Владимир Якушев: Единственная задача бизнеса - создавать рабочие места

Единственная и главная задача бизнеса – создание рабочих мест. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая на ежегодном бизнес-форуме «Дни знаний для предпринимателей», который прошел в Тюмени на этой неделе.

По мнению главы региона, развитию малого и среднего бизнеса в России мешают не только макроэкономическая ситуация, налоги и тарифы, но и простое непонимание его роли в развитии экономики.

«Многие говорят, что бизнес должен быть социально-ориентированным, платить налоги. И мне кажется, что эти вещи, стоящие сегодня во главе угла, как раз и мешают нам расти. Задача бизнеса — создание рабочих мест, все остальное – неважно. Решение социальных проблем — это задача государства. Бизнес за это платит налоги, а государство уже должно заниматься образованием, развитием спорта, созданием среды, в которой приятно жить», - сказал губернатор.

Владимир Якушев заметил, что жизнь предпринимателям в стране часто добавляют власти, как то было с внедрением системы ЕГАИС или онлайн-касс. «Мы зачастую не обсуждаем вопросы самого их внедрения. Конечно, оборот алкоголя должен быть виден. Но мне кажется, внедрять надо поэтапно. Бизнесу нужно давать гораздо большие рассрочки. И процессы эти должны носить более длительный характер», подчеркнул он.

Губернатор также предложил продлить период уплаты налогов для растущих предприятий до пяти лет. «Если мы говорим о развитии малого и среднего бизнеса, сроки уплаты должны быть не один год, а, как минимум, лет пять. Если предприниматель поймет, что ему дается более длительное время на устранение ошибок, он будет заинтересован и в развитии бизнеса, и в том, чтобы оставаться с государством в наиболее прозрачных отношениях», - уверен глава региона.

Напомним, что в Тюменской области действует система государственной поддержки предпринимательства. В частности, в регионе установлена льготная ставка по упрощенной системе налогообложения в размере 5% (для сферы ИТ — 1%), введены налоговые каникулы для вновь зарегистрированных ИП в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере оказания услуг населению.

Только в прошлом году, на поддержку малого и среднего бизнеса из областного бюджета было выделено 336,9 млн рублей, еще 79 млн рублей удалось привлечь из федеральных источников. В результате оборот продукции и услуг малых и микропредприятий Тюменской области вырос на 6,7% по сравнению с предыдущим периодом.