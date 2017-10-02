​По синусоиде истории

Развитие государства — это как развитие человека: детство, юность, зрелость, старость и… смерть — чтобы этот процесс когда-то начался снова, на той же земле, но, может быть, под другим названием. Этот процесс можно условно назвать движением по синусоиде.

Никому не хочется быть дряхлым стариком, каждому хочется быть молодым, в расцвете сил. Но время неумолимо: оно сметает с карты целые империи, оставляя в памяти человечества уроки истории, без которых разобраться в современных процессах было бы значительно труднее.

Давайте же, в честь приближающейся даты, значимой как для болгарского, так и для русского народов — 3 марта, Дня освобождения Болгарии от турецкого ига — освежим в памяти один из таких уроков.

…Ровно 140 лет тому назад в турецком курортном городке Сан Стефано, за 12 километров от Босфора, представители Российской и Турецкой империй подписали предварительный мирный договор, положивший конец последней, одиннадцатой, русско-турецкой войне. Результатом этой войны, на фронтах которой на Балканах и на Кавказе погибли почти 200 тысяч русских солдат, стало освобождение болгарского народа от пятивекового турецкого рабства: фактически, возрождение из пепла болгарской государственности.

Легенда гласит, что патриарх Евтимий, стоявший до последнего вместе с защитниками болгарской столицы Велико Тырново, видя огромные полчища турецких солдат, взял в руки горящий факел, ткнул его в землю и сказал: «Когда из этой головешки вырастет дерево — тогда и Болгария воскреснет!» Таким безнадежным казалось надежда на воскресение болгарского государства.

Таяла, как снег под лучами мартовского солнца, раньше огромнейшая Римская империя (Византия — это Восточная Римская империя; название Византия ей дали французские историки в ХVII веке). Ей на смену росла Османская империя. И ничего удивительного — она находилась на пике своего могущества. К этому времени она владела (или ей в ближайшие десятилетия предстояло завладеть) Ближним Востоком, Северной Африкой, Юго-Восточной Европой. В ее состав входили территории нынешних Марокко, Алжира, Туниса, Ливии, Египта, Сирии, Ливана, Израиля, Саудовской Аравии, Йемена, Ирака, Кипра, Греции, Болгарии, Венгрии, части Польши, Южной Украины с Крымом, Молдовы, Румынии, Сербии, Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово, Мальты, Италии, Испании и Португалии… И только восстание в Болгарии вынудило турок снять осаду Вены.

Османам противостояла раздробленная феодальная Европа, где каждый маломальский землевладелец объявлял себя самостийным государем с армией (из пары десятков кое-как вооруженных солдат). Тогда, в конце XIV века, Европа была дряхлой и слабой, а Османская империя — в расцвете сил. Неудивительно, что она подчинила себе половину Европы.

Примерно 150-200 лет назад, начиная с XIX века, на синусоиде истории Европа попала в зону подъема, а Турция — в зону спада. Гарибальди и Манчинни — руководители национального движения — стали создавать из десятка итальянских государств объединенную Италию, немцы — Германию. Россия начала присоединять к себе соседние территории и постепенно вышла на четыре моря — Черное, Балтийское, Белое (Северный Ледовитый океан) и Тихий океан. Участники экспедиции Москвитина (1639-1641 гг.) впервые вышли на побережье Тихого океана.

В 1875-1876 годах одно за другим вспыхнули восстания в Болгарии, Хорватии, Боснии и опять в Болгарии. К этому времени стали снова государствами (хотя с некоторой вассальной зависимостью от Турции) Греция, Сербия, Румыния, Россия укрепилась на Северном черноморье.

