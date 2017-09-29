​Как голые землекопы помогут людям продлить жизнь?

С начала этого года ученые опубликовали несколько работ, которые проливают свет на некоторые особенности голых землекопов. Эти необычные африканские млекопитающие обладают свойствами, которым можно только позавидовать - они очень долго живут и не стареют, не болеют раком, не чувствуют боль. Учёные изучают их, чтобы спасти человечество от старения и возрастных болезней.

Что такое старение?

Старение и смерть неизбежны для большинства живых организмов. Почему? Однозначно ответить на этот вопрос учёные пока не могут. Большинство из них считает, что в организме со временем накапливаются ошибки в ДНК разных органов.И поэтому перестают правильно работать и изнашиваются. Другие ученые полагают, что старение - это специальная программа естественного отбора. Она предусмотрена эволюцией, чтобы поколения живых организмов быстрее сменяли друг друга. Всё, что в организме ломается, ломается согласно определенному алгоритму. Если это действительно так, то программа старения должна быть записана в геноме и работать во всех живых организмах. Но это нужно ещё доказать.

Чтобы остановить старение, можно постоянно находить и устранять ошибки - это путь, который не имеет конца. Или же можно решить проблему раз и навсегда - найти код программы и взломать её. Но успех этого дела вовсе не будет означать, что люди перестанут умирать. Смерть неизбежна, вот только умирать организм будет уже не таким немощным и дряхлым.

Чтобы понять, что заставляет организм стареть, учёные изучают животных, которые долго живут. Это некоторые виды рыб, ракообразных, моллюски, черепахи, медузы. Среди млекопитающих – это, прежде всего, гренландские киты, которых изучать в лабораториях по понятным причинам не очень удобно. К счастью, есть еще один вид млекопитающих-долгожителей, которые очень подходят для лабораторных условий. Это африканские грызуны - голые землекопы (Heterocephalus glaber). Свое название они получили из-за того, что на их теле нет волосяного покрова, они абсолютно лысые. Эти зверьки обитают в сухих саваннах и полупустынях Кении, Эфиопии и Сомали. Размер их тела - 8-10 см, а вес всего 30-50 грамм. Они живут на полметра под землей и роют подземные ходы в скальных породах. Питаются подземными частями растений - корнями, клубнями и луковицами. Необходимую воду получают из пищи.

Голые землекопы холоднокровны как рептилии, температура их тела зависит от окружающей среды. Легко переносят высокое содержание углекислого газа в воздухе, которое смертельно для других млекопитающих. Кроме того, они почти не болеют раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями, нечувствительны ко многим видам боли. В лабораториях эти зверьки живут около 30 лет. А это очень долгий срок жизни для таких животных, так как обычно грызуны живут до трёх лет.

Голые землекопы живут большими колониями по 280-300 зверьков. В колонии размножается только одна самка - королева и один-три самца - её мужья. Все остальные зверьки, как у пчел и муравьев, - рабочие, защитники и няньки отпрысков королевы. Но если у насекомых королевой может стать только определенная особь, которая физически отличается от остальных, то у голых землекопов стать королевой может любая самка. Иногда, даже захватив власть силой. Московские биологи из лаборатории академика В.П. Скулачёва (МГУ им. Ломоносова) недавно сообщили о перевороте в колонии землекопов, которую им подарил Берлинский зоопарк. Одна самка вместе со своими сторонниками пыталась убить королеву и захватить власть. От смерти королеву спасли сотрудники лаборатории.

Старение и эволюция

В начале этого года ученые из МГУ под руководством академика В. П. Скулачёва показали, что старение - это всё-таки программа естественного отбора, а не случайное накопление ошибок. А помогли им в этом голые землекопы.

В.П. Скулачёв и его группа считают, что избежать старения удалось тем видам животных, которые смогли уйти от давления окружающей среды, выпасть из эволюции. Животные, которые в природе не имеют врагов, отменили старение. Пример этому - голые землекопы. Их королева и её мужья в живой природе очень хорошо защищены от внешних врагов и от влияния внешних факторов. Они обеспечены всем необходимым для жизни. Их сложная социальная организация отменила естественный отбор и привела к неотении – замедленному индивидуальному развитию. Даже взрослые особи этих грызунов сохраняют детские черты. У них с возрастом не появляются новые морщины, отсутствует волосяной покров и ушные раковины. Возрастные болезни - рак, диабет, сердечно-сосудистые и неврологические патологии - редко становятся причиной смерти. Мыши живут всего около 3 лет, и в конце жизни их шерсть становится серой, они лысеют, появляется кифоз - искривление позвоночника. А вот голые землекопы выглядят молодо и бодро в конце жизни.

Группа В. П. Скулачёва описала 43 признака неотении у этих животных. Все они касаются самых важных физиологических процессов и анатомических систем млекопитающих. Неотения делает старение бесполезным механизмом, который увеличивает эффективность естественного отбора. У других грызунов таких признаков не обнаружили.

Но причем здесь люди, спросите вы? Всё дело в том, что наши геномы частично совпадают. Геном этих зверьков на 94% идентичен геному мышей, а тот на 80% человеческому. Кроме этого, люди и голые землекопы имеют, по меньшей мере, три общих черты: они высоко социальны - живут большими коллективами, относительно долго живут и испытывают низкое давление естественного отбора. Человек вышел из естественного отбора благодаря техническому прогрессу. У человека ученые описали 25 признаков неотении, среди которых сокращение волосяного покрова, потеря пигментации кожи, глаз и волос, относительно большой объем мозга, удлиненный период взросления, короткие конечности по отношению к размеру тела. Кстати, череп взрослого человека больше похож на череп детеныша шимпанзе, чем на череп взрослой особи.

