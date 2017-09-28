​Наталья Зубаревич: «Ханты-Мансийский округ когда-то был очень-очень богат. Но теперь – нет»

Профессор географического факультета МГУ, один из лучших в России специалистов по регионам и бюджетным отношениям Наталья Зубаревич в интервью «Дождю» ответила на вопросы, касающиеся Сургута и Югры.

«Статистика нам говорит, что последние два года из Ханты-Мансийского округа не было миграционного оттока, типа сальдо около нуля, ну капельку положительное, – сказала она, отвечая на вопрос о том, что Сургут «вымирает». – Ну вопрос же в чем? Кто-то уезжает, кто-то на замену приезжает, это и трудовые мигранты, это и люди другие. Но суть в том, что с работой лучше не становится, оптимизация численности и на базовых отраслях (нефтедобыча для Сургута прежде всего) и на сервисных отраслях сильно не увеличивается. Функции, связанные с торговлей, с другими сервисами, потребительскими, бизнес-сервисами, на северах развиваются не очень, и получается простая история — рабочие места сжимаются. А поскольку там люди либо те, кто мигранты сами, либо их дети, ну как сказать по-простому, они легче на подъем, ну нет работы, ну не получается, люди продают квартиру и уезжают. Поэтому с констатацией я согласна».

Далее Наталья Зубаревич сказала, что Югра когда-то была «очень-очень богатой», а именно – в 90-е годы и в начале 2000-х, но сейчас так сказать уже нельзя: «Если вы посмотрите объем доходов бюджета, то увидите, что он заморозился, он растет очень слабо с тех пор, как у региона отобрали налог на добычу полезных ископаемых, частями, теперь уже полностью он ушел в федеральный бюджет… Я еще раз повторю цифру: 10% добывающей промышленности Российской Федерации находятся в городе Москва. И в этих 10%, 99% — это добыча нефти и газа… И пока вот так – сейчас у Ханты-Мансийского округа прибыль тоже выводится, но, получается, что все равно он богаче в душевых доходах бюджета. Но прежнего шика нет, новых рабочих мест мало, и разница в уровнях жизни между округом и остальной страной сокращается».