Какой Серебренников? Читатели siapress.ru не очень интересуются уголовным преследованием известного режиссера // ИНФОГРАФИКА

Более половины читателей siapress.ru (57,3 процента) не следят за уголовным преследованием Кирилла Серебренникова. 25,4 процента респондентов заняли противоположную позицию. 17,3 процента и вовсе не знают кто это.

Сегодня следственный комитет вызвал на допрос актеров «Гоголь-центра». Серебренников, а также экс-директор «Гоголь-центра» и бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект "Платформа" (часть 4 статьи 159 УК РФ).