Руки России были повязаны Парижским договором, которым закончилась неудачная для России Крымская война. Руководители Старозагорского ( 1875 г.) и Апрельского ( 1876 г.) восстаний прекрасно понимали, что собственными силами добиться независимости не смогут и должны сделать так, чтобы турки пролили больше болгарской крови; должны настроить христианский мир (Европу и Россию в первую очередь) против Турции и добиться независимости или хотя бы автономии болгар. Россия в тот момент была заинтересована получить повод для войны с Турцией, чтобы отпали ограничения Парижского мира. Один из руководителей Апрельского восстания, Георгий Бенковский, глядя с Балканских гор на горящую столицу восстания Панагюриште, воскликнул: «Я сделал свое дело! Сейчас очередь России!»

12 апреля 1877 году Россия объявила войну. Война была тяжелой — чего стоило одно только противостояние на перевале Шипка!

Россия добилась своего — по Сан-Стефанскому мирному договору Парижский мирный договор потерял силу, получила территориальные прибавки на Кавказе, румынские Молдова и Бессарабия вошли в состав Российской Империи. В качестве компенсации Румыния получила болгарскую Северную Добруджу.

На Берлинском конгрессе Великих сил (Англия, Франция, Германия, Австро-Венгрия, Италия, Россия и Турция) в начале августа 1878 года предварительный Сан-Стефанский мирный договор был пересмотрен. Вместо единого болгарского государства, включавшего в свои пределы всю территорию Османской империи, где по турецкой (!) переписи преобладало болгарское население, болгарские земли (и болгарский народ) были раскромсаны на три части: Северная Болгария (Мизия) плюс Софийская область стали автономным Болгарским княжеством, нынешняя Южная Болгария (Фракия), под названием Южная Румелия, со столицей Пловдив, стала автономной областью, с губернатором-болгарином в составе Империи. Остальная часть (Македония, Егейская и Одринская Фракия) были возвращены Турции. В сентябре 1885 года, в результате бескровного восстания, Южная Румелия присоединилась к Княжеству. Ожидаемого силового вмешательства Турции для восстановления статус-кво не последовало, но неожиданно на Болгарию напала… Сербия.

Воспользовавшись тем, что вся малочисленная молодая болгарская армия находится на границе с Турцией, Сербия попыталась оттяпать болгарские территории. Бои происходили в пригородах болгарской столицы. Но болгарская армия, во главе которой стояли молодые капитаны, отстояли столицу и наступили на Сербию, подойдя на 30 километров к Белграду. И только вмешательство Австро-Венгрии спасло сербскую столицу и короля Милана от взятия болгарами.

Вот вам и братья-славяне и братья-православные…

Все государства, как и все люди, без исключения, проходят через этот процесс, который можно назвать синусоидой. Сколько было в истории крупных империй, занимавших, как говорилось в их времена, полмира. Где они сейчас? Многих из них только историки-профессионалы помнят.

Любая империя — это многонациональное государство. Любое многонациональное государство создается либо когда для соседних народов возникает угроза, и они объединяются, чтобы совместно устоять на эту угрозу, либо когда одно государство или племя доминирует над своими соседями и подчиняет их. Но рано или поздно для этого объединенного многонационального государства (необязательно, чтобы оно было империей) наступает период распада. И чем оно многонациональнее, тем скорее это происходит. Чаще всего руководство такого государство старается силой подавить центробежные процессы, подавить сопротивление тех, кто хотел бы выделиться и продолжить самостоятельное существование. Но такая реакция либо на время продлевает агонию империи, либо, напротив, играет роль катализатора и только ускоряет процесс распада.

Накануне Второй мировой войны про Великобритании говорили, что над Британской империей никогда солнце не заходит. Имелось в виду то, что британские колонии были по всему свету, и в любое время суток где-то над какой-то британской колонии светило солнце. После войны стало ясно, что силой сохранить прежнюю Британскую империю не получится. Британцы начали готовить национальные элиты из числа населения своих колоний: выбирали и направляли в Англию, на средства британской короны, молодых людей, которые учились и получали дипломы британских колледжей, институтов и университетов, создавали национальные творческие, технические, гуманитарные, военные и бизнес-элиты, создавали совместные с ними предприятия, постепенно создавали партии и политические движения. И, обратите внимание, все они воспитывались в любви и лояльности к британской короне, которая взрастила их.

