим оценкам, в октябре вероятно небольшое ослабление рубля к доллару и евро. Курс доллара будет тяготеть к 60 рублям, евро – к 70. При этом увереннее в динамике будет себя чувствовать доллар, который в последнее время укрепляется на мировом рынке. От Федрезерва США продолжают поступать сигналы об ужесточении монетарной политики, вероятность повышения ставки в декабре, по опросам, превышает 80%.

На этом фоне евро выглядит несколько слабее, поскольку существует неопределенность относительно планов по сворачиванию стимулирующих мер ЕЦБ. Возможные действия и высказывания ЕЦБ в сторону постепенного сворачивания стимулирования будут оказать поддержку евро на валютном рынке.

Текущие курсовые уровни в парах доллар-рубль и евро-рубль можно использовать для частичного формирования валютной позиции. Ее оптимальная доля в структуре сбережений человека, живущего и расходующего деньги в России, составляет 40%. В рублях целесообразно хранить не менее 60%.


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Сегодня в 11:15, просмотров: 183, комментариев: 1


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Комментарии:
Roks
не нравится
Сегодня в 12:49
при цене 10 баксов за бочку нефти, автомобилисты дружно кричат "меняем лысую резину на новую"

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