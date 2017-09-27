​Сургутские депутаты начинают отчетные встречи со своими избирателями // ГРАФИК

В Сургуте начинается период депутатских отчетов перед избирателями, и каждый из 25 парламентариев в течение октября-ноября встретится с сургутянами. Далее siapress.ru приводит график, где вы сможете найти своего депутата, а также место и время для встречи с ним.

1-й избирательный округ — депутат Игорь Бруслиновский

В избирательный округ входят: микрорайон 37, проспект Ленина (№ 66, 66/1, 68, 70, 70/1, 72, 73, 74, 75/2), улицы: Игоря Киртбая, Июльская, Кленовая, Приозёрная, Профсоюзов (№ 12/2), Рябиновая, Сиреневая, Солнечная, Флегонта Показаньева, Чехова (№ 1, 3), Югорский тракт, проезды: Калиновый, Радужный, Светлый, Счастливый

Место проведения встречи: МБОУ начальная школа № 30, ул. Ленина, 68/1

Дата и время встречи: 20.10.2017 18-00

2-й избирательный округ – депутат Надежда Красноярова

В избирательный округ входят: ЦПКРС, проспект Набережный (№ 12, 17, 17/1, 17/2, 20, 24, 26, 38, 38/1, 40, 42, 43, 44, 44/1, 44/2, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80), улицы: Артёма, Восход, Губкина (№ 14, 16, 18), Марии Поливановой, Нефтяников (№ 3, 4, 5, 6, 7/А, 8, 9/А, 10, 11, 11/А, 12, 12/А, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29/А), Энтузиастов (№ 4, 6, 8, 17, 19, 37, 39, 40, 41, 42, 43/А, 44, 45, 47, 51, 53), 60 лет Октября, проезды Кедровый, Молодёжный

Место проведения встречи: МБОУ СОШ № 3, ул. Энтузиастов, 31

Дата и время встречи:31.10.2017 17-30

3-й избирательный округ – депутат Эдуард Иваницкий

В избирательный округ входят: проспект Ленина (№ 45, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 61/1, 61/2, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 69), улицы: Григория Кукуевицкого (№ 2, 4, 5/3, 6/3, 7, 9, 9/1, 10/4, 10/5), Губкина (№ 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 23), Дзержинского(№ 16/А, 16/Б, 16/В, 24), Магистральная (№ 10, 22, 22/А, 24, 26, 28, 32, 34, 36), Энтузиастов (№ 52, 55, 59, 61, 63, 67, 69).

Место проведения встречи: МБОУ лицей № 1, ул. Энтузиастов, 61а

Дата и время встречи: 13.10.2017 18-00

4-й избирательный округ – депутат Владимир Рогулин

В избирательный округ входят: проспект Набережный (№ 2, 3/1, 4, 4/Б, 4/В, 6, 8, 10, 12/1, 14), улицы Григория Кукуевицкого (№ 8/1, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 14/1, 15/3, 20), Дзержинского (№ 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/А, 8/Б, 10, 12, 14/А, 14/Б, 14/В, 18), Ленинградская (№ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10/А, 11, 15, 17), Механизаторов (№ 10, 11, 46), Нефтяников (№ 2, 4/1, 6/1, 8/1, 10/1), Энтузиастов (№ 1, 3)

Место проведения встречи: МБОУ СШ № 12, ул. Григория Кукуевицкого, 12/3

Дата и время встречи: 25.10.2017 18-00

5-й избирательный округ – депутат Артём Кириленко

В избирательный округ входят: проспекты: Ленина (№ 62), Мира (№ 1/1, 5/1, 7/1, 7/2, 9, 9/1), улицы: Лермонтова (№ 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 9), Профсоюзов (№ 12, 12/1, 14, 14/1, 16, 18, 18/1, 18/2, 22), Чехова (№ 4/1, 4/2, 4/3, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20)

Место проведения встречи: МБОУ СОШ № 32, ул. Чехова, 10/2

Дата и время встречи: 01.11.2017 17-30

6-й избирательный округ – депутат Владимир Болотов

В избирательный округ входят: проспекты: Ленина (№ 40, 42, 46, 50, 52, 54, 56, 58), Мира (№ 1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14, 15, 16, 17), улицы: Бажова (№ 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31), Бахилова, Лермонтова (№ 1/1, 3)

