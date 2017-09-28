​Дорогие руководители и работники дошкольного образования

Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником!

Ваша профессия – настоящее призвание, которое требует огромной ответственности и самоотдачи. Именно вам мы доверяем самое дорогое, что у нас есть, – наших детей!

Каждый день вы дарите малышам заботу, тепло, вместе с ними открываете прекрасный, светлый мир, с малых лет учите их добру, уважению, прививаете любовь к Родине.

В городе Сургуте системе дошкольного образования уделяется особое внимание. Делается все для гармоничного развития и раскрытия талантов дошколят. Сегодня с уверенностью можно сказать, что достигнутые результаты были бы невозможны без вашего самоотверженного труда.

Спасибо вам за безграничное терпение и преданность своему делу. Убежден, что именно в нашем городе работают самые отзывчивые, душевные, чуткие, энергичные и милые воспитатели.

Желаю всем работникам дошкольного образования крепкого здоровья, счастья в семьях, любознательных воспитанников и новых трудовых успехов!