Аудитория siapress.ru приняла неоднозначную позицию по фильму «Матильда» // ИНФОГРАФИКА

29 сентября состоялся показ скандального фильма «Матильда» в Госдуме. Депутаты оценили фильм крайне положительно и призвали прекратить попытки его запрета.

В связи с этим мы выяснили, какая часть наших читателей намерена посмотреть фильм. Так по результатам опроса, 41,3 процента респондентов ответили, что пойдут на «Матильду». Почти такое же количество (37,7 процента) ответили отрицательно и 21 процент читателей ещё не решили, хотят ли они посмотреть данный фильм.

Стоит отметить, что в сравнении с результатами предыдущего опроса, число отрицательных ответов уменьшилось примерно на 10 процентов. При этом количество положительных ответов выросло лишь на 3 процента.