16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,5660   EUR  68,5553  

​Фарш и мак

«Kingsman: Золотое кольцо»: уморительная Мур, пародия на Трампа и каблуки Элтона Джона

Пока прокатчики мнутся, показывать ли «Матильду», простые зрители дружным косяком направляются лицезреть другие кинопремьеры осени. Среди них и «Kingsman: Золотое кольцо» от режиссера Мэттью Вона — вторая часть шпионского боевика о секретной службе Туманного Альбиона. Хорошо, хоть это кино еще на запретили. А ведь там та-а-акое…

Коротко о фильме

Если бы Шерлок Бонд прихватил с собой Джулианну Лектер и попал в «Кровавый четверг» — получился бы «Kingsman: Золотое кольцо». Абсурдная мясорубка на тему наркоапокалипсиса, приправленная джентльменскими манерами, супергеройскими гаджетами, выпивкой, безудержными погонями и принцессой.

Не факт

Придираться к правдоподобности фактов в этом кино можно довольно долго и скрупулезно. Но есть ли смысл задаваться вопросом, куда, например, делись пули, выпущенные в металлическую руку в самом начале фильма? Почему во внезапной котлете из человека не оказалось ни намека на одежду и прочие вкрапления? И так далее.

Давайте не будем столь строги к фильму, снятому по комиксу и получившемуся, может быть, немного мультяшным. Пытаясь выискивать несоответствия, можно лишь испортить себе впечатления от просмотра. А посмотреть есть на что!

Оператор рулит

Это одна из картин, где полностью оправдан формат 3D. Операторская работа Джорджа Ричмонда радует оригинальными находками и ракурсами. Сцены борьбы из «Кингсмана» вполне тянут на отдельное произведение киноискусства. Кроме того, зрительские глаза услаждают всевозможные «пролеты» и «наезды» камеры сквозь роскошные заросли Камбоджи.

Пятерка за актеров

Незамысловатый сценарий здесь с лихвой компенсируется мощной актерской артиллерией. К тому же столкновение брутальных янки и лощеных денди придает фильму особого шарма. Каждому персонажу можно отвесить порцию комплиментов. Они прекрасны. Только, пожалуйста, в следующей части (видимо, она будет) снимите котелок с Ченнинга Тейтума. Право, в ковбойском одеянии он был органичнее.

Уморительно-смертельная Джулианна Мур очаровательна в роли наркобаронши Поппи (с англ. «мак»).

Американская лицедейка изящно (ра)справляется с образом харизматичной антигероини. Маковая королева и безжалостная амбициозная психопатка задает тон всему фильму (как ковер у Лебовски). Ну и можно было бы поворчать на тему того, что агент Кола — в оригинале имбирный эль, но это уже отдельная тема: нужно ли и можно ли перекраивать кино под разные страны.

Какие люди!

Немного шизы от Элтона Джона в роли Элтона Джона — еще один плюс картины. Смешно. Эффектно. Неожиданно. Впрочем, как и нечто, напоминающее пародию на Дональда Трампа. Очень трудно не заметить отсылки к нынешнему американскому президенту в персонаже Брюса Гринвуда. Смешно. Эффектно. Грустно.

Зачем смотреть?

Эту картину можно было бы назвать красивой. Приятные цветовые решения, внушительные декорации, дорогие машины и дома, нарочито театрализованное и гротескное логово злодейки, над которым денно и нощно корпели дизайнеры. А чего стоят электрические псы, словно сбежавшие из антиутопии Брэдбери! Визуальная составляющая «Кингсмана» — в общем-то, основное его достоинство. То же самое можно сказать и о юморе.

Любопытно, что некоторые увидели в этом фильме не только сентенцию в духе «наркотики-это плохо», но и своеобразное ее продолжение «…поэтому пейте!» Даже странно, что никто еще не подписывает петиции о запрете «Золотого кольца». Так что у вас есть все шансы весело провести вечер.

Кстати, критики говорят, что «раньше было лучше». Мол, вторая часть не дотянула до первой и не подарила ничего принципиально нового. Ну, почему ничего… Фарш и мак!