И когда в Лондоне видели, что создалась национальная элита, подготовленная взять власть в свои руки, и что эта национальная элита лояльна Лондону, проводили выборы и провозглашали независимость колонии. Но эта бывшая колония оставалась членом закрытого клуба под названием Британская общность наций. И в этом новом государстве английский язык, как правило, был одним из официальных государственных языков. Вторым (или вторыми, третьими и т. д.) был местный язык населения этого нового государства: арабский, хинди, суахили и т. д.

Когда распался Советский Союз и стало ясно, что каждая республика пошла по своему пути, Борис Николаевич Ельцин решил создать что-то подобное Британской общности наций. Таким ему виделось СНГ (Содружество суверенных государств) — своеобразное содружество русскоговорящих государств. Не представляло никакой трудности сохранить русский язык как второй государственный, наравне с языком титульной нации: в Кыргызстане — русский и киргизский, в Таджикистане — русский и таджикский, в Украине — русский и украинский и т. д., и т. п.

Худо-бедно, но сохранялось общее культурное и экономическое пространство. Пока во главе России был Борис Ельцин, новоизбранные главы республик в первую очередь прилетали в Москву, чтобы выразить почет «дедушке» и получить его благословление на «царство». Ушел «дедушка», и все пошло наперекосяк. Новоизбранный президент, воспитанник КГБ, решил выполнить «историческую миссию» собирателя русских земель, возомнил себе, что может закрутить колесо истории в обратном направлении, восстановить Советский Союз. Сначала затеял «победоносную» и позорную войну с миниатюрной Грузией, оттяпал от ее территории Цхинвалский район и присоединил его к России. Абхазию к России присоединить не получилось, но от Грузии ее отрезал.

Потом организовал «уж-референдум» в Крыму и присоединил его к России. Почему называю его «уж-референдумом»? Откройте закон о референдуме в Российской Федерации и убедитесь, что и по законодательству России никакой законностью при этом референдуме и не пахнет.

Потом организовал вторжение в Донбасс, которое назвал «провозглашением независимости Луганской и Донецкой республик от Украины».

Сегодня Россия находится в полной политической и экономической изоляции. Россия спровоцировала против себя санкции, которые больно ударили по ее гражданам. За три года после «Крымнаш» цены на все товары выросли более чем в два раза, реальная инфляция измеряется двузначными числами.

Логично было бы, если бы Россия позаботилась, чтобы национальные элиты бывших советских республик были и впредь лояльны Москве. Логично было бы, чтобы на деньги российского бюджета, сколь бы не скудным он ни был, находились бы средства на стипендии детей из Киргизии и Таджикистана, Армении и Грузии, Молдавии и Туркмении, Латвии и Эстонии. Если они оставались бы в России, то российская наука, экономика, медицина обретали сливки этих народов для своего государства. Если бы они возвращались на свою родину, они бы стремились развивать экономические и иные связи с Россией, были бы лояльными к Москве.

За деньги, которые истратили на гонку вооружений, на военные авантюры в Грузии, на Украине, в Сирии, можно было подготовить сотни тысячи специалистов как для наших бывших собратьев по Советскому Союзу, так и для России, можно было построить тысячи километров автомобильных и железных дорог, инвестировать в новые современные промышленные предприятия.

Специалисты с высшим и средним образованием, рабочие — все получившие профессии, опыт, образование в России, вернувшись на родину, были бы русофилами, а не русофобами. А мы выращиваем русофобов своим отношением к мигрантам как к людям второго сорта, к которым относимся, мягко говоря, недружелюбно.

И за это поплатимся. Обязательно! Такое отношение к ним рано или поздно выйдет нам боком.