Место проведения встречи: МБОУ СОШ № 26, ул. Бахилова , 5

Дата и время встречи: 10.11.2017 18-00

7-й избирательный округ – депутат Валерий Голодюк

В избирательный округ входят: проспект Ленина (№ 19, 23, 25, 27, 33, 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 39, 39/1, 41), улицы: Декабристов (№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7/1, 7/2, 9, 12, 12/1, 13, 14, 15), Дзержинского (№ 1, 3/А, 3/Б, 3/2, 3/3, 7/1, 7/2, 7/3, 9/1, 9/2, 13, 13/1, 15), Майская (№ 4, 5, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 24)

Место проведения встречи: МБОУ гимназия № 2, ул. Декабристов, 5/1

Дата и время встречи: 09.11.2017 18-00

8-й избирательный округ – депутат Елена Яценко

В избирательный округ входят: проспект Мира (№ 19, 23/1), улицы: Лермонтова (№ 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/2, 6/3, 7/2, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12, 13, 13/1, 13/2), Островского (№ 9, 9/1, 17, 19, 21, 21/А, 21/1, 29), Профсоюзов (№ 24, 24/1, 26, 28, 32, 34, 34/1, 36, 38, 40, 42), бульвар Писателей

Место проведения встречи: МБОУ начальная школа «Прогимназия», ул. Лермонтова, 8/2

Дата и время встречи: 27.10.201718-00

9-й избирательный округ – депутат Сергей Макеев

В избирательный округ входят: проспект Мира (№ 37, 37/1, 37/2, 39), улицы: Маяковского (№ 27/1, 33/2, 45, 45/1, 47, 47/1, 49, 49/1), Островского (№ 26/1, 28, 30, 30/А, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46), Профсоюзов (№ 50), Пушкина

Место проведения встречи: МБОУ СОШ № 15, ул. Пушкина, 15а

Дата и время встречи: 27.10.2017 18-00

10-й избирательный округ – депутат Виктор Пономарев

В избирательный округ входят: проспекты: Ленина (№ 34, 36, 38), Мира (№ 20, 24, 26/А, 28, 30, 30/1, 31, 32, 32/1, 33, 35, 35/1, 35/2, 35/3), улицы: Бажова (№ 1, 2/Б, 2/В, 3, 3/1, 5), Островского (№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26), Студенческая, 50 лет ВЛКСМ (№ 5, 6/А, 6/Б, 7, 8, 9, 10, 11)

Место проведения встречи: МБОУ лицей № 3, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6в

Дата и время встречи: 26.10.2017 18-00

11-й избирательный округ – депутат Дмитрий Гуз

В избирательный округ входят: проспект Ленина (№ 11, 13, 15, 29), улицы: Майская (№ 1, 3, 13/1, 13/2), Механизаторов (№ 1/Б, 82), Республики, Сергея Безверхова, Энгельса (№ 7, 9), Энергетиков (№ 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 53, 55), бульвар Свободы, проезд Советов (№ 3)

Место проведения встречи: МБОУ Сургутский естественно-научный лицей,ул. Энергетиков, 51

Дата и время встречи: 25.10.2017 18-00

12-й избирательный округ – депутат Ольга Леснова

В избирательный округ входят: проспект Мира (№ 32/2, 34/А, 34/1, 36, 36/1, 36/2, 40, 44, 49, 51, 53, 55, 55/1, 55/2), улицы: Маяковского (№ 16, 18, 20, 20/1, 22, 24, 26, 27, 37, 39), 50 лет ВЛКСМ (№ 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 4/1, 5/А), 30 лет Победы (№ 9, 9/А, 11, 13), проезд Дружбы (№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17)

Место проведения встречи: МБОУ СОШ № 7,ул. Дружбы, 12а

Дата и время встречи: 17.10.201718-00

13-й избирательный округ – депутат Виктор Рябчиков

В избирательный округ входят: улицы: Гагарина, Красных партизан (№ 43), Просвещения, Совхозная (№ 14), Энергетиков (№ 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2, 5, 6, 7, 7/1, 9, 10, 11, 11/1, 13, 15, 16, 16/А, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 26/1, 29)

