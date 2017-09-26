Народное задание

Интересное дело! В нашей стране одной из любимейших забав время от времени становиться ругать предшественника на чем свет стоит, сносить его самого и его достижения – и неважно, в духовной или материальной сферах жизни. Это уже стало традицией! Я бы даже сказал ритуалом.

В свое время Московское царство Рюриковичей стало темным и не образованным, а вот империя Романовых после Петра и Екатерины стало просвещенным и современным государством. А потом империя Романовых стала душительницей простых людей, трудящихся в угоду богачей, а вот Советская Россия сделалась передовой и даже сверх передовой (с первой социалистической революцией в мире) страной. Ну и конечно, по традиции, как только Россия перестала существовать в советском формате она (Советская Россия) стала тюрьмой народов, одним большим ГУЛАГом во главе со страшным демоном нашей с вами современности, а уж ельцинская Россия – светочем демократии и возможностей для простых людей.

Я извиняюсь дорогой читатель, что отвлек тебя от основной идеи, которую хочу донести в этой статье. Хотел просто показать на большом государственном примере, как у нас любят ломать старое, придумывать новое и снова по той же цепочке. Получают ли обычные люди что-то от этих сломов и нового строительства? Это еще очень большой вопрос. Мне кажется, что обычные люди, граждане должны использовать законные механизмы для изменения своей жизни к лучшему. В нашем случае, на городском уровне.

За немалые полвека город Сургут вырос из маленького поселка, остававшимся лишь тенью былой стратегической крепости, до крупнейшего на Севере Азиатской России промышленного центра. Промышленность, а за ней и количество людей росло с астрономической скоростью, а вот облик города, городская среда всегда не поспевали за потребностями жителей. И если на заре промышленного освоения можно было понять отсутствие единых городских стандартов, цельной городской среды, культурных и спортивных сооружений, да что там, обычных тротуаров и дорог, то со временем это стало настораживать, а потом и напрягать.

Приходят новые градоначальники, предлагают некие новые идеи улучшения облика города, воплощают это на бумаге в виде проекта, а бывает даже на местности, зачастую не спрашивая мнения горожан… а потом уходят. И конечно приходят другие – с новыми идеями, с новыми все более красочными проектами (спасибо современным технологиям) и что-то пытаются воплотить в жизнь. И, конечно, снова не спрашивая мнения горожан.

Между тем для создания комфортной городской среды, идеально просчитанных городских пространств для жителей, не нужно ждать чиновников с их прожектами. Чиновники не знают, что нужно людям, они исполняют букву закона, но точно не дух. Если буква закона будет исполнена – это дополнительная палочка, галочка или другая закорючка в их личных делах.

Для создания комфортного, удобного во всех смыслах города жителям необходимо выдать, так сказать «Народное техническое задание на город». То есть описать все свои желания, видения комфортности, удобности города, целесообразности и необходимости того или иного строительства в городе, и так далее. Например, вы ходите по тротуарам, которые вам не нравятся, мерзнете на остановках, никак не приспособленных под наш климат. Вот и скажите, какой тротуар вам нужен, какую остановку хотите. Это и будет народное техническое задание.

Мои критики скажут, что это невозможно сделать без специальных знаний и опыта, которыми обладают, например, специалисты департамента архитектуры и градостроительства или столичные урбанисты. Но, как я уже говорил выше, чиновнику (в общем-то, как и любому другому работнику) важно выполнение рабочих задач, а не удовлетворение потребностей жителей, а столичные урбанисты зачастую не знают культуры и специфики города. И нередко случается, что решения вообще не соответствует запросам жителей, а, бывает, и нормальной логике. Попытаюсь рассказать проблему отсутствия решения определенной проблемы на простом, бытовом примере.

Как и в любом другом городе, в Сургуте вдоль пешеходных дорожек установлены мусорки. За последние 30 лет, то есть со времен позднего СССР и до наших дней, вид мусорок сильно изменился – от железобетонного «неугоняемого» монстра, через железные изделия 90-х и нулевых, до пластиковых (нано-)ведер современности. Но, несмотря на все преобразования, мусорка так и не стала на 100% выполнять свою функцию и этому есть простое объяснение – это зима. Наши мусорки на протяжении полугода находятся под толстым слоем снега, они вообще теряются с радаров, их как будто не существует.

Я думаю не один человек за эти годы (читай зимы) думал – «Почему бы не сделать сургутские мусорки выше и больше, чтобы они были функциональны круглый год?». И это вполне нормальный вопрос, на который есть адекватный ответ. Это сделать можно и нужно. Такие мусорки установлены во многих крупных городах Европы – Берлине, Лондоне, Риме и т.д. Они не портят вид улицы, а некоторые из них являются даже ее украшением. Но у нас за многие десятилетия до этого почему-то не догадались. Мусорка ведь есть и, соответственно, галочка в регламентирующем установку урн документе тоже есть. Что, вам, горожане, еще нужно?

Возвращаясь к мысли о необходимости формирования народного технического задания на город – его облик, насыщение общественных пространств, считаю, что все неравнодушные и активные граждане должны высказать свое пожелание, свое мнение о всех направлениях развития города. Среди них, по моему мнению, можно выделить архитектурный стиль, застройку и состав микрорайонов, дороги и транспорт, озеленение и парки. Вполне возможно, у вас могут появиться другие направления или вообще другая структура. Свое мнение удачнее всего выразить через печатные издания города (например, портал СИА-ПРЕСС), комментарием к статьям авторов по данной теме и так далее. Со своей стороны попытаюсь сформулировать свое видение по этим направлениям.

Кроме того считаю, что для полного и всестороннего изучения желаний и мнений горожан необходимо организовать общественные дебаты по этому вопросу. Не официально, как это делает администрация города, а самим жителям. Думаю, что такую инициативу поддержат и общественники города, и предприниматели, и депутаты.

Что должно получиться как итог народных предложений, обсуждений, споров? Отвечаю – народное задание на город с поручением к власти принять все предложения, вписать в действующее законодательство, подвести под него необходимый бюджет, утвердить на городском референдуме и, наконец, исполнять. Ставить галочки напротив строго прописанных и утвержденных на годы, десятилетия вперед норм и правил строительства города для людей.