Приоткрывая завесу. «НГ» побывал в гостях у семьи Куванаевых — участников городского конкурса «Семья года — 2017»

В Сургуте уже много лет проходит конкурс «Семья года», организованный Дворцом торжеств при поддержке администрации города. В этом году заявки на участие в мероприятии подали 26 семей — все они активные и творческие люди.

«НГ» напишет о некоторых из них, чтобы наши читатели смогли поближе познакомиться с конкурсантами, узнать об их жизни, традициях и ценностях.

Первыми встретиться с корреспондентами «НГ» согласились Булат и Румия Куванаевы.

Утром воскресенья в квартире у наших героев уже вовсю кипит жизнь: папа Булат вместе с шестилетним Эмилем чинит кораблик, Румия и семилетняя Малика развешивают выстиранное белье, а в духовке готовится ароматный пирог.

Пока мама хлопочет на кухне, накрывая на стол, Малика, хоть и немного смущаясь, поддерживает беседу с корреспондентами. На стандартные вопросы «Где ты учишься?» и «Чем занимаешься в свободное время?» девочка отвечает односложно: «Играю, рисую, слушаю музыку». Зато когда разговор заходит о будущем, Малика уверенно сообщает, что станет стоматологом. Интересный выбор дочери объясняет Румия: «Мы были с ней у врача, и та смогла вот так замотивировать Малику — ей понравилось, что было совсем не страшно».

Когда вся семья Куванаевых собралась за столом, разговор завязался сразу. «У меня давно был набросок текста про нашу дружную семью. А потом в садике, где я работаю, предложили написать и рассказать о нас. И уже после этого решено было принять участие в конкурсе,— рассказывает хозяйка дома.

Румия родилась в июне 1987 года в селе Терекли-Мектеб Ногайского района Республики Дагестан. Там окончила школу и отучилась в Терекли-Мектебском филиале Хасавюртовского педагогического колледжа. Родители к тому моменту, когда девушка заканчивала обучение, уже жили здесь, в поселке Федоровский. Сейчас Румия работает в детском саду «Лель» воспитателем, получает высшее образование. Кстати, это же учреждение посещали и ее дети.

Булат тоже из Дагестана, родился в июле 1984 года в селе Ново-Дмитриевка Тарумовского района. С 2002 по 2004 год будущий глава семьи служил в десантных войсках сначала в городе Камышине, а затем в Чечне. «Мы жили рядом с Грозным в палатках целый год, неподалеку от минного поля», — вспоминает Куванаев.

За плечами у Булата семь прыжков с парашютом в армии, сейчас он мечтает когда-нибудь возобновить практику в Сургуте. Помимо этого, Булат активно занимается общественной деятельностью — состоит в Союзе десантников города, принимает посильное участие в мероприятиях, проводимых объединением. Также относительно недавно стал членом клуба «Газелист», развивает свой бизнес грузоперевозок.

Знакомство Булата и Румии можно считать предначертанным. Когда молодой человек служил в Камышине, его родной дядя вместе с отцом будущей жены заезжали к нему по пути на родину.

Только в 2008 году пара познакомилась на работе. Румия тогда трудилась диспетчером в службе такси Федоровского, а Булат пришел устраиваться водителем. Молодые люди сразу понравились друг другу, стали общаться, а чуть позже, в начале следующего года, встречаться.

«Булат — настоящий романтик, любит устраивать мне сюрпризы. Наверное, этим меня и покорил: каждый день дарил цветы, приглашал в кино и рестораны, устраивал встречи с друзьями. Все его подарки я до сих пор храню.

В марте 2009 года, как и положено, он меня украл, прямо со свадьбы одного из родственников, — вспоминает Румия. — Хотя в этом не было особой нужды — родители уже знали, что мы встречаемся, он приходил к нам домой в гости не раз. Но решил сделать все, как велят традиции».

Как пояснила корреспондентам «НГ» хозяйка дома, в былые времена юноши воровали понравившихся девушек, когда знали, что родители той не одобрят брак, например из-за разного социального положения.

«На следующий день после моего похищения Булат отправил к моим родителям сватов. Они, конечно, дали свое согласие и благословение, — рассказывает Румия. — В августе сыграли свадьбу, также старались по максимуму провести ее традиционным способом».

«В мечети нас благословил Тагир хазрат Саматов, прочитал все сопутствующие молитвы, — вспоминает Булат. — Потом мы прокатились по городу, сфотографировались и поехали в кафе, где уже ждали гости».

Семейная жизнь молодых пошла своим чередом. Супруги переехали в Сургут, взяли квартиру в ипотеку. В январе 2010 года у Румии и Булата родилась Малика, а еще через год на свет появился Эмиль.

Куванаевы участвуют в конкурсе «Семья года-2017» в номинации «Семейные национальные традиции». Свой выбор они объясняют просто: передача традиций своего народа — одна из составляющих крепкого фундамента их семьи.