Место проведения встречи: МБОУ СОШ № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева, ул. Энергетиков, 5/1

Дата и время встречи: 10.11.2017 18-15

14-й избирательный округ – депутат Максим Слепов

В избирательный округ входят: проспект Ленина (№ 14, 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 22, 24, 24/1, 24/3, 26, 28, 30, 32), улицы: Береговая, Боровая, Дорожная, За Ручьём, Кедровая, Комсомольская, Курортная, Маяковского (№ 7, 9, 9/1, 9/2, 10, 11), Новая, Парковая, Песчаная, Рабочая, Революционная, Саймовская, Северная, Сибирская, Строителей, Таёжная, Учебная, Университетская (№ 3, 5, 7, 9, 11), Юности, 50 лет ВЛКСМ (№ 11/А, 13), 30 лет Победы (№ 1, 1/А, 2, 3, 3/А, 5, 8, 10, 12, 12/1, 14, 16, 18, 24, 28), проезд Дружбы (№ 3, 5, 6, 8, 9), переулки: Дорожный, Парковый

Место проведения встречи: МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов, ул. Ленина, 30/1

Дата и время встречи: 20.10.2017 17-30

15-й избирательный округ – депутат Сергей Хрипков

В избирательный округ входят: улицы: Быстринская, Генерала Иванова, Маяковского (№ 28, 30, 32, 34), 30 лет Победы (№ 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 41, 41/1, 41/2, 43, 43/1, 43/2, 45)

Место проведения встречи: МБОУ начальная школа «Перспектива», ул. 30 лет Победы, 39/1

Дата и время встречи: 10.10.2017 18-00

16-й избирательный округ – депутат Владимир Клишин

В избирательный округ входят: проспект Пролетарский (№ 1, 2, 2/А, 2/1, 3/1, 4, 4/2, 5, 7/1, 11), улицы: Иосифа Каролинского (№ 9, 9/2, 13), Университетская (№ 19, 21, 23, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2, 27, 29, 29/2, 31, 33), 30 лет Победы (№ 42/1, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46/1, 50, 52/1)

Место проведения встречи: МБОУ СОШ № 44, пр-кт Пролетарский, 5/1

Дата и время встречи: 09.11.2017 18-00

17-й избирательный округ – депутат Денис Синенко

В избирательный округ входят: посёлок Взлётный, улицы: Ивана Захарова (№ 6, 9, 10, 10/1, 11, 12, 12/1, 12/2, 13, 13/1, 19, 20, 21, 23, 27, 27/1, 30, 35), Иосифа Каролинского (№ 8, 10, 12, 13/1, 14, 14/1, 14/2, 15, 16), Университетская (№ 39, 41, 41/1), 30 лет Победы (№ 54, 56/1, 56/2, 60, 60/1, 62, 64)

Место проведения встречи: МБОУ СОШ № 19, ул. Геологическая, 7/1

Дата и время встречи: 23.10.2017 18-00

18-й избирательный округ – депутат Татьяна Калиниченко

В избирательный округ входят: проспект Комсомольский (№ 6, 6/1, 12, 12/1, 14/1, 14/3, 14/4, 14/6, 15, 20, 20/1), улицы: Лесная, Мелик-Карамова (№ 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 23, 25, 25/1, 25/2, 27, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74/А, 74/Б, 76, 76/А, 76/Б, 76/В, 78, 90, 92), Московская, Обская, Садовая, Федорова (№ 5, 5/1, 5/2, 59, 61, 65, 67, 69, 72/3, 82), проезд Тихий, переулки: Садовый, Солнечный, набережная Ивана Кайдалова (№ 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 8, 8/1, 8/2, 10)

Место проведения встречи: МБОУ СОШ № 19, ул. Геологическая, 7/1

Дата и время встречи: 23.10.2017 18-00

19-й избирательный округ – депутат Алексей Кучин

В избирательный округ входят: проспект Комсомольский (№ 36, 38, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 46, 48, 48/А, 48/Б), улицы: Мелик-Карамова (№ 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 47, 47/1, 47/2), Югорская (№ 7, 9, 13, 15, 17, 30/1, 30/2, 32, 32/1, 34), проезды: Взлётный, Мунарева

