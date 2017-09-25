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​Корона и лосось

Как выяснилось, у Югры нет утвержденного герба. И вот его обсуждают, чтобы утвердить. Казалось бы, какие проблемы? Герб-то ведь сам по себе имеется, и довольно симпатичный. Бери да утверждай, раз надо.

Но не все так просто. «В обязательном порядке на гербе должны быть знамена или флаги, которые держат щитодержатели, а также изображены два символа княжеств – Кодийского и Югорского… Обязательна корона. Со всем остальным можно варьировать», - это комментарий начальника отдела наград аппарата губернатора Югры Юлии Толстогузовой.

Вы серьезно? Щитодержатели? Символы княжеств? Корона?! Юлия Толстогузова ссылается на Полное Собрание законов Российской Империи и утвержденное описание Большого герба Всероссийской Империи 1856 года. Похоже, мы проспали момент, когда вернулись в Российскую империю. Если так, то возникает целый ряд встречных вопросов. Где, например, Его Величество?

Ладно, бог с ним, с императором. Герб на данный момент актуальнее. Поскольку новый официальный символ региона появится везде. На флагах, штандартах, фасадах, значках депутатов и майках спортсменов. И что мы увидим? Нахлобученная сверху корона придавила стилизованного глухаря с раздвоенным хвостом, она ему явно не по размеру. А сбоку птицу подпирают медведь и лиса на задних лапах, с флагами в лапах передних. Правда, насчет щитодержателей еще не решено, может, вместо лисы будет…рыба, что-нибудь из местных лососевых. Тоже в вертикальном положении и с флагом в плавниках, надо полагать.

Вся эта геральдическая конструкция, помимо всего прочего, занимает гораздо больше места, чем нынешний компактный герб. И цветовая гамма – в разнобой, в отличие от нынешнего лаконичного сине-зеленого. В общем, как по мне, так какофония сплошная. Также какофонией попахивает и желание совместить геральдические традиции, восходящие к европейским средневековым канонам, с местным колоритом, мнением представителей коренных народов. Которые уже предложили в качестве одного из щитодержателей белую лошадь – в соответствии с местной легендой.

Спасибо, что не спросили нефтяников и обошлось без нефтяной вышки.

Впрочем, если присмотреться, все эти звери, флаги и короны вполне соответствуют югорскому городскому пейзажу, утыканного все теми же аляповатыми МАФами, рекламными образами и проч. Плюс колористический разнобой и отсутствие соразмерности. Современный дизайн отдыхает, зато сплошное средневековье.

Так что, наверное, все гармонично, в конце концов. Возвращаемся в XIX век.


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Сегодня в 11:17, просмотров: 261, комментариев: 4


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Комментарии:
444
не нравится
Сегодня в 11:49
О чем говорить, когда не о чем говорить? О чем говорить, когда не о чем говорить? О чем говорить, когда не о чем говорить? О чем говорить, когда не о чем говорить?
Согласно театральной байке, в разнобой повторяя эту фразу, актеры массовки создают шум толпы на сцене....
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 12:38
Если даже не брать во внимание предлагаемый новый герб (просто отвратительный), то пусть финансисты расскажут о затратах на всё, связанное с заменой герба существующего! И время для такого дебилизма ну самое подходящее - когда ни на что денег нет и дефицит окружного бюджета становится всё больше, а проценты по займам всё значительней. С жиру бесятся - ОДНОЗНАЧНО! Зам губера по идеологии Шипилов пусть направит свою бурную деятельность и неуёмную фантазию в менее затратное, но более полезное действо. А вот этот дебилизм по замене окружного герба пусть оплатит из своего кармана КАЖДЫЙ, кто с этим согласен и кому сия идея по вкусу! Мы - за старый герб. Он всех, кроме пришлых и выскочек, вполне устраивает! Олег Владимиров абсолютно прав! спасибо новгородцам за поднятую тему!!!
Александр
не нравится
Сегодня в 12:52
Нужно предложить замену герба за счет желающих его сменить. Скорее всего, старый герб покажется самым лучшим.
Швондер
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Сегодня в 14:38
Щитодержатель, княжество, корона - твердит Толстогузова

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