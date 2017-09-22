Эти несчастные ДПСники, которые задерживали попа, боялись...

Вот тут из Сургута пришло очередное сообщение об очередном пьяном попе, который на очередной иномарке что-то там совершал в Сургуте. Так я вам могу сказать, я не поленился и поговорил с одним из дпсников (мои сургутские знакомые меня на него вывели), он мне объяснял, что когда они задерживали попа, им было реально страшно, потому что оказалось, что этот пьяный поп (причем, пьяный в дупель) знает всех руководителей местного УВД, который абсолютно обоснованно и веско объяснял этим ребятам, что завтра с них сорвут погоны, а их фуражки свернут в трубочку и засунут им в анальное отверстие. И им было реально… То есть был момент, когда они уже готовы были плюнуть и отступить. Либо вызвать ОМОН, потому что, вы знаете, что этого попа… Он был настолько уверен в своем праве на хамство и праве на пьянство, что его пришлось заковать в наручники, а ноги связать ремнями.

То есть вы понимаете, до какой… Это же показатель, да? Это знаковое задержание, знаковая вещь, до какой степени эта публика распоясалась. И как естественное следствие мы гарантированно будем иметь всё то, что имеет весь остальной мир, который уже с религиозным терроризмом столкнулся, как бы, лицом к лицу.

Источник