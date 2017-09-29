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Стеклянные бутылки тюменского производства начали поставлять в Киргизию

В планах - выход на рынок еще одной страны.

фото stekloteh.com
фото stekloteh.com

Тюменский завод «Стеклотех» расширил географию поставок своей продукции. Новым рынком, на который вышло предприятие, стала Киргизия.

«До недавнего времени из соседних стран мы отправляли стеклотару только в Казахстан, сейчас будем осваивать новый маршрут в Бишкек, – рассказала генеральный директор завода Елена Острягина. – Первая партия бутылок для шампанского уже отправлена, кроме того у киргизской стороны есть интерес к нашей винной бутылке. Мы находимся в постоянном поиске рынков сбыта, но часто бывает, что заказчики сами выходят на нас, получая рекомендации от наших постоянных клиентов».

Конкурентоспособность «Стеклотеха» увеличивается благодаря росту ассортимента продукции. Практически каждый месяц на заводе появляется по нескольку новинок. Только за первые шесть месяцев 2017 года завод выпустил почти 134 миллиона бутылок. Это на пять миллионов больше, чем за тот же период прошлого года

Предприятие не останавливается в своей экспансии. «Сейчас мы находимся в стадии переговоров по поставке стеклотары с представителями еще одной страны. Есть все основания и в этом направлении надеяться на взаимовыгодное сотрудничество», – поделилась планами гендиректор завода.

Напомним, что в 2011 году в регионе был создан центр поддержки экспорта, в настоящее время он действует на базе Инвестиционного агентства Тюменской области и осуществляет свою деятельность совместно с областной Торгово-промышленной палатой. С 2015 года по сегодняшний день при его участии заключено 34 экспортных контракта. Тюменская область представила продукцию и услуги 49 средних и малых предприятий на региональном стенде на 10 международных выставках, организовано шесть международных бизнес-миссий, в 27 обучающих семинарах приняли участие более 300 предпринимателей.

В 2017 году региональный центр поддержки экспорта оказывает помощь при выходе на внешние рынки ста малым и средним компаниям. Ряд тюменских предприятий уже продают свою продукцию за рубежом. По итогам 2016 года в Тюменской области более чем в 2,5 раза увеличилось количество несырьевых экспортеров.

Большая часть местных товаров поставляется в Нидерланды, Великобританию, Бельгию, Турцию, Финляндию, Швецию, Францию, Германию, Казахстан. Основные статьи экспорта региона – продукты нефтепереработки и нефтехимии.


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Сегодня в 12:12, просмотров: 124, комментариев: 1


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Швондер
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Сегодня в 15:55
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