Место проведения встречи: МБОУ СОШ № 45, пр. Взлетный, 6

Дата и время встречи: 24.10.2017 19-00

20-й избирательный округ – депутат Василий Птицын

В избирательный округ входят: посёлки: АБ-13, Госснаб, СУ-4, ПСО-34, Кедровый, Кедровый база ОРСА, Кедровый-2, Кедровый-3, РУ РП ГТНГ, Финский, улицы: Восточная, Гидромеханизаторов, Декабристов (№ 1/А, 7/Б, 10, 12, 19, 22, 23/А, 30, 38, 50), Заводская, Загородная, Затонская, Зелёная, Железнодорожная, Ивана Захарова (№ 2, 2/1, 4), Космонавтов, Мамина-Сибиряка, Мелик-Карамова (№ 4, 8, 18, 20, 20/А, 22, 24, 24/А, 28/1, 28/2, 28/3, 36, 36/1, 37, 37/1, 39, 40, 40/1, 41/А, 43/А, 51, 57, 59, 71, 71/А, 81), Монтажников, Мостостроителей, Мостостроительная, Нагорная, Озёрная, Октябрьская, Пионерская, Пролетарская, Разведчиков, Рационализаторов, Речная, Рыбников, Сургутская, Терешковой, Тюменская, Федорова (№ 1, 1/2, 3, 5/А, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16), Чернореченская, Школьная, Щепёткина, Югорская (№ 38, 38/1, 40, 40/1, 42, 42/1), проезд Макаренко, переулки: Зелёный, Нагорный, Почтовый (№ 1), Торговый, Юганский, ДНО «Речник», ДНТ «Царское село», ПДК «Соколовка», ПДК «Сосновый Бор», ПОК «Многодетная Семья», ПОК «Рябинушка», ПСК «Ветеран», ПСК «Ветеран-2», ПСК «Искра», ПСК «Север-1», ПСК «Хвойный», ПСК № 68 «Весеннее», ПСОК «Автомобилист-СТАТ», ПСОК «Железнодорожник», ПСОК «Старожил-1», ПСОК-6 «Витамин», СНТ «Кедровый бор», СНТ № 49 «Черёмушки», СНТ № 66 «Брусничное», СОК «Прибрежный-3», СОК № 4 «Энергетик», СОПК «Север», СОТ № 45 «Заречный», СОТ № 46 «Урожай», СОТ № 54 «Лукоморье», СОТ № 56 «Приозёрное», СОТ № 57 «Лето», ССПК № 53 «Озёрное», СТ № 43 «Полимер», СТ № 47 «Лайнер», СТ № 58 «Лазурное», СТ № 59 «Грибное», СТ № 6 «Геолог», СТ № 62 «Клюквенное», СТ № 63 «Радуга», СТ № 64 «Светлое» и иные садово-огороднические некоммерческие объединения граждан

Место проведения встречи: МБОУ СОШ № 4, ул. Федорова, 6

Дата и время встречи: 10.10.2017 18-30

21-й избирательный округ – депутат Вероника Чубенко

В избирательный округ входят: проспекты: Пролетарский (№ 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 14, 18, 35, 39), Комсомольский (№ 9, 11, 13, 17, 19), улицы: Авиационная, Аэродромная, Геологов, Геологическая, проезд Первопроходцев (№ 1, 2, 4, 4/А, 4/Б), переулки: Авиационный, Южный, набережная Ивана Кайдалова (№ 28, 28/1, 30)

Место проведения встречи: МБОУ СОШ № 38, пр-кт Пролетарский, 14а

Дата и время встречи: 18.10.2017 18-30

22-й избирательный округ – депутат Евгений Барсов

В избирательный округ входят: проспекты: Комсомольский (№ 21, 21/1, 25, 27, 27/1, 31), Пролетарский (№ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30/1, 32), улицы: Фармана Салманова, Югорская (№ 1, 1/1, 1/2, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 12/4, 18, 20, 22, 24), проезд Первопроходцев (№ 7/1, 8, 9, 10, 11, 11/1, 11/2, 13, 14, 14/1, 15/1, 18)