«Семья также строится на доверии, любви, взаимоуважении и взаимопонимании. Это наши семейные ценности. Мы не рождаемся с ними, они не передаются по наследству, их нельзя купить, а можно их только приобрести и беречь всю жизнь, беречь как зеницу ока», — считают Румия и Булат.

«Мы молодые и многого не знаем, но всегда можем спросить у своих родителей, они помогут, подскажут. Есть несколько традиций, которые мы соблюдаем в нашей семье», — рассказывает Румия.

Куванаевы, согласно одной из первых древних традиций, дали своей дочери имя, выбранное самым старшим членом семьи. «Моей дочурке имя давал свекр. Придумывая разные имена своей первой и долгожданной внучке, он все же спрашивал мое мнение, — вспоминает хозяйка дома. — Вариантов свекр предложил много, но именно имя «Малика» запало мне в душу — это арабское имя. В зависимости от того, на какой слог будет ударение, его значение меняется. Если на первый слог, то имя переводится как «ангел». Если на второй или третий — «царица», «владычица».

Рождение сына — продолжателя рода, стало в семье Куванаевых счастливым событием, и старшее поколение разрешило матери выбрать имя самостоятельно. «Выбирала долго. На Эмиле остановилась из-за значения — «ревностный, усердный», — рассказывает Румия. — Считается, что людям с таким именем все в жизни дается легко, без усилий, а в характере мирно соседствуют упорство, мудрость, воля и огромная доброта».

Хозяева дома пояснили, что обычно новорожденных детей в их семьях нарекают именами умерших предков по отцовской линии, но если в нужный момент не находится свободное имя или имеются иные причины, то есть несколько альтернатив. Например, мальчиков могут назвать по мусульманскому названию месяца, в котором он родился, или наречь в честь одного из пророков. А девочки могут получить имена их жен.

Ни один праздник семьи Куванаевых не проходит без музыки и танцев. Румия с детства ходила в танцевальный кружок, поэтому станцевать лезгинку для нее совсем не проблема. Сейчас она учит движениям Малику, а глава семьи — сына. Уже выученные движения мальчик, абсолютно не смущаясь, старательно продемонстрировал корреспондентам «НГ», заявив, что танцует он только лезгинку.

Куванаевы за еще одну составляющую своих семейных ценностей взяли гостеприимство, поэтому их двери всегда открыты для родственников и друзей. Каждую субботу вся семья в полном составе собирается на ужин: «В центр кухни выставляем стол, вокруг которого мы все садимся, кушаем вкусное традиционное ногайское блюдо хинкал — его готовлю я и младшая невестка, — рассказывает Румия. — Это очень теплые семейные моменты, когда каждый может поделиться своими проблемами или успехами и услышать слова поддержки или поздравления».

После ужина Куванаевы читают суры из Корана. «Мы прекрасно понимаем, что, внимательно слушая и запоминая суры в дошкольном возрасте, наши дети получают основы правильных привычек и это поспособствует развитию их памяти», — говорят Булат и Румия.

Естественно, ни одно семейное или дружеское застолье не обходится без традиционных блюд, которые с удовольствием готовит хозяйка дома. «Даже если чего-то не знаю, всегда под рукой телефон: «Мам, подскажи, как это сделать?» — смеется Румия.

Куванаевы любят путешествовать, поэтому для одного из этапов конкурса «Семья года — 2017» подготовили стенд в виде корабля с фотографиями. Вместе с детьми они посетили Абхазию, Черкессию, побывали в Анапе, Ставропольском крае и Калининграде.

«Считаю, что людям надо отдыхать семьей. Мы были в Калининграде, там у меня живет сослуживец. Детям очень понравились зоопарки — они там огромные», — рассказывает Булат.

«А на машине путешествуем с открытым люком, смотрим на звезды, иногда открываем его даже в дождь, дети в восторге», — добавляет Румия.

Летом Куванаевы не теряют ни одного свободного часа — всей семьей ездят на речку, шашлыки, ходят на прогулки. Зимой любят отдыхать в «Парусе» и на «Каменном мысу».

Когда Куванаевы переехали в свою новую квартиру, они стали налаживать быт не только внутри дома, но и за его пределами. В бывшем общежитии, где сейчас живут наши герои, на этаже имеется просторный закуток, который был заброшен. Его облюбовала молодежь и некоторые маргинальные личности, которые постоянно оставляли там мусор и иные последствия своих развлечений. Булат и Румия навели там порядок вместе с соседями — прибрались, о­тштукатурили, побелили и покрасили стены. Булат заказал металлическую решетку с дверью, оградил пространство и раздал ключи всем соседям. Теперь эта территория — излюбленное место отдыха и у детишек, и у взрослых жильцов, которые частенько проводят вечера за настольными играми.

В конце презентации своей семьи для конкурса Румия написала, что благодарна своим родителям и родителям мужа за то, что те продолжают им помогать воспитывать детей, передавать им традиции и обычаи, прививать культурные ценности. Мы же от редакции хотим пожелать семье Куванаевых оставаться такими же приятными и дружными, и, конечно, победы в конкурсе!