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:47, просмотров: 233, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Северный город – Сердце Югры: размышления о том, почему стоит посетить Сургут

​Северный город – Сердце Югры: размышления о том, почему стоит посетить Сургут
Сургут – город многоликий, где жизнь бьет ключом на фоне чарующей северной природы. Остается лишь выбрать время и посетить наш город – город, в который обязательно захочется вернуться!
Ефремова Е. В. к.и.н., старший научный сотрудник МАУ СР «ИКНПЦ «Барсова Гора» Сегодня в 16:56
116 0
Большинство читателей siapress.ru не заметили проходящих антитеррористических учений в Сургуте // ИНФОГРАФИКА

Большинство читателей siapress.ru не заметили проходящих антитеррористических учений в Сургуте // ИНФОГРАФИКА
В границах территории Югры был условно установлен повышенный («синий») уровень террористической опасности
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 14:52
158 2
Виктор Проскуряков: «Хвалят нас — значит хвалят Россию»

Виктор Проскуряков: «Хвалят нас — значит хвалят Россию»
Театр пластики и пантомимы «Гротеск» СурГУ триумфально выступил на Всемирном фестивале любительских театров в Монако
Надежда Макаренко 23 сентября в 12:10
589 10
Тюмени пророчат судьбу Хьюстона

Тюмени пророчат судьбу Хьюстона
Регион может стать международным экспертным нефтегазовым центром.
Никита Шаганенко 23 сентября в 11:00
532 1
Приоткрывая завесу. «НГ» побывал в гостях у семьи Куванаевых — участников городского конкурса «Семья года — 2017»

Приоткрывая завесу. «НГ» побывал в гостях у семьи Куванаевых — участников городского конкурса «Семья года — 2017»
В Сургуте уже много лет проходит конкурс «Семья года», организованный Дворцом торжеств при поддержке администрации города
Лилия Сулейманова 23 сентября в 10:40
414 0
​Сургутская неделя. Кросс эвакуации

​Сургутская неделя. Кросс эвакуации
Бежим и паникуем: Сургут не отстаёт от российских тенденций
Олег Владимиров 22 сентября в 16:30
493 0
Эти несчастные ДПСники, которые задерживали попа, боялись...

Эти несчастные ДПСники, которые задерживали попа, боялись...
Этот пьяный поп знает всех руководителей местного УВД, который абсолютно обоснованно и веско объяснял этим ребятам, что завтра с них сорвут погоны
Александр Невзоров, публицист (из эфира на «Эхо Москвы») 22 сентября в 15:27
4322 28
Цифровые баталии

Цифровые баталии
Финал Кубка главы Сургутского района по киберспорту может стать для муниципалитета началом нового направления в молодёжной политике
Артем Мазнев при поддержке администрации Сургутского района 22 сентября в 14:50
299 0
Тюменские инженеры вошли в список 100 лучших специалистов России

Тюменские инженеры вошли в список 100 лучших специалистов России
Финал всероссийского конкурса прошел в Тюменском индустриальном университете.
Никита Шаганенко 22 сентября в 14:35
274 0
Тревожные звоночки. До Сургута докатилась волна массовых эвакуаций. Почему молчат ответственные структуры?

Тревожные звоночки. До Сургута докатилась волна массовых эвакуаций. Почему молчат ответственные структуры?
Вечером 17 октября, когда спокойные выходные уже подходили к концу, Сургут накрыл вал сообщений об эвакуациях из крупных магазинов и гостиниц
Артем Мазнев 22 сентября в 14:30
667 1
Начинай сначала. Депутаты сургутской думы вернулись с летних каникул

Начинай сначала. Депутаты сургутской думы вернулись с летних каникул
Самой важной темой повестки дня ожидаемо стала готовность образовательных учреждений города к новому учебному году
Артем Мазнев 22 сентября в 11:07
663 6
​Две «Югры» сыграют субботним вечером

​Две «Югры» сыграют субботним вечером
23 сентября состоится матч Газпром-Югра (Сургут) - Югра-Самотлор (Нижневартовск)
Олег Владимиров 22 сентября в 10:12
311 0
Патриотическое воспитание

Патриотическое воспитание
Как в Советском Союзе, так и сейчас в России, это называется «патриотическое воспитание»: непомерное восхваление, гипертрофированное превознесение нашей силы и нашей роли в мировой истории
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 21 сентября в 15:16
607 8
​Рома Зверь: «С каждой песней мне все меньше хочется писать…»

​Рома Зверь: «С каждой песней мне все меньше хочется писать…»
Интервью с лидером одной из самых популярных российских рок-групп
Юрий Нуреев 21 сентября в 10:34
699 3
Глава в районе // ВИДЕО

Глава в районе // ВИДЕО
Глава сургутского района Андрей Трубецкой стал видеоблогером. Первое видео посвящено киберспорту
Константин Шперлинг 20 сентября в 17:44
1028 14
Читатели siapress.ru предпочитают «нормальных» стюардесс, либо не обращают на них внимания // ИНФОГРАФИКА

Читатели siapress.ru предпочитают «нормальных» стюардесс, либо не обращают на них внимания // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 20 сентября в 12:12
489 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика