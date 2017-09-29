Сургутская неделя. ​От высадки геологов до остановок с обогревом

В Сургуте отметили 60-летие со дня высадки первого отряда геологов под руководством Фармана Салманова. Собственно, с этой даты можно отсчитывать историю большой нефти в Западной Сибири и, соответственно, историю современного Сургута.

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В 1957 году до открытия Усть-Балыкского месторождения оставалось еще четыре года, Сургут еще был и долго оставался патриархальным деревянным заштатным городком, но именно тогда дальнейшие события приобрели необратимый характер. Во многом — благодаря воле и целеустремленности Салманова, оставшегося в Сургуте вопреки всему, поставившего на нефть Среднего Приобья свое имя и карьеру. В общем — достойный повод, чтобы вспомнить, с чего все начиналось.

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А к чему пришли сегодня лучше всего иллюстрирует традиционная, 22-я по счету международная выставка «Сургут. Нефть и газ — 2017», открывшаяся 27 сентября. Нынче здесь собрались представители 120 компаний из 20 российских регионов и десяти стран — от Германии до Японии. Поскольку выставка специализированная, то широкой публике она не интересна, если только вы не фанат, например, систем контроля технологических параметров бурения или запорной арматуры. Тем не менее, понимание значимости отрасли для региона в контексте масштабов происходящего приводят к очевидному выводу: Сургут — по-настоящему крутое место. Спасибо Салманову, всем ветеранам и тем, кто работает в нефтегазовом секторе сейчас.

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Практически тост получился, только вот с алкоголем у нас развернута если не борьба, то ее деятельная имитация. Среди радикальных и поэтому бессмысленных мер — попытка запретить продажу зелья в населенных пунктах Югры. Мэр Сургута Вадим Шувалов провел в соцсетях собственный опрос на данную тему — и хотя выборка антинаучна, результат предсказуем: 63,5 процента ответивших против, 36,5 — за. И дело не в том, что более половины проголосовавших — алкоголики, просто это здравомыслящие люди. Запретить продавать спиртное — это все равно что запретить снег в Сибири, будет только хуже, и мы это уже проходили.

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Кстати, о снеге — с 22 на 23 сентября он таки выпал. С дебютом! Кто-то радовался, кто-то ругался, но природа выслала нам свою белую метку. Готовьтесь, люди, менять резину на машинах, гардероб в шкафах и настраивайтесь потихоньку на скорый приход основного времени года. Да, лето нынче было до обидного скромным, но оставим ему шанс исправиться месяцев через восемь. А пока ждем морозов, сугробов, Нового года!

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В ожидании морозов многие сургутяне недоумевают: а где обещанные теплые остановки? Еще в августе выигравшая тендер казанская компания должна была их смонтировать, но что-то пошло не так, и горожане остались на ветру и в холоде. Хорошая новость в том, что повторный тендер выиграла другая компания, из Челябинска. И там клятвенно обещают соорудить до конца ноября 14 остановок, оборудованных триплексом, скамейками с подогревом, инфракрасными обогревателями, бесплатным Wi-Fi и розетками для подзарядки гаджетов. Причем в Челябинске мамой клянутся, что все сделают практически по себестоимости.

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Напоследок — про спорт. Волейбольный клуб «Газпром-Югра» в субботнем югорском дерби одолел нижневартовскую «Югру-Самотлор» 3:2. Это надо было видеть! А нынешняя неделя проходит в Сургуте под знаком питерского волейбола — в среду к нам пожаловало «Динамо» из Соснового Бора, а в субботу ждем в гости сам питерский «Зенит». В общем, чемпионат в разгаре, расписание известно, приходите болеть!