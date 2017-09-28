Экологическая ошибка

Не успел улечься шум от скандала с утилизацией развалин здания тубдиспансера в центре Сургута, как администрация города попала в очередную громкую историю, тоже связанную с экологией. На днях стало известно, что чиновники решили включить в план благоустройства парка «За Саймой» территорию Ботанического сада СурГУ, что вызвало резкую реакцию как со стороны экологов, так и со стороны научного состава университета.

Как начиналось

Участок земли площадью 15,3 га, о котором идет речь, был передан администрацией вузу еще 15 лет назад на безвозмездной основе. На территории планировалось собрать уникальную для Севера коллекцию экзотических и местных растений. Несмотря на все сложности, связанные с климатом и почвами, сделать это удалось – за прошедшие годы на этой территории прижились более 500 видов флоры, в том числе десять видов, занесенных в Красную книгу Югры.

Существует проект оранжереи ботанического сада, в котором должна находиться научная база университета. Но денег на это сейчас нет

Однако с самого начала проект имел один изъян – он функционировал «на честном слове». Эту информацию подтвердила координатор Центра мониторинга благоустройства ОНФ в Югре Инны Бирук.

«Стараниями тогдашнего состава администрации удалось заключить устное соглашение с университетом, и вузу передали участок земли в парке «За Саймой» для создания Ботанического сада, – рассказала Инна Бирук. — Проект был реализован и сейчас играет важную научно-образовательную роль – там проводят занятия студенты, сотрудники университета продолжают что-то высаживать. То есть это функционирующий объект. И сейчас администрация, похоже, собирается отказаться от всех договоренностей прошлых лет, хотя их наоборот стоило бы закрепить на официальном уровне».

На скорую руку

Удивляет в этой ситуации еще и то, что администрация города поспешила провести конкурс на эскизный проект благоустройства парка «За Самой». Тендер был объявлен 31 июля без всяких общественных слушаний и консультаций. По словам экологов, знакомых с ситуацией, чиновники решили прикрыться Урбанистическим форумом, прошедшим в августе, назвав это «публичным обсуждением проекта». Конкурс был завершен 18 августа, и победила в нем екатеринбургская архитектурно-планировочная компания «Аппарат».

Далее подрядчик за неделю провел исследование парка, хотя, по словам экспертов, на это должно уйти несколько лет. Согласно техническому заданию, исполнитель обязан не позднее 15 ноября (!!!) этого года представить готовый проект благоустройства парка «За Сайму». За два месяца изучить все нюансы территории площадью почти 56 гектаров и дать комплексный проект ее обустройства – это сильно. С целью выяснить, почему на такой сложный проект по техническому заданию отводится так мало времени, siapress.ru направил официальный запрос в администрацию Сургута, ответ на который пока не получен.

Большая часть растений в ботаническом саду высаживалась на добровольной основе студентами и преподавателями СурГУ

С тем, что такая спешка выглядит подозрительно, согласен и бывший начальник управления экологии и природопользования Сургута Федор Таран. По его мнению, это может делаться в чьих-то интересах.

«Город с такими ситуациями уже сталкивался. Под благовидным предлогом разыгрывается конкурс на какой-то участок земли или вообще без конкурса земля отдается под котельную, концертный зал, другой «социально значимый» объект. А потом на этом месте появляется ресторан, гостиница, жилая застройка. – делится своим мнением Федор Таран. - Сургут через такое проходил уже много раз. Рискну предположить, что с парком «За Самой», а значит и с Ботаническим садом, будет то же самое. Особенно сейчас, в нынешних условиях, когда непонятно кто и как управляет городским хозяйством, с кого и за что спрашивать. Возникает впечатление, что в Сургут пришли люди, единственная цель которых – разорвать город по кусочкам. Последние события это подтверждают. Я настроен пессимистично – боюсь, что такими темпами парк «За Саймой» перестанет существовать»

Депутат Госдумы и председатель попечительского совета СурГУ Александр Сидоров в разговоре с корреспондентом siapress.ru рассказал, что он совместно с ректором университета Сергеем Косенком направлял в администрацию предложение, позволяющее сохранить ботанический сад, просто встроив его в концепцию благоустройства парка. Однако о сколько-нибудь конкретном ответе руководства города на это предложение пока не известно.

