​Отдохнули и хватит. Депутаты сургутской думы провели одну из самых продуктивных рабочих сессий

После работы профильных комитетов в сургутской думе состоялось главное событие месяца — очередное, уже десятое по счету, заседание депутатов. В этот раз народные избранники едва ли не поставили рекорд по количеству принятых решений — в повестке дня значилось почти 40 пунктов. Уже по традиции дискуссии по тем или иным вопросам в городской думе проходят во время работы профильных комитетов, именно там депутаты могут вносить свои предложения и возражения. Непосредственно же на заседаниях происходит лишь юридическое закрепление принятых решений. Так должно было быть и в этот раз, однако один вопрос вызвал споры среди «думцев».

Речь шла об изменении правил городской застройки в отношении гаражей, а конкретно — о фактическом запрете на использование этих построек в коммерческих целях. То есть отныне в них не допускается размещать автомобильные и шиномонтажные мастерские, автомойки и небольшие магазины запчастей. Во время заседания депутат Богдан Гужва высказал мысль, что это может ударить по интересам малого бизнеса.

«Я предлагаю все-таки снять этот вопрос с повестки дня и рассмотреть его подробнее. Причина простая: у нас в городе в гаражах часто расположены различные мастерские, шиномонтажки, автомойки — в общем, все то, что называется объектом малого предпринимательства. И если мы сейчас примем это решение, то все, кто держит в таких гаражах свое дело, окажутся вне закона. Это ударит по малому предпринимательству. Решение мне представляется преж­девременным и его следует доработать», — прокомментировал инициативу Богдан Гужва.

Однако в конечном итоге было принято решение утвердить изменения правил застройки — «за» проголосовало 17 депутатов, «против» — четверо, один воздержался. Это, кстати, первый раз, когда мнения законотворцев в городской думе шестого созыва так разделяются.

Помимо этого, в ходе заседания депутаты приняли несколько важных решений, в основном касающихся городской казны. В частности, из округа была получена финансовая помощь на 98 миллионов рублей, в результате чего доходная часть бюджета достигла цифры в 20 миллиардов 970 миллионов рублей, а расходная — 21 миллиард 934 миллиона.

Были также приняты важные решения в области развития туризма в Сургуте. Речь прежде всего идет о полномочиях городской администрации в этой сфере. Если раньше у муниципалитета не было четко прописанных прав по развитию туризма, то теперь они есть. Это возможность издавать правовые акты, организовывать мероприятия, сотрудничать с другими городами и реализовывать государственные и локальные программы в сфере туризма.

По количеству принятых решений эта сессия думы VI созыва оказалась одной из самых продуктивных. Однако интенсивная работа народных избранников только начинается — депутатам предстоит подводить итоги первого полноценного года работы и составлять планы на 2018-й.