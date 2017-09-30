​Семнадцать мгновений семьи

«НГ» продолжает писать о семьях — участниках городского конкурса «Семья года — 2017». На этот раз мы решили рассказать нашим читателям о чете Гатауллиных — Владимире и Эльмире — людях с огромными сердцами, подарившими любовь 17 детям.

Как всё начиналось

Эльмира Дамировна родилась в январе 1968 года в селе Большая Ока Мечетинского района Башкортостана. Росла в многодетной семье и уже с детства мечтала о том, что и у нее будет несколько детей.

Владимир Владимирович — уроженец города Бердичев Житомирской области. Так же как и его жена, родился и вырос в большой семье. С детства увлекался спортом: легкой атлетикой, мини-футболом (1‑й разряд), вольной борьбой (1‑й разряд) и шахматами (мастер ФИДЕ).

Супруги познакомились в начале 2000-х годов в Муравленко. Тогда успешная предпринимательница Эльмира безуспешно искала себе в компанию добросовестного плотника: «Уже отчаявшись, я решила помолиться — попросила Бога послать мне работника. А уже на следующий день мне позвонила знакомая и спросила, не требуются ли мне сотрудники. Владимир как раз оказался плотником», — вспоминает хозяйка дома.

На момент встречи у Владимира и Эльмиры уже были свои семьи. Девушка, как и планировала в далеком детстве, родила шестерых детей в браке с первым мужем: Яромира в 1992 году, Радимира в 1995‑м, Мидхата в 1997-м, Эмилию в 1998‑м, Хамзу в 2000-м и Иделя в 2001-м. Кстати, как многодетная мать, Эльмира Дамировна награждена орденом «Родительская слава».

Через почти десять лет знакомства, 15 апреля 2010 года Владимир и Эльмира сыграли свадьбу. Сейчас дети Гатауллиных уже взрослые, некоторые из них живут своей жизнью, покинув родительский дом. Яромир женился, остался в Муравленко, у него подрастает дочь. Радимир учится в Аграрном техникуме в Красноуфимске на четвертом курсе. Мидхат — в Башкирском аграрном университете на первом курсе. Эмилия, достигнув совершеннолетия, вышла замуж, заканчивает выпускной класс в Пионерском. Хамза, как и старший брат, живет в Муравленко, учится в многопрофильном лицее в классе с углубленным изучением физики и математики. Идель — девятиклассник сургутской школы.

О детях наша героиня, кажется, может рассказывать часами: «Яромир рос любознательным и упрямым ребенком. Радимир хорошо разбирается в устройстве автомобилей и компьютеров, а Мидхат хорошо учится, девятый класс закончил с красным аттестатом. Эмилия очень разносторонняя, любит шить, играет на скрипке, — делится Эльмира Дамировна. — Хамза всегда готов прийти на помощь, увлекается программированием. Идель сочиняет стихи, читает рэп. Я очень горжусь детьми!»

15 июня 2013 года в роддоме Муравленко у супругов родилась малышка Диана. Она всегда рядом с мамой и папой, любит путешествовать, как и другие члены большой семьи Гатауллиных.

фото из архива семьи Гатауллиных

Путь к большой семье

В год рождения младшей дочери, в марте, в городе произошла ужасная трагедия — из-за бытовой ссоры, закончившейся трагедией, без родителей остался годовалый малыш. История потрясла весь небольшой городок Муравленко, а для четы Гатауллиных стала толчком для принятия самого важного решения в их жизни — стать приемными родителями.

Когда Эльмира Дамировна решила взять осиротевшего малыша в свою семью, муж ее поддержал. Семья стала посещать специальную школу для приемных родителей. Однако судьба распорядилась иначе — ребенка забрала к себе его родная бабушка.

Но желание стать приемными родителями семью Гатауллиных не покинуло. Там же, на курсах подготовки опекунов и попечителей они познакомились с женщиной, которая готовилась стать приемной мамой для четверых детей, однако передумала. И нашим героям, значившимся на тот момент в списке кандидатов на опекунство, предложили принять в семью сразу четверых ребят. «Поговорив с мужем, решили, что пойдем к деткам. Да, было страшно брать четверых детей, но не из-за боязни, что не справимся с таким количеством. Беспокоились, что не хватит мудрости в воспитании, внимания, любви», — вспоминает Эльмира.

Как рассказали корреспондентам «НГ» Гатауллины, Марина, Валентина, Александра и Степан родились не в самой благополучной семье. Старшей девочке сейчас 19 лет, а младшему из братьев, Степану — 13.

Сказать, что первые приемные дети стали сложным испытанием для Эльмиры и Владимира — не сказать ничего. Каждый из ребят, естественно, имел свои проблемы. Но сейчас благодаря упорству супругов Гатауллиных дети зажили новой жизнью. Марина недавно вышла замуж, в прошлом году получила ключи от квартиры от главы города. Она не забыла своих вторых маму и папу — до сих пор тесно общаются семьями, делятся новостями и планами на будущее. Валя учится в 7 классе, любит заниматься рукоделием — вяжет крючком игрушки и шарфы. Саша вместе с Эмилией ходила в кружок «Кройка и шитье», с удовольствием носила сшитые самостоятельно вещи. Учится в 6 классе той же школы, что и Валя. Степа посещает прогимназию, закончил третий класс. Мальчик делает большие успехи в спорте — бегает быстрее всех своих одноклассников, нормы ГТО сдал на золотую и серебряную медали.

