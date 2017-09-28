Ничего, кроме ботанического сада, там быть не может

«Мне, конечно, очень тревожно слышать эти новости, ведь я принимал непосредственное участие в проекте ботанического сада. Первые мысли о его создании меня посетили еще в начале 1990-х годов. Начали мы тогда с малого – проложили дорожно-тропиночную сеть, прибрались на этой территории. Делали все постепенно. Скрывали то, что там будет ботанический сад, из-за возможного ревностного отношения округа.

Потом в университете появился профессор, специалист по ботаническим садам, мы озвучили эту идею, и стали заниматься ее воплощением. Я написал концепцию. Нам много помогали неравнодушные горожане: кто растения интересные привезет, кто порядок наведет на территории. Мы вошли в ассоциацию ботанических садов, к нам приезжали специалисты из Санкт-Петербурга, совместно мы сделали проект. При этом с самого начала я хотел, чтобы в ботанический сад могли приходить все желающие, но, в то же время, хотелось сохранить и научные задачи, чтобы в будущем никто не смог превратить эти 15 гектар в парк аттракционов и прочее.

В какой-то момент решили передать этот участок университету. Мы считали, что так будет больше гарантий, что в будущем никто не сможет угробить нашу идею. Я сейчас не вспомню, как именно мы это сделали, но юридически это, вроде бы, не было никак оформлено. Было что-то вроде соглашения о совместной деятельности, но не уверен. Долгое время все работало согласно этому соглашению и никаких проблем, и разногласий не было. Пока не стало известно, что администрация хочет забрать этот участок и сделать благоустройство всего парка.

Я не знаю, почему было принято такое решение, и что понимается под «благоустройством», но мне хотелось бы, чтобы это уникальное место, не только для Сургута, но и для всего Севера, было сохранено.Последняя информация, которую я нашёл, гласит, что участок передан управлению лесопаркового хозяйства «для обустройства Ботанического сада». Таким образом, кроме ботанического сада там ничего быть не может».