Благие намерения?

Конечно, можно было бы сказать, что администрация хочет навести порядок в земельных вопросах. В конце концов, выдача участков в 15 гектар под честное слово не является нормальной практикой. Сургутскую администрацию можно было бы похвалить за стремление соблюдать юридические правила, если бы ни несколько «но».

Во-первых, в городе уже давно ходят слухи о том, что территория парка «За Саймой» вызывает интерес у застройщиков. Во-вторых, подозрительной кажется и стоимость эскизного проекта благоустройства парка – 2 миллиона рублей. При площади в 56 гектар такая сумма выглядит откровенно нелепо. Не добавляет доверия к действиям чиновников и репутация, которая сложилась у сургутской администрации за последнее время. Приезд ОМОНа на хлебозавод, скандал с утилизацией развалин тубдиспансера – все это явно не вызывает одобрения в городе. В-четвертых, проект благоустройства парка проталкивается без какого-либо общественного обсуждения, в режиме информационной тишины. Это выглядит тем более странно, учитывая, что речь идет о крупнейшей в Сургуте природной зоне. В связи с этим возникают опасения, что планируемое благоустройство парка «За Саймой» может закончиться появлением коммерческой недвижимости.

В этой ситуации в голову настырно лезет история, произошедшая с Шаговским прудом Костромы, где нынешний замглавы Сургута Алексей Жердев (в то время – депутат областной думы) лоббировал приход «инвестора» с последующей застройкой природной территории. Инвестором, как писали местные СМИ, должна была стать строительная фирма отца Жердева. Правда, тогда общественность возмутилась и смогла отбить пруд от притязаний «благоустроителей». Вероятно, парк «За Саймой» сургутяне внаглую застроить не дадут, а вот защитников у Ботанического сада может быть не так много – пока это коллектив студентов и преподавателей СурГУ, который последние 15 лет вкладывал силы в создание его коллекции.Теперь будущее экологического проекта оказывается в подвешенном положении.

Ботанический сад несет не только научно-образовательные цели, но и социальные – там часто устраиваются культурные мероприятия

«Последние 15 лет мы вполне успешно сотрудничали с администрацией города. С их стороны была поддержка инженерного состояния сада: уборка, создание сети дорожек и так далее. Студенты и преподаватели вуза в свою очередь занимались пополнением коллекции, причем на добровольных основах, своими силами, – объясняет представитель преподавательского состава университета. - И вот мы получаем письмо из администрации, о том, что эта территория будет благоустраиваться вместе с парком «За Саймой». Сейчас университет вступил в переписку с чиновниками, дабы прийти к какому-то компромиссу. Раньше это удавалось, надеемся, что и сейчас получится. Нужно понимать, что Ботанический сад – это не просто научно-образовательный объект. Он несет и просветительские, социальные функции. Ботанический сад важен для всего города».

Что дальше?

Ситуация с ботаническим садом иллюстрирует старое правило – не нужно ломать то, что прекрасно работало раньше. Ведь, по сути, все что нужно было сделать администрации – юридически закрепить устное соглашение с СурГУ, сохранить для города ботанический сад, а дальше спокойно заниматься благоустройством парка «Зв Саймой». Никаких трудностей здесь не было, но сургутская администрация умудрилась их создать. И даже неважно, делается это с корыстными целями или из-за непрофессионализма чиновников, к которому в Сургуте уже привыкли.Значительнее то, что судьба уникального объекта теперь оказывается под угрозой. В ближайшее время должны состояться общественные обсуждения, которые должны прояснить будущее ботанического сада, о результатах которого siapress.ru сообщит своим читателям.