Весной 2015 года семья Гатауллиных в полном составе отправились отдыхать в санаторий «Черная речка» в город Рыбинск Ярославской области. В тот момент у Эльмиры Дамировны уже было одобренное заключение кандидата на еще троих детей. Там, в Рыбинске, мать семейства позвонила в местные органы опеки и спросила, есть ли у них дети, нуждающиеся в семье. Им предложили забрать Артема — мальчишку 2010 года рождения. В этом году Артем пошел в первый класс.

В том же 2015 году Владимир и Эльмира с детьми переехали в Сургут. Причин сменить место жительства было много — более мягкие климатические условия, больше возможностей для развития детей, более развитая инфраструктура и так далее.

Вскоре раздался звонок из Рыбинска — органы опеки предложили взять в семью Гатауллиных еще двух деток — близнецов Даниила и Егора, родившихся в 2010 году. Мальчики уже были знакомы с Артемом, с которым вместе прожили в детском доме более полугода. «Они очень озорные и активные до сих пор, — вспоминает Владимир. — А раньше, можно сказать, что чуть ли не по потолку ходили». Сейчас близнецы с удовольствием поют в детском хоре в Церкви Христа Спасителя и в этом году, как и Артем, пошли в первый класс той же школы.

Весной 2016 года Владимир и Эльмира взяли в семью двоих сургутских подростков — Катю, родившуюся в 2003 году, и Кирилла (2002 г. р.) с очень непростыми жизненными историями. Но теперь все проблемы позади, девочка учится в 8 классе, а Кирилл в 9 классе, парень занимается спортом — занял третье место в лыжных гонках и третье место в Чемпионате Советского района по гиревому спорту. С удовольствием учит младших братьев борьбе.

Совсем недавно семья Гатауллиных пополнилась еще одним ребенком — полуторогодовалой Верой. Верочка — родная сестричка Марины, Вали, Саши и Степана. Как только Владимир и Эльмира узнали о том, что девочка ищет семью, сразу приняли решение забрать ее к себе.

Гатауллины живут в четырех квартирах, расположеных в одной секции высотки на первом этаже. Это жилье по соцнайму они получили от администрации города.В доме семьи всегда слышен смех — дети перебегают из одной квартиры в другую, играют, общаются.

Стоит отметить их общую черту — тактичность и воспитанность при незнакомых людях — ни один из детей постарше не вошел в гостиную, где беседовали с корреспондентами «НГ» Владимир и Эльмира, без стука и весомого повода.

На вполне ожидаемый вопрос корреспондента: «Сложно ли справиться с таким количеством детей?», Владимир и Эльмира переглянулись и улыбнулись. «В быту не сложно. Но когда начинается диспансеризация, больницы, родительские собрания…» — смеется глава семейства.

«Когда я прихожу в паспортный стол, то там постоянно пытаются найти причину, чтобы не принять документы — у меня же их просто огромная пачка», — добавляет хозяйка дома.

«Вообще сложнее воспитывать одного ребенка. Когда я только родила первых сыновей, моя мама всегда мне говорила: «Если хочешь привезти внука, то вези двоих!» — считает Эльмира Дамировна. — Старшие дети очень помогают: занимаются с младшими, провожают их в школу, помогают готовить еду, убираться. Папа наш научился прекрасно готовить. Он сам всех стрижет — и девочек, и мальчиков».

Вместе весело шагать

Родные дети Гатауллиных приемных восприняли дружелюбно: «Мы Марину, Валю, Сашу и Степу взяли с согласия своих детей, как и остальных ребят, — рассказывает хозяйка дома. — Старшие нам сразу начали помогать, поддерживали, ухаживали за малышами. Все наши дети знают, что у нас одинаковое отношение ко всем — мы любим их всех в равной сте­пени».

Многие из детей Владимира и Эльмиры на постоянной основе получают благодарственные письма из учебных учреждений за хорошую успеваемость. «Семья — как кулак, все должны быть вместе, поддерживать и помогать друг другу», — считают супруги.

Немалую роль играют в налаживании отношений и скреплении семьи совместные путешествия, которые очень любят Гатауллины. Так, например, в 2014 году Владимир, Эльмира и все дети поехали из Муравленко в отпуск в Крым. На машинах. Путь занял целый месяц: «Мы останавливались в разных городах, посещали достопримечательности, ночевали в палатках, готовили еду на газовой плите, купались в реках, озерах, искупались в двух морях», — рассказывает Владимир.

«Дети были в восторге! Представляете, как это прекрасно — всей семьей сидеть возле костра, смотреть на звезды? Поездка нас очень сплотила и сблизила», — добавляет Эльмира.

Еще один момент, который не только помогает привить нужные ценности, но и соединяет семью Гатауллиных— ежедневная вечерняя молитва за столом, когда каждый из членов семьи просит у Бога того, что желает.

Также в конце дня дети смотрят кино: «Мы показываем им только хорошие, добрые, учащие добру, любви и поддержке фильмы — «Полианна», «Трасса 60», «Август Раш», «Хористы» и так далее. Им нравится, они даже во время некоторых трогательных сцен плачут. Потом обсуждаем просмотренное, разговариваем, делимся впечатлениями, — говорит Эльмира Дамировна. — Это лучше телевизора и того, что в нем показывают».

Сейчас Гатауллины надеются выиграть в конкурсе «Семья года — 2017», а также мечтают, чтобы им подарили автобус для всей семьи — ведь путешествовать на нескольких старых автомобилях с таким количествтом малышей неудобно, а поездки — неотъемлемая составляющая благополучной и дружной жизни этой многодетной образцовой семьи. Редакция «НГ» желает своим героям исполнения желаний.