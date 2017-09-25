​Фарш и мак

Пока прокатчики мнутся, показывать ли «Матильду», простые зрители дружным косяком направляются лицезреть другие кинопремьеры осени. Среди них и «Kingsman: Золотое кольцо» от режиссера Мэттью Вона — вторая часть шпионского боевика о секретной службе Туманного Альбиона. Хорошо, хоть это кино еще на запретили. А ведь там та-а-акое…

Коротко о фильме

Если бы Шерлок Бонд прихватил с собой Джулианну Лектер и попал в «Кровавый четверг» — получился бы «Kingsman: Золотое кольцо». Абсурдная мясорубка на тему наркоапокалипсиса, приправленная джентльменскими манерами, супергеройскими гаджетами, выпивкой, безудержными погонями и принцессой.



Не факт

Придираться к правдоподобности фактов в этом кино можно довольно долго и скрупулезно. Но есть ли смысл задаваться вопросом, куда, например, делись пули, выпущенные в металлическую руку в самом начале фильма? Почему во внезапной котлете из человека не оказалось ни намека на одежду и прочие вкрапления? И так далее.

Давайте не будем столь строги к фильму, снятому по комиксу и получившемуся, может быть, немного мультяшным. Пытаясь выискивать несоответствия, можно лишь испортить себе впечатления от просмотра. А посмотреть есть на что!

Оператор рулит

Это одна из картин, где полностью оправдан формат 3D. Операторская работа Джорджа Ричмонда радует оригинальными находками и ракурсами. Сцены борьбы из «Кингсмана» вполне тянут на отдельное произведение киноискусства. Кроме того, зрительские глаза услаждают всевозможные «пролеты» и «наезды» камеры сквозь роскошные заросли Камбоджи.

Пятерка за актеров

Незамысловатый сценарий здесь с лихвой компенсируется мощной актерской артиллерией. К тому же столкновение брутальных янки и лощеных денди придает фильму особого шарма. Каждому персонажу можно отвесить порцию комплиментов. Они прекрасны. Только, пожалуйста, в следующей части (видимо, она будет) снимите котелок с Ченнинга Тейтума. Право, в ковбойском одеянии он был органичнее.

Уморительно-смертельная Джулианна Мур очаровательна в роли наркобаронши Поппи (с англ. «мак»).

Американская лицедейка изящно (ра)справляется с образом харизматичной антигероини. Маковая королева и безжалостная амбициозная психопатка задает тон всему фильму (как ковер у Лебовски). Ну и можно было бы поворчать на тему того, что агент Кола — в оригинале имбирный эль, но это уже отдельная тема: нужно ли и можно ли перекраивать кино под разные страны.

Какие люди!

Немного шизы от Элтона Джона в роли Элтона Джона — еще один плюс картины. Смешно. Эффектно. Неожиданно. Впрочем, как и нечто, напоминающее пародию на Дональда Трампа. Очень трудно не заметить отсылки к нынешнему американскому президенту в персонаже Брюса Гринвуда. Смешно. Эффектно. Грустно.

Зачем смотреть?

Эту картину можно было бы назвать красивой. Приятные цветовые решения, внушительные декорации, дорогие машины и дома, нарочито театрализованное и гротескное логово злодейки, над которым денно и нощно корпели дизайнеры. А чего стоят электрические псы, словно сбежавшие из антиутопии Брэдбери! Визуальная составляющая «Кингсмана» — в общем-то, основное его достоинство. То же самое можно сказать и о юморе.

Любопытно, что некоторые увидели в этом фильме не только сентенцию в духе «наркотики-это плохо», но и своеобразное ее продолжение «…поэтому пейте!» Даже странно, что никто еще не подписывает петиции о запрете «Золотого кольца». Так что у вас есть все шансы весело провести вечер.

Кстати, критики говорят, что «раньше было лучше». Мол, вторая часть не дотянула до первой и не подарила ничего принципиально нового. Ну, почему ничего… Фарш и мак!