Чтобы отменить старение, голым землекопам потребовалось 75 миллионов лет эволюции. Возможно, что через миллионы лет это смогут и люди. Однако ученые не согласны так долго ждать. Они решили расшифровать механизм работы программы старения и найти её слабые места.

Плохой кислород

Очевидно, что такая сложная программа реализуется с помощью не одного, а многих механизмов. Один из них обнаружил В.П. Скулачёв. Это окисление – соединение разных веществ с кислородом. Клетки живых организмов содержат маленькие энергетические станции – митохондрии. Они превращают углеводы, жиры, и белки, которые попадают в клетку, с помощью кислорода в молекулы АТФ – аденозинтрифосфорную кислоту. АТФ – источник энергии, которую используют клетки для своей работы. Но около 5% поступившего кислорода преобразуется в ядовитые активные формы. Чтобы защитить себя от них, организм вырабатывает антиоксидантные ферменты. Однако если плохого кислорода слишком много, то они не справляются со своей задачей, и митохондрии погибают. Это вызывает окислительный стресс – смерть клетки, а это одна из составляющих процесса старения. У организмов, которые стареют, окислительный стресс увеличивается с возрастом. И остаётся на одном уровне у тех организмов, у которых старение незначительно, например, у голых землекопов.

Взлом программы

Еще в 2002 году группа профессора В.П. Скулачева синтезировала антиоксидант SkQ1. Он защищает кардиолипин – ту часть митохондрии, которая страдает первой от плохого кислорода. Его разрушение запускает смерть клетки, а значит и старение. Московские учёные решили использовать этот антиоксидант, чтобы продлить жизнь лабораторным мышам.

Для этого эксперимента биологи вывели специальную линию мышей с мутацией, которая заставляет их быстрее стареть и умирать раньше - они не доживают и до одного года. Начиная с возраста 100 дней, им добавляли в еду SkQ1. Мыши-мутанты прожили дольше на 16%, чем мыши из контрольной группы, которые не получали антиоксидант - 335 дней вместо 290. Многие черты старения, такие как облысение, старческое искривление позвоночника - кифоз, нарушения репродуктивного цикла, снижение веса, повышение температуры тела, пониженный липидный обмен, снижение подвижности, вялость у них наступили позже. Патологические изменения в сердце, почках и печени наблюдались реже. В общем, жили они не только дольше, но и здоровее.

После того как новый препарат пройдет все стадии клинических испытаний, он появится в аптеках. Предположительно это произойдет через 2-3 года. Кстати, капли для глаз на основе антиоксиданта SkQ1 – Визомитин - уже несколько лет продают в российских аптеках.

Голые землекопы: животные или растения?

Воздух, которым мы дышим, содержит 21% кислорода. Если в воздухе 7-10% кислорода, человек теряет сознание, кислородное голодание приводит к губительным последствиям для здоровья и к смерти. А в подземных туннелях голых землекопов всего 6%. Как долго они могут обходиться без кислорода, и какое влияние на них это оказывает, проверила международная команда ученых под руководством профессора Т. Парка (Иллинойский университет, Чикаго, США).

Учёные поместили зверьков в специальные атмосферные камеры, в которых изменяли уровень кислорода. При 5 % кислорода зверьки выдержали 5 часов без видимых нарушений. В таких условиях мыши умирают менее чем за 15 минут. В камере без кислорода зверьки теряли сознание в течение 30 секунд, но периодически пытались дышать. К удивлению учёных, после того как их снова помещали в нормальные условия, они восстанавливали свое дыхание и возвращались к своим делам без видимых последствий для здоровья. Максимальное время, которое они могли выжить без кислорода, составило 18 минут. Ни одно другое животное не может перенести такое кислородное голодание без вреда для своего здоровья.

Как же голым землекопам удаётся выжить в таких условиях? Оказалось, что они впадают в анабиоз, но не так как черепахи или рыбы. Для этого грызуны перестроили свой метаболизм. Во время кислородного голодания, чтобы обеспечить жизненно важные органы энергией, они переключаются с глюкозы на фруктозу. Для того чтобы из глюкозы получить энергию, необходим кислород. А из фруктозы энергия освобождается без кислорода. Таким способом получают энергию растения.

На высокое содержание фруктозы в крови лысых грызунов ученые уже давно обратили внимание, а теперь поняли, зачем он нужен. Переключаясь на этот сахар, землекопы снабжают энергией жизненно важные органы, клетки которых особенно чувствительны к нехватке кислорода. Но почему же другие животные так не делают? У многих млекопитающих фруктоза перерабатывается только в определенных тканях - в клетках печени и кишечника, откуда поступает в мозг. У землекопов же это возможно в клетках всего тела. Они обладают ферментами, которые перерабатывают фруктозу, чтобы производить энергию.

Ученые рассчитывают использовать эту особенность необычных грызунов для лечения последствий инсультов и остановки сердца у людей, которые возникают из-за нехватки кислорода в поврежденных тканях.

Похоже, что голые землекопы нашли оригинальные решения тех проблем, которые волнуют человечество уже долгое время. И кто знает, какие еще тайны они скрывают.