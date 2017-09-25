​Изнасилование в Римини и проповедь свободы

Об этой истории я должен был написать сразу по возвращении из Римини, где в конце лета проводил отпуск, но тут еще надо было найти верные слова...

Вообще в Римини мы с женой отдыхали уже седьмой раз, знаем этот итальянское курортное местечко от и до. Городок провинциальный, привыкший к наплыву туристов, за счет них во многом и существующий, и русская речь там звучит всюду, некоторые отели целиком оккупированы нашими соотечественниками.

Африканцев, арабов, пакистанцев в Римини всегда было множество. Наверное, почти все они прошли через опыт уличной торговли, часто незаконной, нелегальной, с поддельным товаром. Но сегодня я все чаще вижу их охранниками в маркете, разнорабочими в аэропорту, садовниками, водителями и тд. Ассимиляция происходит.

Есть, кстати, в центре Римини арабский квартал с домовой мечетью и сувенирными магазинами, и там группками кучкуется молодежь в белых шапочках на макушках. А в двустах метрах от главной достопримечательности Римини – арки Августа, в конце тенистого парка Черви, теперь круглосуточно тусуются молодые выходцы из Африки. Они там и болтают, и спят, и музыку слушают, и «торчат». Такой концентрированный запах травы я встречал лишь в легендарном сан-францисском квартале Хейт-Эшбери, но там сам бог велел. Думаю, африканцы зельем и приторговывают. Через эту компанию мы проходили в день раза два-три. Не скажу, что страшно, нет, я ни разу не видел, чтобы они приставали к кому-то, но как-то, знаете ли, неуютно. Причем я себя каждый раз одергивал – «а чё тебе неуютно, ты ж им до фонаря, у них своя жизнь…»

Да, и вот где-то примерно на седьмой день нашего отдыха я получаю эсэмэску от приятеля, в которой вопрос: вы там не пострадали? Мол, у вас там жуткая ситуация, на пляже мигранты расправились с польскими туристами. Я погуглил – и действительно о происшествии отписались все крупные агентства. Молодая супружеская пара из Польши решила провести ночь перед отъездом на местном пляже Мирамаре. Они гуляли по прибрежной полосе и фотографировались, когда к ним приблизились четверо хулиганов. Все –выходцы из Африки. Стали попрошайничать, требуя выпивки, сигарет или денег. Получив отказ, они избили мужчину, оглушив его ударом бутылки по голове. Пока турист лежал без сознания, нападавшие надругались над его женой. Затем они затащили девушку в воду и скрылись. Потерпевшая все же смогла выбраться на сушу. Скорая и полиция появились на месте происшествия около четырех часов ночи. Пострадавшие в шоковом состоянии и с серьезными травмами были доставлены в одну из местных больниц.

Когда мы днем с женой вновь направлялись к историческому центру Римини, то увидели, что на том месте, где круглосуточно тусовались молодые африканцы, стоит полицейская машина и карабинеры опрашивают тех парней, кто не успел дать драпу, – народца там было заметно меньше, чем обычно. Правда, когда позже мы снова проходили мимо этого пятачка, полиция уже уехала, и пацаны вновь стали подтягиваться, кстати, и травой вновь запахло.

По вечерам я гуглил, нашли ли злоумышленников, но сцапали их, когда мы уже вернулись домой. Сначала полиция арестовала двух братьев-марокканцев в возрасте 15 и 17 лет и 16-летнего подростка-нигерийца. Причем братья сами явились в участок. Их убедил сдаться отец, который опознал сыновей на обнародованных записях с камер наблюдения, в которых те фигурировали.

Последним был арестован 20-летний беженец из Конго, вожак стаи. Его сняли с поезда, следовавшего в Милан из Пезаро, городка, что расположен на в 40 километрах к юго-востоку от Римини. Предположительно, подозреваемый собирался скрыться на территории Франции. Причем такая деталь: наручники на запястьях подозреваемого защелкнули два сотрудника полиции женского пола. Сейчас Польша добивается экстрадиции всех четырех насильников.

К чему я рассказываю эту историю… Уж точно не к тому, чтобы в очередной заклеймить всех мигрантов разом. Дескать, вот понаехали и насилуют. Хотя популисты и прочие консерваторы так и сделали бы. Но нет!

Реакция на мигрантов – это тест на способность сосуществования миром в мире.И отношение к мигрантам – один из самых главных маркеров человечности. И незашоренное отношение к ним требует от всех моральной работы, нравственных усилий, солидарности. Евросоюз изначально построен на гуманистической идее – все люди, независимо от цвета кожи и происхождения, равны между собой. И запрещать миграцию в XXI веке – дикий анахронизм. Абсолютно прав публицист Андрей Архангельский, когда пишет, что «мигранты крайне «неудобны» для либеральной теории, поскольку воспитаны в другой культуре и на других постулатах: они сами часто не собираются считаться с правами ­других, и их количество вправду может повлиять на само качество демократии в Европе. Но даже это никак не может отменить главенствующего гуманистического принципа: каждый человек свободен – в передвижениях, поступках и мыслях – и обладает равными правами».

Увы, человеку проще съехать вниз по шкале гуманности, то есть, к примеру, запретить миграцию из отсталых стран, отгородиться стеной, принять новые запреты на передвижение, прослушивать всех и вся, а также отменить толерантность, поощрять насилие. В итоге страдает свобода – главное завоевание прошлого века. Консерватизм, не требует от человека усилий: ему попросту нужно отпустить вожжи, отдаться чувству, инстинктам. Но чем ниже мы будем съезжать по шкале гуманности, тем дальше отползать в каменный век.

Да, идеи свободы приходится не только защищать, их надо заново объяснять, пропагандировать, даже проповедовать. Вот сегодня свободу проповедовать и начинаю.