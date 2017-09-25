​Северный город – Сердце Югры: размышления о том, почему стоит посетить Сургут

Сургут – город уникальный, который за более чем четырехсотлетнюю историю своего существования прошел нелегкий путь от форпоста в эпоху освоения бескрайних северных и восточных просторов Евразии до города, ставшего оплотом топливной и энергетической мощи России.

Город высоких технологий

Сургут – важнейший стратегический центр нефтяной и газодобывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Российской Федерации в целом. Здесь воочию можно увидеть штаб квартиры таких крупнейших нефтегазодобывающих компаний, как ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпром трансгаз Сургут» и познакомиться с их историей в корпоративных музеях.

Музей истории ОАО «Сургутнефтегаз»: г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корп. 1

Музей истории ООО «Газпром трансгаз Сургут»: г. Сургут, ул. Университетская, 1

Сургут – один из важнейших на севере Западной Сибири транспортных узлов с крупнейшими в округе аэропортом и речным портом. Здесь пересекаются железнодорожные маршруты, связывающие Тюменскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ, проходят два автодорожных коридора: «Северный маршрут» из Перми в Томск и «Сибирский коридор» из Тюмени в Салехард. Здесь можно увидеть первый вантовый автодорожный мост через реку Обь протяженностью 2110 м – один из самых длинных мостов в Сибири. У его подножия расположен музей, экспозиция которого может познакомить с важнейшими этапами строительства этого уникального инженерного сооружения.

Музей моста государственного предприятия ХМАО – Югры «Северавтодор»: г. Сургут, Дорожно-ремонтный пункт «Мост-Обь», левый берег р. Обь

Город научных достижений

Сургут – город мощного научного потенциала. Здесь функционируют более двух десятков учебных заведений среднего и высшего профессионального образования. Здесь Вашему вниманию предстанет крупнейший университет округа, первый на территории Югры – Сургутский государственный университет – региональный центр высшего профессионального образования. По страницам наиболее ярких и значимых событий из истории развития университета Вас может провести университетский музей.

Музей истории БУ ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет»: г. Сургут, пр. Ленина, 1

Город живой истории

Сургут – город с многовековой историей, со знаковыми событиями которой Вас познакомит один из старейших музеев города – Сургутский краеведческий музей. Собрание музея насчитывает более 80 тысяч предметов из коллекций археологии, этнографии, дерева, металла, текстиля, письменных источников, редкой книги, декоративно-прикладного искусства, стекла и фарфора, костюма, кости и некоторых других.

Купеческая усадьба. «Дом купца Г. С. Клепикова» – единственный в Сургуте памятник архитектуры конца XIX в., сохранившийся на своем историческом месте, позволит окунуться в атмосферу купеческого быта Сибири конца XIX – начала XXвв.

Центр патриотического наследия позволит обратиться к трагическим страницам истории, связанным с участием сургутян в Великой Отечественной войне.

В Мемориальном комплексе геологов-первопроходцев «Дом Ф. К. Салманова» у Вас появится уникальная возможность познакомиться с событиями из жизни первооткрывателя сибирской нефти Фармана Салманова.

МБУК «Сургутский краеведческий музей»: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 21/2, 1-2 этаж

Купеческая усадьба. «Дом купца Клепикова А. Г.»: г. Сургут, ул. Просвещения, 7

Центр патриотического наследия: г. Сургут, ул. Просвещения, 7/1

Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф. К. Салманова»: г. Сургут, ул. Терешковой, 49

Город национальных культур

Сургут – город многонациональный. В весенне-летний период Вас радушно встретят на праздновании «Вороньего дня» и «Дня Обласа» – традиционных праздников народов ханты и манси. Став участником ежегодно проводимого в городе фестиваля национальных культур «Соцветие» Вы сможете по достоинству оценить традиционные промыслы, костюм, кухню, фольклорное, танцевальное искусство и другие грани культурного наследия народов, проживающих в Сургуте.

МБУ «Историко-культурный центр «Старый Сургут»: г. Сургут, ул. Энергетиков, 2

Город как арт-пространство

Сургут – город, в котором реализуются самые смелые проекты в области искусства. Сургутский художественный музей предоставит Вам уникальную возможность познакомиться с коллекциями русского изобразительного искусства конца XIX – начала XXвв., современного искусства Сибири, национального искусства народов Севера и коллекцией иронического искусства (графика, фотография, скульптура). По доброй традиции, один раз в два года на базе музея проводится международный Форум визуального юмора – Карикатурум, участником которого Вы также можете стать.

В Галерее современного искусства «Стерх» Вы сможете прикоснуться к миру современного искусства: произведениям живописи, графики, фото-графики, фотографии, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, инсталляциям, авторскому видео и произведениям медиа-арта.

Дворец искусств «Нефтяник» и Сургутская филармония предоставят Вам возможность посетить концерты сургутских, российских, мировых сольных исполнителей и коллективов, познакомиться с шедеврами отечественного, мирового инструментального, вокального, оперного, балетного и театрального искусства. Также Сургутская филармония предоставит Вам возможность посетить мероприятия в рамках ежегодно проводимых молодежного фестиваля искусств «Зелёный шум» и фестиваля искусств «60 параллель».

В Сургутском музыкально-драматическом театре Вы сможетепознакомиться с театральными произведениями мировой классики и современной драматургии, комедийным, музыкальным, поэтическим и пластическим постановкам, объединенным концепцией «Версия молодых».

МБУК «Сургутский художественный музей»: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж

Галерея современного искусства «Стерх»: г. Сургут, ул. Магистральная, 34/1

Дворец искусств «Нефтяник»: г. Сургут, ул. Югорский тракт, 5

МАУ «Сургутская филармония»: г. Сургут, ул. Энгельса, 18

БУ ХМАО – Югры «Сургутский музыкально-драматический театр»: г. Сургут, ул. Грибоедова, 12

Сургут – город многоликий, где жизнь бьет ключом на фоне чарующей северной природы. Остается лишь выбрать время и посетить наш город – город, в который обязательно захочется вернуться!