Тюмени пророчат судьбу Хьюстона

Тюменская область должна стать международным экспертным центром в области разведки и добычи полезных ископаемых. С таким заявление на Тюменском нефтегазовом форуме выступил директор Государственной комиссии по запасам Игорь Шпуров.

По его словам, основные центры освоения природных ресурсов сконцентрированы в Канаде, США, Англии и Австралии. «Наша цель – создать второй центр принятия инвестиционных решений. Он может быть образован на базе ЕвразЭС или БРИКС», – сказал Игорь Шпуров. Для этого необходимо создание в стране профессионального экспертного сообщества. В России такая работа уже ведется.

Директор Госкомиссии отметил, что потенциал экспертов в России оценивается примерно в 10 тыс. специалистов. В Тюмени сосредоточена почти половина таких экспертов, то есть около 5 тыс. человек – это сотрудники НИИ, предприятий, которые готовят подсчеты запасов и участвуют в проектах разработки месторождений.

«Отсутствие аттестации экспертов не позволяет России создать институт компетентных лиц. Решение этой проблемы позволяет Тюмени стать вторым Хьюстоном. Все научно-технические решения принимаются именно здесь. Тюменская область должна стать флагманом этого процесса. Это позволит обеспечить преемственность и новый уровень технологических решений. Тем самым мы заложим в Тюмени основу для создания института компетентных лиц», – подчеркнул Игорь Шпуров.

Заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков напомнил, что в регионе функционируют 60 крупных промышленных предприятий, ориентированных на ТЭК. Номенклатура производимого оборудования охватывает собой десятки позиций, от насосно-компрессорного оборудования, до арматуры и КИПиА. Региональная промышленность реализует 41 проект по выпуску импортозамещающей продукции для нефтегазового сектора. Всего предприятиями замещается 113 позиций импортной продукции.

Кроме того, он сообщил, в 2017 году в Тюмени откроется первый в России постоянно действующий нефтегазовый акселератор для стартаперов, привлекут венчурные инвестиции. «Поручение по внедрению данного формата прозвучало на Петербургском международном экономическом форуме от президента России. Правительство региона приняло определенные меры по этому поводу», – заявил Вадим Шумков.

Напомним, Тюменский нефтегазовый форум прошел в областной столице 20 и 21 сентября. Спикерами мероприятия стали: министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, генеральный директор Сургутнефтегаза Владимир Богданов, член правления ПАО «ЛУКОЙЛ», старший вице-президент по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров, учредитель и совладелец группы компаний New Stream Дмитрий Мазуров, президент Schlumberger по России и Центральной̆ Азии Гекхан Сайг, президент DYNAenergetics Иан Грэйвз и другие.

За два дня работы форум посетило около 2000 человек.