Место проведения встречи: МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича, пр-кт Комсомольский, 29

Дата и время встречи: 07.11.2017 17-30

23-й избирательный округ – депутат Дмитрий Пахотин

В избирательный округ входят: посёлки: АТБ-4, Востокбурвод, Дорожный, Звёздный, Зелёный, Лесной, Лунный, Медвежий угол, МК-37, Нефтемашремонт, Таёжный, УТИ, 8 ПРОМУЗЕЛ, в/ч 17246, улицы: Александра Усольцева (№ 19, 25, 26), Крылова (№ 30, 32, 32/1, 36, 38, 49), Нефтеюганское шоссе, Островского (№ 59), Производственная, Семёна Билецкого, Технологическая, Тюменский тракт, ПДК «Здоровье-2», ПСДСК «Солнечное», ПСОК № 27 «Здоровье», ДНТ «Свой дом», ДПК «Жемчужина», ОСТ «Энергетик-2», ПСНТ № 25 «Дружба», ПСТ № 30 «Дорожник», СОК «Прибрежный», СОК «Прибрежный-1», СОК «Ягодное», СОНТ «Тюльпан», СОТ № 44 «Локомотив», СПК «Сириус», СПК (СТ) «Энергостроитель», СТ № 38 «Берендей», СТ № 13 «Май», СТ № 28, ДНТ «Интеграл-1», ДНТ «Тихий бор», ДПК «Сургутское», НСТ № 60 «Рассвет», ПДК «Крылья Сургута», ПСДСК «Чернореченский», ПСК № 6 «Геологоразведчик», ПСК № 71 «Зелёное», ПСОК № 2 «Гвоздичка», ПСОК № 37 «Кооператор», ПСОК № 8, СНТ «Чистые пруды», СНТ № 35 «Дзержинец», С(Од)ПК «Авиатор-34», СОК № 3, СОК № 4, СОНТ № 5, СОПК № 61 «Родничок», СОТ № 1 «Ручеёк», СТ «Монтажник-40», СТ № 20 «Магистраль», СТ № 32 «Подводник», СТ № 52 «Лесное», СТ № 7

Место проведения встречи: МБОУ СОШ № 9, ул. Крылова, 28

Дата и время встречи: 14.10.2017 14-00

24-й избирательный округ – депутат Богдан Гужва

В избирательный округ входят: посёлок ПМС-254, улицы: Александра Усольцева (№ 13, 15), Грибоедова (№ 2/1, 4, 4/1, 4/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4), Есенина, Крылова (№ 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 35, 37, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 43/1, 45, 47, 47/1, 47/2), Привокзальная (№ 16, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 20/1, 22, 24, 26, 28), проезды: Вербный, Весенний, Земляничный, Песчаный, Почтовый»

Место проведения встречи: МБОУ СОШ № 29, ул. Крылова, 29/1

Дата и время встречи: 03.11.201718-30

25-й избирательный округ – депутат Сергей Васин

В избирательный округ входят: посёлки: МК-32, МО-94, Снежный, Юность, улицы: Автомобилистов, Грибоедова (№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13), Дмитрия Коротчаева, Контейнерная, Крылова (№ 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 13, 15, 17), Мечникова, Привокзальная (№ 2, 4, 4/А, 4/Б, 6, 9, 10, 17), Толстого, МПС, ДНТ «Алтай», ДПК № 39 «Пищевик», ПСК № 26 «Виктория», ПСК № 41 «Рябинка», ПСОК «Автомобилист-1», ПСОК № 67 «Берёзовое», СНТ «Газовик», СНТ «Кедровый-16», СОТ «Летние юрты», СПК «Бережок», СНТ «Кедр», ДНП «Кедр-1» и иные садово-огороднические некоммерческие объединения граждан

Место проведения встречи: МБОУ СОШ № 20, ул. Толстого, 20а

Дата и время встречи: 26.10.2017 19-00