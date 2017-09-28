Абсолютное большинство читателей siapress.ru против выноса мест продажи алкоголя за город

Совсем недавно, 26 сентября, общественная палат Югры организовала общественное обсуждение по вопросу запрета продажи алкоголя в населённых пунктах. В связи с чем, портал siapress.ru опросил своих читателей и выяснил, поддерживаю ли они вынос розничной продажи алкоголя за город, подробней читайте по ссылке.

Таким образом, абсолютное большинство 84,6 процента респондентов против выноса алкоголя за город. Противоположную позицию заняли лишь 15,4 процента опрошенных.

Напомним, что участники обсуждения предложили начать борьбу с малого. Конкретно, спрятать алкоголь за ширмами, оставив для покупателей лишь список с названиями.