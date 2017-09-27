В Тюмени начали производство лекарств для ВИЧ-инфицированных

На заводе «Фармсинтез-Тюмень», расположенном вблизи областного центра, налажено производство препарата «Дарунавир», который применяется для антиретровирусной терапии ВИЧ-инфицированных пациентов. Отметим, что подобная продукция завозится в Россию из-за рубежа.

По словам генерального директора предприятия Андрея Безенкова, к концу 2017 года начнется производство сахароснижающих средств. Сейчас продукция проходит регистрацию в Минздраве. К концу 2018 года планируется начать выпуск рентгеноконтрастных препаратов, применяющихся при МРТ для выявления различных опухолей. Наконец, в конце 2019 – начале 2020 года на «Фармсинтез-Тюмень» будут производить гормональные препараты – и для женщин, и для мужчин.

Сегодня все эти лекарства не производятся в нашей стране. При выходе на рынок тюменцам предстоит конкурировать с такими мировыми гигантами фарминдустрии как Pfizer, например. Впрочем, Андрей Безенков заверяет, что местная продукция будет значительно дешевле.

Предприятие «Фармсинтез-Тюмень» появилось в 2015 году, когда ГК «Фармсинтез» решила приобрести обанкротившийся завод «ЮграФарм». С тех пор в инвестпроект уже вложено около 700 млн рублей. На эти средства закуплено оборудование, отремонтировано помещение и коммунальные сети. Уже сегодня предприятие почти вышло на запланированные мощности по производству инфузионных растворов (глюкозы, физрастворов и пр.) – 15 млн флаконов в год.

До 2020 года инвестор планирует вложить в разработку проекта 3,2 млрд рублей. К этому периоду «Фармсинтез-Тюмень» выйдет на объем производства в 5 млрд рублей в год.

Отметим, что в 2015–16 годах компании из областного бюджета выделено 200,7 млн рублей субсидий. Как рассказал начальник отдела государственной поддержки промышленности департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Александр Горлатов, с 2010 по 2017 год в рамках программы господдержки промышленности была оказана помощь 59 предприятиям региона на сумму 2 млрд рублей. С помощью этих средств они приобрели 1200 единиц оборудования и около 680 единиц спецтехники. Компаниями было создано около 4,5 тыс. рабочих мест.

В 2017 году уже оказана поддержка 10 предприятиям на общую сумму 91 млн рублей. «При этом в областном бюджете в 2017 году на поддержку промышленности предусмотрено около 280 млн рублей, то есть порядка 190 млн имеется», – рассказал чиновник.

Документы на очередную конкурсную комиссию будут приниматься с 1 по 15 ноября, а сама комиссия по предоставлению субсидий пройдет до 10 декабря. Субсидироваться будут затраты, понесенные заявителями до 1 ноября 2017 года.