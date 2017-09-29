​Наводим мосты. В городском парке культуры и отдыха «Нефтяник» проводят реконструкцию моста

На прошлой неделе в городском парке культуры и отдыха «Нефтяник» началась реконструкция пешеходного моста. Работы проводятся комплексные — рабочие проверяют и заменяют опоры и все несущие конструкции. Помимо этого, будет уложено новое покрытие пешеходной зоны моста.

Территория, где проводятся ремонтные работы, огорожена. При этом на график работы парка мероприятия по реставрации практически не повлияли — территория доступна для посетителей, а все аттракционы продолжают принимать гостей. Неудобство для посетителей было лишь 22 сентября, когда часть каруселей отключили. Корреспонденту «НГ» не удалось получить комментарий от дирекции парка, однако по словам людей, проводящих работы, реконструкция должна быть закончена к концу сентября — началу октября.

Это один из последних проектов благоустройства городских парков в этомт году, новые работы стартуют лишь в 2018-м.