В Тюмени успешно провели первые операции по пересадке почки

В Тюмени провели две первые операции по пересадке почки. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

Первыми пациентами стали женщина и мужчина. Успешную пересадку внутренних органов провел главный траснплантолог Тюменской области Сергей Семченко, который 14 лет назад основал трансплантологическую службу в Омске. Оба прооперированных чувствуют себя хорошо.

Первыми пациентами стали женщина и мужчина. Успешную пересадку внутренних органов провел главный траснплантолог Тюменской области Сергей Семченко, который 14 лет назад он основал трансплантологическую службу в Омске. Оба пациента чувствуют себя хорошо.

Как рассказал хирург в ходе прямой трансляции в Instagram, операции были проведены еще 9 сентября, с этого времени пациенты находятся в стационаре, восстанавливают силы и здоровье. «Позади критический период возможного отторжения органа. Через неделю врачи предполагают выписать обоих», - заявил Сергей Семченко.

По его мнению, можно сказать, что трансплантология встала в регионе на широкие рельсы. Самой большой сложностью является не сама пересадка, а возможность получения донорского органа. Тюменские врачи работают в двух направлениях – с посмертными донорами и родственными донорами, готовыми пожертвовать почку. Кстати, именно посмертные доноры помогли первым двум тюменским пациентам.

Другая проблема – сохранение жизнеспособности внутреннего органа. Как рассказал врач, почка может «жить» в специальном консервирующем растворе до 24 часов, печень – до девяти часов, сердце – до шести, поджелудочная железа – до четырех часов.

Сейчас в Тюмени сформирован лист ожидания на трансплантацию, в него вошли 83 человека. Им необходимо в любой момент быть готовыми к тому, что может появиться подходящий донор. Также к пересадке готовятся три родственные пары. Всего же сегодня около 400 жителей Тюменской области нуждаются в подобной операции.

К слову, начать пересадку органов в регионе были готовы еще год назад. Но необходимо было дождаться разрешения Министерства образования, которое должно было включить Областную клиническую больницу №1 в Патрушево - именно здесь находится центр трансплантологии - в перечень медучреждений, оказывающих подобные услуги.

Недавно глава департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова заявляла, что в регионе оказывается 20 видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) из 21-го, находящегося в перечне Минздрава РФ. Трансплантология была последним видом.